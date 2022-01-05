description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Après NieR: Automata et Bayonetta, Nexon dévoile la nouvelle collaboration qui sera avec EVANGELION. Pour l'instant seuls les plugsuits d'Asuka, Rei et Mari ont été dévoilé. Les cosmétiques seront disponibles à l'achat à partir du 18 juin prochain, pendant le temps limité.