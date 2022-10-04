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Vos jeux de la semaine ?
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kevinmccallisterrr
,
negan
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nicolasgourry
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moijuliefr
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bourbon
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torotoro59
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burningcrimson
name :
Vos jeux de la semaine ?
title :
Vos jeux de la semaine ?
screen name :
vosjeuxdelasemaine
url :
http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website :
http://
creator :
kevisiano
creation date :
04/10/2022
last update :
07/19/2026
description :
Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
tags :
articles :
217
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796371
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3
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1
kevisiano
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lt93
kevinmcca
kevisiano
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Vos jeux de la semaine ?
Y en a qui sont sur Denshattack ?
tags :
1
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kevinmccallisterrr
posted the 07/19/2026 at 07:31 AM by
kevisiano
comments (
28
)
badeuh
posted
the 07/19/2026 at 07:36 AM
oui, Denshattack, MKW et SF6 - uniquement des petites sessions car trop de fatigue accumulée du fait de la canicule
shinz0
posted
the 07/19/2026 at 07:37 AM
Crimson Desert, l'histoire terminée
007 First Light, j'en suis au début
aerithlazyqueen
posted
the 07/19/2026 at 07:43 AM
Neverness to Everness , puis Elder Scroll Online
ouken
posted
the 07/19/2026 at 07:59 AM
Echoes of Aincrad très étonnée du résultat , je kiff , très bon jeux
vers0
posted
the 07/19/2026 at 08:03 AM
Squad et assassin's creed black flag resynced
jf17
posted
the 07/19/2026 at 08:31 AM
Je commence assassin Creed shadow en attendant black flag a petit prix
adamjensen
posted
the 07/19/2026 at 08:36 AM
J’ai terminé Trails in the Sky 1st Chapter
f0lky
posted
the 07/19/2026 at 08:52 AM
Je me suis remis sur Like a Dragon: Infinite Wealth.
J’ai commencé seulement avec le précédent opus, je commence à bien aimer Kiryu et commence à envisager de jouer aux premiers Yakuza… A voir !
alucardhellsing
posted
the 07/19/2026 at 08:56 AM
J'ai terminé la tres bonne surprise VAMPIRE MASQUERADE BLOODLINES 2
j'ai un gros bug de sauvegarde sur DQ7R (mais ça c'est de ma faute) du coup j'ai laché le steak
et là je commence RAIDOU REMASTERED un pur plaisir
rbz
posted
the 07/19/2026 at 08:57 AM
Denshattack aussi. J'aime beaucoup. Mais malchance pour lui, je fais haste en parallèle et dans cette vibe arcade, flow, vitesse j'ai une préférence pour le dernier
bourbon
posted
the 07/19/2026 at 08:58 AM
J'ai fait le premier Final Fantasy en PR et j'ai commencé Infamous 1.
cyr
posted
the 07/19/2026 at 09:01 AM
Finis wario land sur la switch2 , perfect game. C'était mon troisième jeux game boy a l'époque. Et je connais tous encore par cœur...
Et fini gta3. Je confire que c'est une daube. Dans tous les cas gta6, ça sera pas avant 10 ans pour moi. Ou quand il y aura une bonne promo, genre 20-25-€.
edarn
posted
the 07/19/2026 at 09:44 AM
Palworld
Forza Horizon 6
Final Fantasy V Pixel Remaster
Dead Island 2
Ragnarok Online
choroq
posted
the 07/19/2026 at 10:12 AM
slaps and beans 2
zekk
posted
the 07/19/2026 at 10:43 AM
Chained echoes, SMT Vengeance, mais j’ai envie de faire une new game+ de Xenoblade 2
ouken
posted
the 07/19/2026 at 10:56 AM
zekk
Paris ça me chauffe de faire une new game plus en 4K avec quelques patchs. Quelle claque!
roivas
posted
the 07/19/2026 at 11:05 AM
Sur Switch 2, Starfox, me reste un niveau à débloquer
Sur PC, terminé The Thaumaturge, une sacrée belle surprise ce jeu, j'ai vraiment adoré son univers
Toujours sur Starfield, terminé la DLC Terran Armada, BG3 j'arrive à la fin de l'acte 2 & j'ai commencé Doom Dark Age & RE Requiem.
magneto860
posted
the 07/19/2026 at 11:13 AM
J'ai démarré 007 First Light.
Pas mal pour l'instant, mais j'ai hâte que le côté Uncharted annoncé ressorte (ça ne tire pas vraiment au debut).
marchand2sable
posted
the 07/19/2026 at 11:18 AM
Monster Hunter Stories 3
J'aime beaucoup pour l'instant, l'intrigue est prenante et les personnages sont fascinants (Rudy la star). A voir sur la longueur cependant.
killia
posted
the 07/19/2026 at 12:35 PM
Ys X Proud Nordics depuis Kuala Lumpur
Je ne pensais pas le jeu aussi long en terme de ressenti (j’ai 50h mais l'impression d’avoir donné le double).
rbz
Haste quelle pépite. Je crois que c’est Pseudoless qui l'avait mentionné dans une de ses vidéos. Et malgré quelques imperfections pardonnables, le jeu a un reel charme.
kevinmccallisterrr
posted
the 07/19/2026 at 12:58 PM
Tetris 99
Card Shark
Mario Kart 8 DX
Outbound (démo)
and Roger (démo)
Kingdom Eighties (coop)
Kingdom Two Crowns (coop)
Call of the Elder Gods (démo)
Inua - A Story in Ice and Time
Yoshi and the Mysterious Book (démo)
terminagore
posted
the 07/19/2026 at 01:01 PM
Suikoden II essentiellement.
thejoke
posted
the 07/19/2026 at 03:02 PM
pokemon za switch 2
c'est moche, les dialogues ont été écrits par un gamin de 8 ans mais il y a un petit quelque chose qui m'a fait finir le jeu.
Pour 20 euros c'était ok.
bigfoot
posted
the 07/19/2026 at 03:22 PM
En ce moment sur Blade of fire après avoir fini Bramble the montain king.
rbz
posted
the 07/19/2026 at 05:29 PM
killia
perso il est dans mon backlog depuis un an. très grosse surprise.
j'aime beaucoup la vibe et la proposition (forcément en étant fan de Sonic). y'a que le jeu vidéo pour donner de telle sensation.
l'ost est aussi très qualitative
rbz
posted
the 07/19/2026 at 05:30 PM
https://youtu.be/wr52Nybp-GM?t=70&is=IE4sOpVkbsFJDq47
https://youtu.be/uf7TpGcZHx8?is=9Pd3394LtwYWrcTy
mes deux pistes preférées
ioop
posted
the 07/19/2026 at 06:17 PM
black flag j'ai à peine fait l'intro, pas le temps de jouer en ce moment .... j'attends halo et wolverine
wazaaabi
posted
the 07/19/2026 at 07:28 PM
J’ai pris Denshattack sur switch 2
Va falloir un peu de temps pour bien maîtriser mais c’est sympa .
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007 First Light, j'en suis au début
J’ai commencé seulement avec le précédent opus, je commence à bien aimer Kiryu et commence à envisager de jouer aux premiers Yakuza… A voir !
j'ai un gros bug de sauvegarde sur DQ7R (mais ça c'est de ma faute) du coup j'ai laché le steak
et là je commence RAIDOU REMASTERED un pur plaisir
Et fini gta3. Je confire que c'est une daube. Dans tous les cas gta6, ça sera pas avant 10 ans pour moi. Ou quand il y aura une bonne promo, genre 20-25-€.
Forza Horizon 6
Final Fantasy V Pixel Remaster
Dead Island 2
Ragnarok Online
Sur PC, terminé The Thaumaturge, une sacrée belle surprise ce jeu, j'ai vraiment adoré son univers
Toujours sur Starfield, terminé la DLC Terran Armada, BG3 j'arrive à la fin de l'acte 2 & j'ai commencé Doom Dark Age & RE Requiem.
Pas mal pour l'instant, mais j'ai hâte que le côté Uncharted annoncé ressorte (ça ne tire pas vraiment au debut).
J'aime beaucoup pour l'instant, l'intrigue est prenante et les personnages sont fascinants (Rudy la star). A voir sur la longueur cependant.
Je ne pensais pas le jeu aussi long en terme de ressenti (j’ai 50h mais l'impression d’avoir donné le double).
rbz Haste quelle pépite. Je crois que c’est Pseudoless qui l'avait mentionné dans une de ses vidéos. Et malgré quelques imperfections pardonnables, le jeu a un reel charme.
Card Shark
Mario Kart 8 DX
Outbound (démo)
and Roger (démo)
Kingdom Eighties (coop)
Kingdom Two Crowns (coop)
Call of the Elder Gods (démo)
Inua - A Story in Ice and Time
Yoshi and the Mysterious Book (démo)
c'est moche, les dialogues ont été écrits par un gamin de 8 ans mais il y a un petit quelque chose qui m'a fait finir le jeu.
Pour 20 euros c'était ok.
j'aime beaucoup la vibe et la proposition (forcément en étant fan de Sonic). y'a que le jeu vidéo pour donner de telle sensation.
l'ost est aussi très qualitative
https://youtu.be/uf7TpGcZHx8?is=9Pd3394LtwYWrcTy
mes deux pistes preférées
Va falloir un peu de temps pour bien maîtriser mais c’est sympa .