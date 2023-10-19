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Marcos Ramos, directeur artistique : « Tout au long du processus de développement et encore aujourd’hui, chacune de nos décisions se résume toujours à la question suivante : « En quoi cela contribue-t-il à créer une expérience d’anime rétro pour deux joueurs ? »



« Mon processus de travail est en quelque sorte « tradigital ». Une grande partie de l'écriture et de la conception que je réalise commence au crayon, à la plume et sur papier. Au tout début, j'aime que cela reste aussi spontané et « low-tech » que possible, en écartant tout ce qui pourrait potentiellement me distraire.



À partir de là, je passe au numérique : je réalise généralement les arrière-plans dans Rebelle, les personnages dans Procreate, les animations 2D et les effets spéciaux dans Blender, les vidéos dans Resolve et les scénarios dans FadeIn. »