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The First Descendant
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name : The First Descendant
platform : Playstation 5
editor : Nexon
developer : Nexon
genre : action
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X
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group information
Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 06/12/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 359
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subscribers : 4
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The First Descendant - Collaboration avec EVANGELION
Actualité


Après NieR: Automata et Bayonetta, Nexon dévoile la nouvelle collaboration qui sera avec EVANGELION. Pour l'instant seuls les plugsuits d'Asuka, Rei et Mari ont été dévoilé. Les cosmétiques seront disponibles à l'achat à partir du 18 juin prochain, pendant le temps limité.
    tags : evangelion nexon the first descendant tfd
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    baalmung
    posted the 06/12/2026 at 07:49 AM by masharu
    comments (1)
    yogfei posted the 06/12/2026 at 07:53 AM
    Franchement Asuka et Rei sont dégueulasses rien ne va...
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