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Gears of War : E-Day
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name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
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Gears of War France
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name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 06/22/2026
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
articles : 375
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Le film Gears Of War dévoile son synopsis
Gears Of War : L'actualité cinéma & série



Le prochain film « Gears of War » de Netflix racontera officiellement l'histoire des origines de la Delta Squad, l'équipe d'infanterie principale de la franchise de jeux vidéo dont il s'inspire.

Entertainment Weekly dévoile les premiers détails de l'intrigue de cette adaptation en film live-action du jeu vidéo, dans le cadre d'un reportage exclusif consacré à la Xbox en couverture du magazine.

« L'histoire des origines de la Delta Squad, une équipe hétéroclite de soldats qui mène une guerre désespérée pour sa survie contre les Locustes, une race de créatures souterraines déterminées à détruire l'humanité »
peut-on lire dans le synopsis officiel.

David Leitch, le cinéaste à l’origine de Bullet Train et The Fall Guy, réalisera Gears of War pour Netflix et en assurera la production via sa société 87North. Jon Spaihts, scénariste des films Dune, est à l’origine du scénario.


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    posted the 06/22/2026 at 06:55 PM by negan
    comments (2)
    negan posted the 06/22/2026 at 06:56 PM
    Bon c'est très maigre comme information mais bon xD
    narphe1 posted the 06/22/2026 at 07:06 PM
    David Leitch + Jon Spaihts + Netflix bordel ce combo éclaté , tu sens déjà le futur désastre
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