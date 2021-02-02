Jdg 10/10

GAC 8/10

Gamekult 7/10

ActuGaming 7/10

Tests en vidéo

IGNUS 9/10

Rhythm Paradise Groove, c’est notre énorme coup de cœur depuis Pokopia. Un jeu simple, drôle, généreux, et qui propose un tarif particulièrement bas. Une façon magnifique de finir en beauté l’ère Switch 1, même s’il tourne aussi évidemment sur Switch 2. Mon petit chouchou de l’été que je vous invite fortement à découvrir et dont la démo est en plus disponible sur l’eShop.Je dois avouer que Rhythm Heaven Groove était loin d’être le jeu Nintendo que j’attendais le plus cette année. Pourtant, il s’est révélé être une très belle surprise grâce à une formule aussi simple qu’efficace. Derrière ses commandes minimalistes se cache un jeu de rythme étonnamment généreux, qui récompense autant notre sens de l’écoute que notre envie de nous dépasser. Malgré quelques mini-jeux moins mémorables, un mode Histoire assez léger et des mécaniques qui auraient parfois gagné à être un peu plus complexes, Nintendo signe un retour convaincant qui vaut largement le détour. Si vous possédez une Nintendo Switch et aimez les jeux de rythme, je vous recommande fortement d’essayer la démo offerte sur le Nintendo eShop. Elle vous permettra de découvrir rapidement si la formule unique de Rhythm Heaven Groove est faite pour vous.Est-ce que Rhythm Paradise Groove est la dernière grande exclusivité indispensable de la première Switch ? Non. Mais vous auriez tort de passer à côté de cette proposition, si rafraîchissante dans un océan de titres cyniques et de jeux multijoueurs qui ne respectent pas votre temps. C'est de la bonne humeur par micro-capsules chimiquement pures, à ingérer sans modération. Si la gestion du scoring et de la difficulté est passée « au feeling », le contenu des mini-jeux reste d'une précision atomique, sans jamais oublier de venir tirer un sourire.Plus de dix ans après, Rhythm Paradise Groove est bel et bien LE jeu de rythme loufoque à posséder pour le début de cet été. En consolidant les bases déjà solides de ses prédécesseurs, tout en apportant un peu de fraicheur dans ses mini-jeux comme avec son mode beatspell plutôt surprenant de qualité, la licence de Nintendo revient en force d’une bien belle manière. Le titre est directement addictif, fun à jouer mais surtout très accessible dans sa prise en main immédiate consistant à capturer le tempo de chaque mini-jeu, ce qui se traduit par un gameplay satisfaisant une fois maitrisé. Le mode multijoueur est également un gros plus dans l’ère de la franchise, histoire d’y faire participer ses amis et de vous permettre de redécouvrir quelques mini-jeux rythmiques issus des précédents volets. Il y aura forcément des accrocs avec une difficulté trop punitive, une progression répétitive et une technique pas vraiment impressionnante, mais dans l’ensemble, Rhythm Paradise Groove s’impose comme un bon petit jeu de rythme de l’été, d’autant qu’il est proposé à un tarif décent.