Un visuel et un teaser pour confirmer la saison 2 de L’Atelier des Sorciers qui est en cours de production.

Un premier teaser pour l’anime original de science fiction LONA qui est prévu pour le printemps 2027. Réalisé par Takashi Katagiri (SPY x FAMILY: CODE White) au studio Wit Studio, les character designs sont assurés par la mangaka Posuka Demizu (The Promise Neverland)

La partie 2 de la saison 4 d’Ace of Diamond attendra octobre, tout comme la partie 2 de la saison 2 de Mission : Yozakura Family.

La saison 2 de Elusive Samurai débutera le 17 juillet sur Crunchyroll.

L’anime The Bugle Call: Song of War s’annonce en trailer et sortira en 2027.

L’anime de dark fantasy Blade and Bastard se présente en trailer pour une diffusion en 2027.

La saison 2 de MarriageToxin est confirmée et sortira en janvier 2027.

Pika Edition annonce la réédition du manga X qui rejoint donc le Clamp Universe au coté de xxxHolic, Tokyo Babylon et Clamp School Detectives. Le premier tome est à découvrir le 12 novembre au prix de 8,50€.

L’anime Witch and Hound s’annonce en trailer, basé sur le light novel Majo to Ryouken de Rainy Kamitsuki et LAM, Takanori Tsujimoto réalise le projet au studio d’animation TriF Studio.

Premier visuel pour Wazamonogatari : Karen Ogre dérivé de l’anime Monogatari Series : Off & Monster Season qui sera centré sur le personnage de Karen Ararag.

L’anime A Certain Dark Side’s Item s’offre un trailer principal et sera diffusé dès le 9 octobre.

Nouveau visuel et premier trailer pour le film Les Carnets de L’apothicaire qui sortira le 11 décembre prochain original, ce long métrage proposera une histoire inédite écrite par Natsu Hyuuga, l’autrice du roman.

Des nouvelles de la saison 3 de Mashle avec un premier trailer et une diffusion qui débutera en janvier 2027.

Le manga Gannibal revient en édition deluxe en 7 volume contre 13 en édition normal, chaque tome sera vendu 16,95€, les deux premiers sont attendu le 11 septembre prochain en librairie.

Second teaser pour l’anime The Vermillion Mask qui est toujours prévu pour octobre.

Solo Leveling fait un come back en film d’animation, un premier visuel et teaser ont été dévoilé lors de l’Anime Expo 2026.

Un premier trailer pour l’anime Fate Rewinder qui sortira en avril 2027 sur Crunchyroll, Rie Matsumoto réalise le projet au studio Bones Film (Gachiakuta).

Un nouveau visuel et trailer pour STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure 2nd STAGE, le deuxième épisode et les 10 autres seront à découvrir à partir du 25 septembre prochain sur Netflix à un rythme d’un épisode par semaine.