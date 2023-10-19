Alors que le film d'animation est disponible aujourd'hui sur Paramount +, la vf de la série d'origine fait son retour pour l'occasion.
SynopsisCe nouveau film, inspiré de la série animée créée par Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko, met en scène l’Avatar Aang, le dernier maître de l’air au monde, qui découvre l’existence d’un pouvoir ancestral susceptible de sauver sa culture de l’extinction. Avec l’aide de ses amis, il se lance dans une quête à travers le monde pour le retrouver avant qu’il ne tombe entre de mauvaises mains et ne menace de bouleverser la paix pour laquelle ils ont tout sacrifié.
Je le vois des que possible celui là !
C'était censé être au cinéma, c'est balancé en vrac en streaming.
Ils détestent vraiment cette licence