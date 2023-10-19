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Manga - Verse
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title : Actu anime / manga et bien plus !
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creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 06/16/2026
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Astérix - Le royaume de Nubie / BA
AnimLand


Le 2 décembre au cinéma.
https://m.youtube.com/watch?v=OoObyOm2rfI&pp=ygUeYXN0w6lyaXggOiBsZSByb3lhdW1lIGRlIG51Ymll
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    posted the 06/16/2026 at 10:30 AM by yanssou
    comments (5)
    choroq posted the 06/16/2026 at 10:42 AM
    Bon, comme les adaptations c'est mi-figue/mi-raisin, on verra, mais j'adore astérix, alors je mets une petite pièce pour sa réussite.
    micheljackson posted the 06/16/2026 at 12:06 PM
    Pourquoi Baba (la vigie) n'a pas d'accent comme dans la BD ?
    pharrell posted the 06/16/2026 at 12:28 PM
    J'aime bien. Pour le moment les 2 derniers asterix en animation 3D étaient cool. Mais là Alexandre Astier n'est plus de la partie donc on verra bien le résultat.

    Tu passes forcément un moment sympa. Un bon film de noël.
    drybowser posted the 06/16/2026 at 12:56 PM
    Content de voir ce format appliqué dans la lignée des films d'Astier déjà repris par Chabat en série , c'est tellement mieux que les bouzes informés de films j'espère qu'on en verra plus jamais
    pharrell posted the 06/16/2026 at 01:12 PM
    drybowser : loupé... Le prochain sera réalisé par Jonathan Cohen. Sortie probablement en 2028.
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