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Manga - Verse
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title : Actu anime / manga et bien plus !
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creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 07/25/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
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Avatar Aang le dernier maître de l'air / BA VF
AnimLand


Alors que le film d'animation est disponible aujourd'hui sur Paramount +, la vf de la série d'origine fait son retour pour l'occasion.


Synopsis Ce nouveau film, inspiré de la série animée créée par Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko, met en scène l’Avatar Aang, le dernier maître de l’air au monde, qui découvre l’existence d’un pouvoir ancestral susceptible de sauver sa culture de l’extinction. Avec l’aide de ses amis, il se lance dans une quête à travers le monde pour le retrouver avant qu’il ne tombe entre de mauvaises mains et ne menace de bouleverser la paix pour laquelle ils ont tout sacrifié.
https://m.youtube.com/watch?v=0FgNKyP8mos&pp=ygURcGFyYW1vdW50KyBmcmFuY2U%3D
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    posted the 07/25/2026 at 10:31 AM by yanssou
    comments (3)
    aozora78 posted the 07/25/2026 at 10:44 AM
    OMG les vraies VF des personnages

    Je le vois des que possible celui là !
    ratchet posted the 07/25/2026 at 10:47 AM
    Le film est top!
    legend83 posted the 07/25/2026 at 11:56 AM
    Paramount qui continue de marcher sur la licence.
    C'était censé être au cinéma, c'est balancé en vrac en streaming.
    Ils détestent vraiment cette licence
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