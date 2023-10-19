Le studio Laika dévoile les coulisses de son prochain film d’animation en stop-motion Wildwood (Prue et la prophétie de la forêt en vf)
Le film sortira le 9 décembre prochain au cinéma.
SynopsisAu-delà des limites de la ville de Portland, il y a le féerique Wildwood. Un lieu où vous n'êtes pas censé y aller, que vous n'êtes même pas censé connaître. Pour retrouver son petit frère venant d'être enlevé, Mac, Prue McKeel et son camarade, Curtis, sont sur le point d'entrer dans ce pays des merveilles...
ça me rappel quand j'avais vu H2G2, ils avaient réemployés des animatronics à un moment où on était passé au tout 3D et j'ai été bluffé par l'avancé du truc par rapport à la dernière fois où j'en avais vu....dommage que ça n'a pas perduré , je suis sur qu'on auraient des trucs de dingue aujourd'hui...certains dans les parcs d'attraction sont déjà pas mal avancé et impressionnants.