Prochain gros titre de Bandai Namco, et suite à une fuite du magazine V-Jump, les premières informations concernant Dragon Ball Xenoverse 3 ont été révélées, mettant en lumière son système de combat.



Les joueurs auront toujours la possibilité d'équiper leurs techniques favorites sur leur avatar personnalisable ; la compétence d'éveil pour transformer son avatar en Super Saiyan sera également conservée, et en modifiant le style de combat, vous changerez la posture de votre personnage, ce qui aura un impact sur ses attaques.



La pénétration de garde viendra infliger des dégâts à l’adversaire en baissant à la fois sa santé et son ki, il sera notamment possible de drainer le ki via un nouveau mouvement, tandis que les coups critiques brisés déclencheront des dégâts massifs.



Dragon Ball Xenoverse 3 sortira en 2027 sur PS5, Xbox Series et PC.