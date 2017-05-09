Gears Of War : L'actualité cinéma & série
Le prochain film « Gears of War » de Netflix racontera officiellement l'histoire des origines de la Delta Squad, l'équipe d'infanterie principale de la franchise de jeux vidéo dont il s'inspire.
Entertainment Weekly dévoile les premiers détails de l'intrigue de cette adaptation en film live-action du jeu vidéo, dans le cadre d'un reportage exclusif consacré à la Xbox en couverture du magazine.
« L'histoire des origines de la Delta Squad, une équipe hétéroclite de soldats qui mène une guerre désespérée pour sa survie contre les Locustes, une race de créatures souterraines déterminées à détruire l'humanité »peut-on lire dans le synopsis officiel.
David Leitch, le cinéaste à l’origine de Bullet Train et The Fall Guy, réalisera Gears of War pour Netflix et en assurera la production via sa société 87North. Jon Spaihts, scénariste des films Dune, est à l’origine du scénario.
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posted the 06/22/2026 at 06:55 PM by negan