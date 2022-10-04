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Vos jeux de la semaine ?
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kevinmccallisterrr
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name :
Vos jeux de la semaine ?
title :
Vos jeux de la semaine ?
screen name :
vosjeuxdelasemaine
url :
http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website :
http://
creator :
kevisiano
creation date :
04/10/2022
last update :
07/26/2026
description :
Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
tags :
articles :
218
visites since opening :
801937
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3
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1
kevisiano
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lt93
kevinmcca
kevisiano
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Vos jeux de la semaine ?
Vos jeux d'été c'est quoi ?
tags :
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posted the 07/26/2026 at 09:26 AM by
kevisiano
comments (
16
)
hypermario
posted
the 07/26/2026 at 09:34 AM
Pokopia,Yoshi and the misterious Book. (tout les 2 presque fini) je sais pas quoi attaquer maintenant/
icebergbrulant
posted
the 07/26/2026 at 09:38 AM
Platine de AC Black Flag Resynced, très sympa à faire mais ce Remaster/Remake était-il vraiment utile ?!
Pas sûr, surtout pour ceux qui ont fait l’original
A la limite, refaites nous de vrais Remakes du 1er ou du 2ème épisode
Et là, je commence enfin Stellar Blade, j’aime beaucoup, surtout l’ambiance et le gameplay, avec pas mal d’exploration, il y a une bonne vibe Nier Automata je trouve (et Dark Souls via les camps et les raccourcis)
J’y retourne
sorakairi86
posted
the 07/26/2026 at 09:48 AM
Mouse PI for Hire, je le trouve très sympathique
ouken
posted
the 07/26/2026 at 09:49 AM
Toujour sur le dernier Sword art je me régale et dragon sword en solo , j'attends impatiemment Halo
ratchet
posted
the 07/26/2026 at 10:04 AM
Final Fantasy 12 (toujours pour encore un petit moment) et depuis hier Halo ! Je vise le platine donc à voir si j’y arrive car certains trophées sont chauds!
ratchet
posted
the 07/26/2026 at 10:05 AM
icebergbrulant
Stellar Blade c’est mon immense coup de cœur de cette année
j’ai tellement adorer! Le 100% et le platine au passage un régal
adamjensen
posted
the 07/26/2026 at 10:08 AM
King Arthur: Knight's Tale
22
posted
the 07/26/2026 at 10:15 AM
007 First Light, mon 1er 007 tout confondu ! J'ai jamais vu un seul film^^
Doom Revelation
choroq
posted
the 07/26/2026 at 10:21 AM
rien, j'ai juste regarder die hard 2
shinz0
posted
the 07/26/2026 at 10:23 AM
J'ai repris 007 j'aime beaucoup
icebergbrulant
posted
the 07/26/2026 at 10:26 AM
ratchet
Oui, je me souviens très bien de ton article dessus
Il était temps que je m’y mette, ça faisait des mois que le jeu me regardait depuis mon étagère
Tout comme toi, je décrocherai le platine
fan2jeux
posted
the 07/26/2026 at 10:46 AM
ryhthm paradise groove
yogfei
posted
the 07/26/2026 at 11:00 AM
Je commence stellar blade
marchand2sable
posted
the 07/26/2026 at 11:06 AM
Monster Hunter Stories 3
La seconde map est magnifique.
hyoga57
posted
the 07/26/2026 at 11:16 AM
Kyoto Xanadu sur PS5.
Après un Daybreak 2 vraiment mauvais, un Ys X Nordics bon sans plus, un Trails Beyond Horizon inférieur à tout l’arc Cold Steel et un remake de Trails in the Sky très inférieur à l’original, il était temps que Falcom se réveille et ils l’ont fait.
Et ça fait plaisir de voir qu’ils sortent enfin de leur zone de confort bordel. On peut donc le dire, pour le moment Kyoto Xanadu est vraiment excellent.
Sans parler de l’OST qui est grandiose. Ça fait depuis Trails into Reverie qu’on n’avait pas eu une aussi bonne OST pour un titre Falcom.
badeuh
posted
the 07/26/2026 at 11:17 AM
Denshattack!, Absolum, tetris99 et le petit nouveau de la semaine Splatoon raiders
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Pas sûr, surtout pour ceux qui ont fait l’original
A la limite, refaites nous de vrais Remakes du 1er ou du 2ème épisode
Et là, je commence enfin Stellar Blade, j’aime beaucoup, surtout l’ambiance et le gameplay, avec pas mal d’exploration, il y a une bonne vibe Nier Automata je trouve (et Dark Souls via les camps et les raccourcis)
J’y retourne
Doom Revelation
Il était temps que je m’y mette, ça faisait des mois que le jeu me regardait depuis mon étagère
Tout comme toi, je décrocherai le platine
La seconde map est magnifique.
Après un Daybreak 2 vraiment mauvais, un Ys X Nordics bon sans plus, un Trails Beyond Horizon inférieur à tout l’arc Cold Steel et un remake de Trails in the Sky très inférieur à l’original, il était temps que Falcom se réveille et ils l’ont fait.
Et ça fait plaisir de voir qu’ils sortent enfin de leur zone de confort bordel. On peut donc le dire, pour le moment Kyoto Xanadu est vraiment excellent.
Sans parler de l’OST qui est grandiose. Ça fait depuis Trails into Reverie qu’on n’avait pas eu une aussi bonne OST pour un titre Falcom.