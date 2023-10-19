La saison 3 de Link Click sortira à partir du 14 août.
Le film L’héroïne au ruban présente son trailer principal et sortira le 8 août sur Netflix.
SynopsisSapphire, princesse d’un royaume disparu, a tout perdu lorsque le fléau Nergal a anéanti sa terre natale, Silverland. Au bord du désespoir, elle a trouvé refuge dans le royaume de Goldland. Malgré les blessures de son passé, la jeune fille commence peu à peu à retrouver un semblant d’espoir au contact de la bienveillance de ceux qui l’entourent. Mais alors que son quotidien semblait enfin retrouver un peu de paix, Nergal réapparaît.
Le cauchemar qui avait réduit son pays en cendres menace désormais d’engloutir une nouvelle terre. Mais Sapphire refuse de tout perdre à nouveau. Et elle refuse aussi de laisser d’autres subir le même destin. Séchant ses larmes, la jeune fille reprend son épée en main. Voici l’histoire d’une héroïne qui, après avoir noué son ruban, a décidé de défier le destin.
Issu d’une collaboration entre les studio SUNRISE et SHAFT et adapté du manga de Kasumi Yasuda, l’anime Fool Night est annoncé pour une diffusion cette année sur Netflix.
SynopsisDans un futur lointain, la Terre est plongée sous d’épais nuages qui empêchent la lumière du soleil d’atteindre le sol. Les plantes dépérissent, l’oxygène se raréfie et l’humanité se dirige vers l’extinction. Pour survivre, les scientifiques ont mis au point une technologie radicale : la floromorphose, un procédé qui transforme des êtres humains en plantes afin de produire de l’oxygène. Présentée comme une solution de dernier recours, cette pratique soulève de profondes questions éthiques et sociales.
Toshiro Kamiya vit au bord du gouffre. Sa mère est gravement malade, son salaire ne suffit plus à couvrir ses médicaments, et la faim menace leur quotidien. Acculé, il envisage à son tour de subir la floromorphose, attiré par la compensation financière promise en échange de son corps et de sa vie humaine. Ainsi, Kamiya se retrouve face aux limites morales d’une société prête à monnayer l’existence humaine pour repousser l’inévitable.
La saison 5 de Classroom of the Elite est annoncée, plus d’info prochainement.
Nouveau teaser pour la saison 2 de Sakamoto Days qui débutera en janvier 2027 sur Netflix.
L’anime Cyborg 009: Nemesis se montre dans un trailer et débutera le 19 juillet avec trois épisodes au lancement.
Synopsis9 humains issus de différents pays sont enlevés par l’organisation secrète Black Ghost et transformés en cyborgs de combat destinés à servir dans des guerres futures. Menés par Joe Shimamura, devenu Cyborg 009, ils parviennent à s’échapper avant d’être totalement asservis. Dotés de pouvoirs mécaniques uniques, ils décident de se retourner contre leurs créateurs afin d’empêcher Black Ghost de plonger le monde dans un cycle de conflits sans fin.
Au fil de leur lutte, l’équipe affronte non seulement Black Ghost, mais aussi d’autres menaces mondiales : organisations militaristes, entités idéologiques extrêmes, conflits géopolitiques et scientifiques dépassant l’humanité. Chaque arc met en avant les traumatismes, les doutes et l’identité de ces êtres mi-humains mi-machines, questionnant la notion de libre arbitre, de guerre et de responsabilité morale face au pouvoir.
Les éditions Vega ont sortit hier le manga Son of Violence de NUMBER 8 (Blue Giant Momentum, Abura, Salaryman Z, Strand) au scénario et Tonchin Ôtsuka au dessin, l’unique volume de 548 pages est à découvrir en librairie au prix de 19,90€.
SynopsisKen Komatsubara, un élève de 10 ans, a été transféré dans une école primaire de Ginza. Il a reçu une « recommandation de prudence » de la part du ministère des Affaires étrangères, sans qu'on sache exactement pourquoi. Sa présence a des répercussions sur la police, les gangsters locaux et même une société militaire privée implantée à l'étranger. Dans un quartier bordé de boutiques de marques de luxe, les talents de combattant du garçon se déchaînent comme s'il était fils de la violence.
Panini sortira un artbook consacré à Lone Wolf & Cub qui réuni une centaine de planches originales de Gôseki Kojima, cette ouvrage sortira en octobre au prix de 75€.
Les éditions Meian annonce la sortie du manga Usogui de Toshio Sako, les cinq premiers volumes sortiront en même temps en librairie le 18 septembre au prix de 7,95€ chacun. Un collector est également prévu pour 39,75€ en exclusivité sur le site anime store.
SynopsisArgent, violence, pouvoir, honneur... Un manga de paris fous furieux !
Harcelé par ses créanciers après avoir emprunté de l'argent auprès d'agences illégales, Kaji rencontre le mystérieux Baku Madarame. Celui-ci, qui se désigne lui-même comme un parieur, se vante de pouvoir aider Kaji à rembourser ses dettes...
Et le traîne dans un casino clandestin... ?! Dans un monde où chaque pari peut coûter bien plus que de l’argent, la vérité n’est qu’une illusion parmi d’autres. Entre jeux psychologiques, manipulation et affrontements de volonté, seuls les plus audacieux osent défier le hasard.
Suivez Baku, génie de la manipulation, dans un univers clandestin de paris mortels.
Meian annonce aussi la sortie du spin of Baki Gaiden: Scarface, les deux premiers tomes sortiront le 26 août et un coffret collector intégral est également prévu au prix de 69,95€.
SynopsisDans cet univers peuplé de combattants hors normes, un homme lutte seul. Doté de poings d'acier et d'une force surhumaine, il fascine par son aura et incarne une virilité brute. Ni lutteur ni maître d'arts martiaux, c'est un bastonneur, et peut-être le plus grand de tout le Japon. Son nom est... Kaoru Hanayama !
Découvrez la légende de l'homme aux poings invincibles !
L’anime Hero Killer est annoncé, basé sur le webtoon de Kkulbeol et Beolkkul, le studio français Passion Paris est en charge du projet avec ADN en coproduction.
SynopsisIls sont les plus puissants. Les protecteurs de l’humanité. Ceux à qui la justice a été confiée. Ce sont les Héros. Mais le pouvoir corrompt. Derrière leurs titres et leur réputation se cachent l’ambition, la violence et de sombres secrets.
Depuis la mort de sa sœur, Ehwa ne vit plus que pour une seule chose : retrouver les responsables et leur faire payer leurs crimes. En traquant les Héros qui ont brisé sa vie, elle découvrira un monde où la justice n’est qu’une arme parmi d’autres, et où la frontière entre Héros et Vilains a disparu. Dans un monde gouverné par un pouvoir corrompu, une femme est prête à riposter.
La saison 4 de Valkyrie Apocalypse : Record of Ragnarok est annoncée, plus d’info prochainement.
Le remake CGI Hokuto no Ken Fist of the North Star aura une seconde partie qui sera diffusée en 2027.
Au tour de Snowball Earth de confirmé sa saison 2 via un teaser.
Un trailer intriguant pour l’anime False Memory (Ji Yi Guan Li Ju) basé sur le court métrage du même nom, réalisé par les studios Flint Sugar, Studio Tumble et bilibili à la production, l’anime sortira le 2 août en Chine et peut être un jour à l’international.
SynopsisAfin de retourner dans le passé, Guan Chao, recherche une mystérieuse source d'énergie capable d'activer son pistolet temporel. Durant ses recherches, il se retrouve malgré lui affecté au bureau de la gestion de la mémoire. Accompagné de Fang Tang, Bai Chong et d'autres administrateurs de la mémoire, il va s'efforcer de sauver les individus « piégés » dans chaque couche de la mémoire.