Un visuel et un teaser pour confirmer la saison 2 de L’Atelier des Sorciers qui est en cours de production.
Un premier teaser pour l’anime original de science fiction LONA qui est prévu pour le printemps 2027. Réalisé par Takashi Katagiri (SPY x FAMILY: CODE White) au studio Wit Studio, les character designs sont assurés par la mangaka Posuka Demizu (The Promise Neverland)
SynopsisDans un futur proche, l’humanité est confrontée à un mystérieux phénomène : des individus pourtant décédés semblent revenir à la vie pour attaquer les vivants. Face à cette menace, le gouvernement fait appel au LONA, le Laboratoire d’optique et d’analyse neuronale, une organisation spécialisée dans l’étude du cerveau.
Ao, chercheuse au sein du laboratoire, et Sango, son apprentie, sont chargées de percer ce mystère en analysant les cerveaux des morts. À travers les souvenirs gravés dans leurs circuits neuronaux, elles tentent de découvrir ce que ces personnes ont vu avant de mourir, mais aussi ce qu’elles ont laissé derrière elles…
La partie 2 de la saison 4 d’Ace of Diamond attendra octobre, tout comme la partie 2 de la saison 2 de Mission : Yozakura Family.
La saison 2 de Elusive Samurai débutera le 17 juillet sur Crunchyroll.
L’anime The Bugle Call: Song of War s’annonce en trailer et sortira en 2027.
SynopsisL’histoire nous plonge dans un univers où les restes d’une civilisation antique avancée sont concentrés dans neuf « flèches » (spires) dispersées sur le continent. Ce pouvoir technologique et magique est au cœur d’un conflit sans merci entre les États pontificaux et l’Empire Erin. Au centre de cette guerre se trouvent les « Branched » (ceux qui possèdent des branches sur la tête), des êtres dotés de capacités surnaturelles uniques, indispensables à la victoire mais condamnés à mourir s’ils s’éloignent trop de l’influence de ces flèches.
Nous suivons le quotidien de Luca, un jeune garçon de 14 ans, élevé parmi des mercenaires. Son rêve est simple : devenir un maestro. Mais la réalité de la guerre le rattrape lorsqu’il est recruté par le Pontife. En échange de la promesse de réaliser son rêve, Luca accepte une mission suicide : diriger une unité de Branched et éliminer la Garland, une enfant capable de raser des nations entières d’un simple appel météorique.
L’anime de dark fantasy Blade and Bastard se présente en trailer pour une diffusion en 2027.
SynopsisDans les profondeurs inexplorées d’un donjon, un homme est mystérieusement ramené à la vie sans aucun souvenir de son passé. Désormais connu sous le nom de Iarumas, il passe ses journées à récupérer les corps des aventuriers morts, dans l’espoir de découvrir s’ils peuvent être ressuscités ou s’ils sont condamnés à disparaître en cendres. Perçu comme froid et détaché, Iarumas est craint et respecté pour ses talents, mais isolé des vivants.
Sa vie bascule lorsqu’il croise Garbage, une jeune épéiste sauvage et unique survivante d’un massacre. Ensemble, ils plongent plus profondément dans le donjon, à la recherche de réponses sur le passé de Iarumas, tout en affrontant des dangers mortels à chaque tournant…
La saison 2 de MarriageToxin est confirmée et sortira en janvier 2027.
Pika Edition annonce la réédition du manga X qui rejoint donc le Clamp Universe au coté de xxxHolic, Tokyo Babylon et Clamp School Detectives. Le premier tome est à découvrir le 12 novembre au prix de 8,50€.
SynopsisAprès des années loin de Tokyo, Kamui Shirô revient dans la capitale, marqué par la mort tragique de sa mère. Cependant, depuis son retour, le jeune homme se comporte de façon étrange : il rejette sans explication ses amis d’enfance, Kotori et Fûma, en les tenant éloignés le plus possible. En réalité… des pouvoirs magiques s’éveillent en lui, ce qui l'expose à des individus dangereux et à des manifestations surnaturelles. La guerre fatidique de l'humanité se dessine à Tokyo... et Kamui pourrait en être la clé.
L’anime Witch and Hound s’annonce en trailer, basé sur le light novel Majo to Ryouken de Rainy Kamitsuki et LAM, Takanori Tsujimoto réalise le projet au studio d’animation TriF Studio.
SynopsisPour le petit État de Campusfellow, le puissant royaume d’Amelia représente une menace d’extinction pure et simple. Grâce à son monopole sur les sorciers, Amelia ne cesse d’étendre son territoire, écrasant nation après nation. Face à l’avancée de cette armée redoutable, le seigneur Bud Grace de Campusfellow prend une décision sans précédent : rassembler les sept célèbres sorcières dispersées à travers le continent afin de contrer le royaume ennemi.
La première d’entre elles, connue sous le nom de Sorcière des Miroirs, vient justement d’être capturée dans le pays voisin de Lowe. Sans attendre, Bud organise un déplacement sur place avec ses hommes, parmi lesquels se trouve Rollo, un jeune assassin surnommé le « Chien Noir ». Ce dernier reçoit alors une mission capitale : convaincre la sorcière de rejoindre leur cause…
Premier visuel pour Wazamonogatari : Karen Ogre dérivé de l’anime Monogatari Series : Off & Monster Season qui sera centré sur le personnage de Karen Ararag.
L’anime A Certain Dark Side’s Item s’offre un trailer principal et sera diffusé dès le 9 octobre.
SynopsisDans la Cité Académique, haut lieu du progrès scientifique et du développement des pouvoirs psychiques, une élite de jeunes espers façonne l’avenir sous un vernis de paix et de prospérité. Mais derrière cette façade de modernité, un monde clandestin opère dans l’ombre : l’Underground, où règnent complots, trahisons et batailles secrètes.
Parmi ces forces cachées, une unité redoutée se démarque : ITEM, un groupe d’élite composé de jeunes filles aux compétences extraordinaires. À sa tête, Mugino Shizuri, une esper de niveau 5, dirige ses coéquipières avec une poigne de fer. Spécialistes en combat, en stratégie et en espionnage, elles exécutent des missions périlleuses dans les bas-fonds de la cité, là où le danger est omniprésent.
Mais lorsqu’une nouvelle membre rejoint leurs rangs, leur équilibre vacille. Peu à peu, ITEM se retrouve entraîné dans une conspiration souterraine qui menace non seulement leur propre survie, mais aussi l’avenir de la Cité Académique elle-même.
Nouveau visuel et premier trailer pour le film Les Carnets de L’apothicaire qui sortira le 11 décembre prochain original, ce long métrage proposera une histoire inédite écrite par Natsu Hyuuga, l’autrice du roman.
Des nouvelles de la saison 3 de Mashle avec un premier trailer et une diffusion qui débutera en janvier 2027.
Le manga Gannibal revient en édition deluxe en 7 volume contre 13 en édition normal, chaque tome sera vendu 16,95€, les deux premiers sont attendu le 11 septembre prochain en librairie.
SynopsisDans le village isolé de Kuge, une rumeur glaçante hante les montagnes :
« Les habitants de ce village sont cannibales. »
Oserez-vous percer le mystère ?
Second teaser pour l’anime The Vermillion Mask qui est toujours prévu pour octobre.
SynopsisThe Vermilion Mask nous plonge dans une cité sombre et mystérieuse, où les masques ne sont pas de simples accessoires, mais des artefacts redoutables aux pouvoirs uniques et terrifiants.
Pelle, un marchand itinérant doté de la faculté de fabriquer ces masques ensorcelés, parcourt la ville à la recherche de détenteurs dignes… ou dangereux. Son destin bascule le jour où il rencontre Sonah, une jeune fille énigmatique, alors qu’une série d’événements troublants et de révélations éclatent. Tandis que la ville succombe peu à peu à la folie et à la violence des masques, un jeune garçon fait ses premiers pas dans un monde où chaque affrontement peut être fatal.
Solo Leveling fait un come back en film d’animation, un premier visuel et teaser ont été dévoilé lors de l’Anime Expo 2026.
Un premier trailer pour l’anime Fate Rewinder qui sortira en avril 2027 sur Crunchyroll, Rie Matsumoto réalise le projet au studio Bones Film (Gachiakuta).
SynopsisLes Rewinder, unité d’élite de la police spatio-temporelle, opèrent dans l’ombre pour réécrire l’inévitable. Grâce au Retry Eye, une technologie miniature dissimulée dans leur œil droit, ces agents bravent les paradoxes temporels pour remonter le fil des drames humains. Leur mission : offrir une seconde chance à celles et ceux que le destin a condamnés trop tôt, quitte à défier encore et encore le cours du temps pour arracher une vie à la fatalité.
Un nouveau visuel et trailer pour STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure 2nd STAGE, le deuxième épisode et les 10 autres seront à découvrir à partir du 25 septembre prochain sur Netflix à un rythme d’un épisode par semaine.