DC Studio et Warner Bros Animation profitent du festival d’annecy pour annoncer de nouveaux projets. On commence par le trailer de Batman Knightfall, la première partie d’une trilogie qui adapte la saga du même nom. Réalisé par Jeff Wamester, (Justice League : Crisis on Infinite Earths, Justice Society : World War II) aucune date de sortie n’a pour l’instant été annoncée.

On enchaîne avec une nouvelle série Krypto destiné pour le public des enfants et Joker : Laugh Riot, un projet centré sur le Joker version John Wick avec comme réalisateur Yasushiro Aoki (PsychoPass, Mutafukaz : Le Film, ChaO), un logo et un premier synopsis qui peut rendre curieux :



Lorsque Batman est retrouvé mort, le Joker décide de se lance dans une impitoyable mission de vengeance parmi les rangs de la pègre de Gotham City pour retrouver celui qui a assassiné son plus génial et plus valeureux adversaire. Mais alors que cette quête de violence reste sans réponse, Joker réalise lentement mais sûrement qu'il est en train de débarrasser la ville du crime et de la corruption, comme Batman l'avait toujours souhaité. Le clown va donc devoir se regarder dans un miroir pour accepter une vérité qui l'irrite : sans la chauve-souris, il lui est incapable de trouver sa propre identité.

Pour terminer, une série d’animation Absolute Batman est en préparation, l’un des deux créateurs du comics Scott Snyder sera le showrunner de cette série.



Bruce Wayne ne part de rien. Il n’est pas le descendant d’un riche empire de Gotham City, il est le fils d’un professeur d’école publique qui, enfant, a vécu l’horreur inimaginable d’une fusillade, changeant à jamais la trajectoire de sa vie. Sans ressources illimitées pour le financer, sans manoir ni majordome pour s’occuper de lui, Bruce est devenu un Batman d’un genre tout à fait différent, à la fois cérébral et ultra musclé, vivant dans les quartiers les plus difficiles et les plus défavorisés de Gotham, loin de la haute société. Et alors que le gang de Black Mask sème la terreur dans la ville, il n’hésitera pas à déchainer un torrent de violence contre ses adversaires pour que le message soit clair : il y a un nouveau Batman en ville.