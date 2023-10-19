Le manga Les 7 chevaliers du royaume des Marroniers est adapté en anime, et sortira prochainement en octobre, Kiyoko Sayama réalise le projet au studio J.C.STAFF.

Nouveau visuel et trailer principal pour l’anime original Mebius Dust qui sera diffusé à partir du 9 juillet.

Netflix confirme la saison 3 de Devil May Cry.

Une jolie affiche et un trailer de plus pour l’anime The World is dancing qui débutera le 2 juillet.

Le studio d’animation CLAP (Tunnel to Summer, Pompo: The Cinéphile) annonce la production du film d’animation Wasted Chef qui sortira en 2027, Takayuki Hirao (God Eater, Majocco Shimai no Yoyo to Nene, Pompo: The Cinéphile) réalisera ce long métrage.

Nouveau trailer pour l’anime Black Torch qui débutera le 4 juillet.

Chez Mana Books place à l’horreur à la rentrée, le manga one shot Resident Evil Death Island de Zi Nuo Ye qui est l'adaptation du film d'animation de 2023 sortira le 3 septembre au prix de 12€ en format 15x21cm.

Les éditions Vega dévoilent le manga Dessins Claqués dont son premier volume est attendu le 3 juillet au prix de 8,35€.

Les japonais découvriront le 39e volume d’Hunter X Hunter le 3 juillet, et on sait de source sur que la parution des chapitres reprendra très prochainement.

Le manga Gifted est adapté en anime et sortira en 2027, plus d’info prochainement.

Toujours prévu cette année, DreamLand s’offre un visuel officiel et se présentera davantage au festival d’Annecy, son premier épisode sera d’ailleurs dévoilé en avant première lors de la Japan Expo 2026 le 9 juillet à 14 h 45 sur la scène Yuzu.

Au tour de Kagurabashi de présenter son premier épisode en avant première à la Japan Expo à 15 h 30 sur la scène Yuzu, l’anime est attendu en avril 2027.

Nouveau visuel pour la saison 2 de Youjo Senki : Saga of Tanya the Evil qui commencera dès le 8 juillet au Japon.