description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Raw Fury
Développeur : Exnilo Studio
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5/XSX
Date de sortie : 13 Aout 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Russe / Chinois / Portugais.
Au 25e siècle, l'humanité a été contrainte de s'étendre au-delà de son système solaire. Parmi les étoiles, elle a découvert la planète VESTA, un monde susceptible de devenir son nouveau foyer. La station spatiale A.R.E.S. a alors été mise en orbite pour l'étudier et évaluer son potentiel, mais tout a basculé quand la station a été frappée par un phénomène inconnu...
Vous incarnez Miranda, qui se réveille seule à bord de la station, prisonnière de cette étrange anomalie spatiale. Votre environnement foisonne d'indices : objets déplacés, portes nouvellement ouvertes, messages anonymes... Comme s'il vous mettait au défi de percer le mystère. Miranda ne pourra compter que sur son intelligence pour résoudre des énigmes complexes, expérimenter avec des dispositifs étranges et découvrir ce qui est réellement arrivé à l'équipage et à la station elle-même.