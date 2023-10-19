accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
Actu anime / manga et bien plus !
group information
12
Likes
Likers
Who likes this ?
hyoga57
,
davenor
,
shanks
,
misterwhite
,
almightybhunivelze
,
nindo64
,
mugimando
,
kevinmccallisterrr
,
kisukesan
,
nicolasgourry
,
gunotak
,
jozen15
name :
Manga - Verse
title :
Actu anime / manga et bien plus !
screen name :
mangacity
url :
http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website :
http://
creator :
yanssou
creation date :
10/19/2023
last update :
06/16/2026
description :
L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles :
562
visites since opening :
1118860
subscribers :
16
bloggers :
7
yanssou
(creator)
rendan
(administrator)
kevisiano
(administrator)
hyoga57
(administrator)
opthomas
(administrator)
rbz
(administrator)
shirou
(administrator)
channel
members (16)
kakazu
kevinmcca
clivekunn
nindo64
lt93
almightyb
minbox
opthomas
rbz
hyoga57
davenor
rendan
more members
all
Actu Manga / Anime
MangaTalk
JV
Vos openings / Ost préférés
AnimLand
La passion Dragon Ball
Lire ou relire
Voir ou revoir
Divers
Animation et conception
Le coin Test
Dossier JV
Astérix - Le royaume de Nubie / BA
AnimLand
Le 2 décembre au cinéma.
https://m.youtube.com/watch?v=OoObyOm2rfI&pp=ygUeYXN0w6lyaXggOiBsZSByb3lhdW1lIGRlIG51Ymll
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 06/16/2026 at 10:30 AM by
yanssou
comments (
5
)
choroq
posted
the 06/16/2026 at 10:42 AM
Bon, comme les adaptations c'est mi-figue/mi-raisin, on verra, mais j'adore astérix, alors je mets une petite pièce pour sa réussite.
micheljackson
posted
the 06/16/2026 at 12:06 PM
Pourquoi Baba (la vigie) n'a pas d'accent comme dans la BD ?
pharrell
posted
the 06/16/2026 at 12:28 PM
J'aime bien. Pour le moment les 2 derniers asterix en animation 3D étaient cool. Mais là Alexandre Astier n'est plus de la partie donc on verra bien le résultat.
Tu passes forcément un moment sympa. Un bon film de noël.
drybowser
posted
the 06/16/2026 at 12:56 PM
Content de voir ce format appliqué dans la lignée des films d'Astier déjà repris par Chabat en série , c'est tellement mieux que les bouzes informés de films j'espère qu'on en verra plus jamais
pharrell
posted
the 06/16/2026 at 01:12 PM
drybowser
: loupé... Le prochain sera réalisé par Jonathan Cohen. Sortie probablement en 2028.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Tu passes forcément un moment sympa. Un bon film de noël.