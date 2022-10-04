Vos jeux de la semaine ?
group information
Vos jeux de la semaine ?
8
Likes
Likers
name : Vos jeux de la semaine ?
title : Vos jeux de la semaine ?
screen name : vosjeuxdelasemaine
url : http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website : http://
creator : kevisiano
creation date : 04/10/2022
last update : 07/19/2026
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
tags :
articles : 217
visites since opening : 796371
subscribers : 3
bloggers : 1
channel
members (3)
more members
Vos jeux de la semaine ?
Y en a qui sont sur Denshattack ?
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr
    posted the 07/19/2026 at 07:31 AM by kevisiano
    comments (28)
    badeuh posted the 07/19/2026 at 07:36 AM
    oui, Denshattack, MKW et SF6 - uniquement des petites sessions car trop de fatigue accumulée du fait de la canicule
    shinz0 posted the 07/19/2026 at 07:37 AM
    Crimson Desert, l'histoire terminée
    007 First Light, j'en suis au début
    aerithlazyqueen posted the 07/19/2026 at 07:43 AM
    Neverness to Everness , puis Elder Scroll Online
    ouken posted the 07/19/2026 at 07:59 AM
    Echoes of Aincrad très étonnée du résultat , je kiff , très bon jeux
    vers0 posted the 07/19/2026 at 08:03 AM
    Squad et assassin's creed black flag resynced
    jf17 posted the 07/19/2026 at 08:31 AM
    Je commence assassin Creed shadow en attendant black flag a petit prix
    adamjensen posted the 07/19/2026 at 08:36 AM
    J’ai terminé Trails in the Sky 1st Chapter
    f0lky posted the 07/19/2026 at 08:52 AM
    Je me suis remis sur Like a Dragon: Infinite Wealth.
    J’ai commencé seulement avec le précédent opus, je commence à bien aimer Kiryu et commence à envisager de jouer aux premiers Yakuza… A voir !
    alucardhellsing posted the 07/19/2026 at 08:56 AM
    J'ai terminé la tres bonne surprise VAMPIRE MASQUERADE BLOODLINES 2

    j'ai un gros bug de sauvegarde sur DQ7R (mais ça c'est de ma faute) du coup j'ai laché le steak

    et là je commence RAIDOU REMASTERED un pur plaisir
    rbz posted the 07/19/2026 at 08:57 AM
    Denshattack aussi. J'aime beaucoup. Mais malchance pour lui, je fais haste en parallèle et dans cette vibe arcade, flow, vitesse j'ai une préférence pour le dernier
    bourbon posted the 07/19/2026 at 08:58 AM
    J'ai fait le premier Final Fantasy en PR et j'ai commencé Infamous 1.
    cyr posted the 07/19/2026 at 09:01 AM
    Finis wario land sur la switch2 , perfect game. C'était mon troisième jeux game boy a l'époque. Et je connais tous encore par cœur...

    Et fini gta3. Je confire que c'est une daube. Dans tous les cas gta6, ça sera pas avant 10 ans pour moi. Ou quand il y aura une bonne promo, genre 20-25-€.
    edarn posted the 07/19/2026 at 09:44 AM
    Palworld
    Forza Horizon 6
    Final Fantasy V Pixel Remaster
    Dead Island 2
    Ragnarok Online
    choroq posted the 07/19/2026 at 10:12 AM
    slaps and beans 2
    zekk posted the 07/19/2026 at 10:43 AM
    Chained echoes, SMT Vengeance, mais j’ai envie de faire une new game+ de Xenoblade 2
    ouken posted the 07/19/2026 at 10:56 AM
    zekk Paris ça me chauffe de faire une new game plus en 4K avec quelques patchs. Quelle claque!
    roivas posted the 07/19/2026 at 11:05 AM
    Sur Switch 2, Starfox, me reste un niveau à débloquer

    Sur PC, terminé The Thaumaturge, une sacrée belle surprise ce jeu, j'ai vraiment adoré son univers
    Toujours sur Starfield, terminé la DLC Terran Armada, BG3 j'arrive à la fin de l'acte 2 & j'ai commencé Doom Dark Age & RE Requiem.
    magneto860 posted the 07/19/2026 at 11:13 AM
    J'ai démarré 007 First Light.

    Pas mal pour l'instant, mais j'ai hâte que le côté Uncharted annoncé ressorte (ça ne tire pas vraiment au debut).
    marchand2sable posted the 07/19/2026 at 11:18 AM
    Monster Hunter Stories 3

    J'aime beaucoup pour l'instant, l'intrigue est prenante et les personnages sont fascinants (Rudy la star). A voir sur la longueur cependant.
    killia posted the 07/19/2026 at 12:35 PM
    Ys X Proud Nordics depuis Kuala Lumpur
    Je ne pensais pas le jeu aussi long en terme de ressenti (j’ai 50h mais l'impression d’avoir donné le double).

    rbz Haste quelle pépite. Je crois que c’est Pseudoless qui l'avait mentionné dans une de ses vidéos. Et malgré quelques imperfections pardonnables, le jeu a un reel charme.
    kevinmccallisterrr posted the 07/19/2026 at 12:58 PM
    Tetris 99
    Card Shark
    Mario Kart 8 DX
    Outbound (démo)
    and Roger (démo)
    Kingdom Eighties (coop)
    Kingdom Two Crowns (coop)
    Call of the Elder Gods (démo)
    Inua - A Story in Ice and Time
    Yoshi and the Mysterious Book (démo)
    terminagore posted the 07/19/2026 at 01:01 PM
    Suikoden II essentiellement.
    thejoke posted the 07/19/2026 at 03:02 PM
    pokemon za switch 2

    c'est moche, les dialogues ont été écrits par un gamin de 8 ans mais il y a un petit quelque chose qui m'a fait finir le jeu.
    Pour 20 euros c'était ok.
    bigfoot posted the 07/19/2026 at 03:22 PM
    En ce moment sur Blade of fire après avoir fini Bramble the montain king.
    rbz posted the 07/19/2026 at 05:29 PM
    killia perso il est dans mon backlog depuis un an. très grosse surprise.
    j'aime beaucoup la vibe et la proposition (forcément en étant fan de Sonic). y'a que le jeu vidéo pour donner de telle sensation.
    l'ost est aussi très qualitative
    rbz posted the 07/19/2026 at 05:30 PM
    https://youtu.be/wr52Nybp-GM?t=70&is=IE4sOpVkbsFJDq47

    https://youtu.be/uf7TpGcZHx8?is=9Pd3394LtwYWrcTy

    mes deux pistes preférées
    ioop posted the 07/19/2026 at 06:17 PM
    black flag j'ai à peine fait l'intro, pas le temps de jouer en ce moment .... j'attends halo et wolverine
    wazaaabi posted the 07/19/2026 at 07:28 PM
    J’ai pris Denshattack sur switch 2
    Va falloir un peu de temps pour bien maîtriser mais c’est sympa .
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo