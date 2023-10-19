Premier jeu du studio Shapefarm, basé à Tokyo, Orbitals est une expérience coopérative conçue pour deux joueurs, rappelant It Takes Two de Josef Fares. Le titre invite à suivre les péripéties de Maki et Omura, deux explorateurs liés par une amitié indéfectible. Leur survie dépend de leur capacité à s'échapper d'une tempête spatiale et à explorer l'inconnu afin de sauver leur monde. Proposant un gameplay asymétrique en écran scindé, combinant plateforme, action et énigmes, chaque personnage possède des outils uniques qui seront indispensables pour progresser.
Marcos Ramos, directeur artistique : « Tout au long du processus de développement et encore aujourd’hui, chacune de nos décisions se résume toujours à la question suivante : « En quoi cela contribue-t-il à créer une expérience d’anime rétro pour deux joueurs ? »
« Mon processus de travail est en quelque sorte « tradigital ». Une grande partie de l'écriture et de la conception que je réalise commence au crayon, à la plume et sur papier. Au tout début, j'aime que cela reste aussi spontané et « low-tech » que possible, en écartant tout ce qui pourrait potentiellement me distraire.
À partir de là, je passe au numérique : je réalise généralement les arrière-plans dans Rebelle, les personnages dans Procreate, les animations 2D et les effets spéciaux dans Blender, les vidéos dans Resolve et les scénarios dans FadeIn. »
Utilisant l'Unreal Engine 5, le jeu se distingue par une direction artistique et une esthétique inspirées des animes japonais des années 90. Pour les cinématiques dessinées à la main, Shapefarm a noué un partenariat avec le studio Massket (To Your Eternity Saison 3).
Taliesan Arnold, Animateur en chef : « Lorsque j'ai commencé ce projet, je me suis donné pour mission de plonger au cœur de l'univers des années 80. Je suis tombé sous le charme de la créativité et de la passion de ces pionniers, et j'ai cherché à décortiquer leur approche de l'animation afin de trouver un moyen de l'adapter au contexte actuel de l'animation 3D et de l'intégrer dans un jeu vidéo.
Ce jeu regorge de clins d'œil mignons que j'espère que les fans d'anime repéreront. Ce sont de petits hommages à la communauté destinés à créer un lien avec les fans de ce média et, je l'espère, à susciter un sentiment de nostalgie. »
Orbitals sortira le 3 septembre en exclusivité sur la Switch 2 et supportera l’option GameShare, idéale pour partager sa partie en mode local avec une autre console Switch 1 ou 2.