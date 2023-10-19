La saison 3 de Link Click sortira à partir du 14 août.

Le film L’héroïne au ruban présente son trailer principal et sortira le 8 août sur Netflix.

Issu d’une collaboration entre les studio SUNRISE et SHAFT et adapté du manga de Kasumi Yasuda, l’anime Fool Night est annoncé pour une diffusion cette année sur Netflix.

La saison 5 de Classroom of the Elite est annoncée, plus d’info prochainement.

Nouveau teaser pour la saison 2 de Sakamoto Days qui débutera en janvier 2027 sur Netflix.

L’anime Cyborg 009: Nemesis se montre dans un trailer et débutera le 19 juillet avec trois épisodes au lancement.

Les éditions Vega ont sortit hier le manga Son of Violence de NUMBER 8 (Blue Giant Momentum, Abura, Salaryman Z, Strand) au scénario et Tonchin Ôtsuka au dessin, l’unique volume de 548 pages est à découvrir en librairie au prix de 19,90€.

Panini sortira un artbook consacré à Lone Wolf & Cub qui réuni une centaine de planches originales de Gôseki Kojima, cette ouvrage sortira en octobre au prix de 75€.

Les éditions Meian annonce la sortie du manga Usogui de Toshio Sako, les cinq premiers volumes sortiront en même temps en librairie le 18 septembre au prix de 7,95€ chacun. Un collector est également prévu pour 39,75€ en exclusivité sur le site anime store.

Meian annonce aussi la sortie du spin of Baki Gaiden: Scarface, les deux premiers tomes sortiront le 26 août et un coffret collector intégral est également prévu au prix de 69,95€.

L’anime Hero Killer est annoncé, basé sur le webtoon de Kkulbeol et Beolkkul, le studio français Passion Paris est en charge du projet avec ADN en coproduction.

La saison 4 de Valkyrie Apocalypse : Record of Ragnarok est annoncée, plus d’info prochainement.

Le remake CGI Hokuto no Ken Fist of the North Star aura une seconde partie qui sera diffusée en 2027.

Au tour de Snowball Earth de confirmé sa saison 2 via un teaser.

Un trailer intriguant pour l’anime False Memory (Ji Yi Guan Li Ju) basé sur le court métrage du même nom, réalisé par les studios Flint Sugar, Studio Tumble et bilibili à la production, l’anime sortira le 2 août en Chine et peut être un jour à l’international.