GameWave 8,5/10

GAC 8,5/10

Gameblog 8/10

Numerama 8/10

JV 15/20

Gamekult 7/10

Avec Halo: Campaign Evolved, Halo Studios réussit un exercice particulièrement délicat, celui de (re-re)moderniser un jeu culte. Sans céder à la course aux FPS modernes, le studio conserve l'identité de l'aventure d'origine tout en lui apportant les ajustements nécessaires pour répondre aux attentes de 2026.Le résultat trouve un équilibre convaincant. Le gameplay gagne en fluidité, l'arsenal s'enrichit intelligemment et les affrontements profitent de plusieurs améliorations bienvenues, tandis que les trois missions inédites offrent un nouvel éclairage sur l'univers en développant davantage certains personnages, alliés comme ennemis. Tout n'est évidemment pas parfait. Certains niveaux trahissent encore leur conception d'origine et des nouveautés, comme les modules complémentaires, auraient mérité d'être davantage exploitées. Des réserves qui restent toutefois cohérentes avec la volonté de préserver l'œuvre fondatrice.Au final, que vous soyez un joueur historique, comme nous, ou un nouveau venu curieux de découvrir les débuts du Major John-117, Halo: Campaign Evolved constitue aujourd'hui une excellente porte d'entrée dans cette aventure. Malgré une histoire que nous connaissons déjà par cœur, nous avons retrouvé avec plaisir cette sensation si particulière propre à Halo, celle qui donne envie d'enchaîner les missions, de redécouvrir ses environnements et de replonger dans cet univers devenu culte.Pensé avec un profond respect pour son héritage, ce remake modernise l'expérience sans jamais renier ce qui a fait de Halo une référence du FPS. Nous regrettons simplement l'absence des voix françaises historiques, remplacées par un nouveau « casting » qui peinera sans doute à convaincre les joueurs les plus attachés à la version originale, particulièrement à l'occasion du 25ᵉ anniversaire de la licence.Au final, Halo: Campaign Evolved n’a jamais cherché à réinventer Halo: Combat Evolved, et c’est probablement sa plus grande qualité. Halo Studios a compris que ce classique n’avait pas besoin d’être transformé, mais plutôt modernisé avec le respect qu’il mérite. Les améliorations visuelles, les nouvelles cinématiques, les ajustements au gameplay et les excellentes missions d’Operation: METEORITE enrichissent l’expérience sans jamais en trahir l’essence. Certes, certaines missions accusent encore le poids des années, mais cela fait aussi partie de l’identité de cette aventure. En refermant cette campagne, j’ai eu l’impression de redécouvrir le Halo dont je me souvenais plutôt que de simplement rejouer à un classique de 2001. Pour moi, c’est exactement ce qu’un remake devrait accomplir.Si on entretenait quelques réserves quant à ce Halo Campaign Evolved sous Unreal Engine 5, force est de constater que le résultat final est globalement plutôt convaincant. La refonte graphique du remake flatte fort agréablement la rétine tout en restant le plus fidèle possible à la direction artistique unique du jeu original sorti 25 ans plus tôt, et le gameplay plus dynamique conserve également la patte inimitable de la franchise, avec quelques agréables touches de modernité. Il y a cependant plusieurs ombres au tableau, comme parfois un manque handicapant de lisibilité de l’action, une « VF » à l’IA honteuse, et l’absence d’un mode multi qui pourrait faire du tort à cette tentative de renouveau de la légendaire franchise de Xbox. On espère donc que cette première impulsion d’Halo Studios permettra malgré tout de relancer la machine sur de bonnes bases, avec notamment un remake du second volet probablement déjà dans les cartons, et surtout une expérience multijoueur digne de ce nom qui arrivera dès que possible pour pérenniser l’ensemble.Ah, qu’il est bon de replonger dans Halo. Cette sensation unique de défourailler du Covenant à la pelle, ces décors majestueux, ces musiques toujours aussi grandioses et cet univers si attachant. Pour celles et ceux qui ont connu l’épisode original de 2001, Halo: Campaign Evolved est un remake que l’on parcourt avec autant de plaisir que l’original. La nostalgie est ici au cœur de l’expérience — les dialogues et musiques restent inchangés — et le bonheur de retourner dans l’un des grands jeux de notre adolescence est immédiat. Pour les autres, qui découvriraient la série avec cet épisode, Halo: Campaign Evolved est une capsule temporelle enterrée depuis 25 ans, dont la mise en scène a pris un méchant coup de vieux. Trop confiant dans le statut culte du titre de la première Xbox, Halo Studios n’a pas pris la peine de changer la forme de son récit. Heureusement, Halo: Campaign Evolved est également, et avant tout, un jeu vidéo et, du côté de son gameplay, il n’a pas pris une ride, et c’est bien là l’essentiel. Un très grand jeu à redécouvrir d’urgence.Bien que la campagne bonus inédite ne soit pas à la hauteur, Halo : Campaign Evolved nous rassure sur l’envie de bien faire de Halo Studios lorsqu’il s’agit de rendre hommage au FPS culte originellement conçu par Bungie. Cette version retravaillée sous Unreal Engine 5 apporte des graphismes magnifiques ainsi que des ajouts bienvenus, que ce soit dans le gameplay ou dans les fonctionnalités. Est-ce que nous aurions aimé que le travail de réimagination aille encore plus loin ? Oui ! Halo reste un bon jeu, mais ce qu’il faisait de mieux a perdu de sa superbe 25 ans après, tandis que ses problèmes de base se remarquent comme un Flood au milieu d’un visage, en 2026.À défaut d'être original, Halo : Campaign Evolved est remake super solide. En soignant la forme, et en peaufinant habilement le fond, Halo Studios offre au Major une vraie cure de jouvence et nous propose ici la version définitive d'un monument du jeu vidéo. 25 ans plus tard, et alors que certains défauts persisent, le plaisir d'arpenter l'anneau sacré et d'affronter les Covenants reste intact. Si les nouveautés se font maigres, elles viennent néanmoins enrichir une expérience de haute volée, sublimée par l'Unreal Engine 5. Tout n'est pas parfait, loin de là, mais ça reste très prometteur et on ne peut que se montrer excités à l'idée de découvrir l'avenir de Masterchief sous ses nouvelles couleurs.