Le manga Les 7 chevaliers du royaume des Marroniers est adapté en anime, et sortira prochainement en octobre, Kiyoko Sayama réalise le projet au studio J.C.STAFF.
SynopsisSitué au centre d’un continent composé de huit nations, le royaume des Marronniers reste marqué par un important conflit survenu deux décennies plus tôt. Pour préserver le fragile équilibre avec les sept pays voisins, le Premier ministre décide d’envoyer un chevalier en mission diplomatique dans chacun d’eux.
Ce rôle revient aux sept fils de la célèbre générale Baribara, des frères dotés de personnalités et de particularités bien distinctes. Tous partagent pourtant un même rêve : devenir assez remarquables pour sauver un jour une princesse avec panache ! Entre terres inconnues, rencontres décisives et épreuves improbables, leur voyage pourrait bien changer leur destin…
Nouveau visuel et trailer principal pour l’anime original Mebius Dust qui sera diffusé à partir du 9 juillet.
SynopsisDix ans après la chute d’une météorite, un mystérieux cristal continue de libérer des particules capables d’altérer la vie humaine : les « Mebius Dust ». Sous leur influence, certains enfants ont développé des pouvoirs surnaturels, mais cette force a un prix : ils ne peuvent survivre que dans une zone limitée, atteinte par les particules, et n’ont pas le droit de quitter leur ville.
Privés de liberté, ces jeunes passent leurs nuits à s’affronter dans un jeu de conquête de territoire, où chaque équipe utilise ses capacités spéciales pour prendre l’avantage. Pour Araki, sa petite sœur Stella, son amie d’enfance Olga et leurs camarades, cette routine bascule lorsqu’un chercheur leur propose de participer à une expérience liée à l’origine de leurs pouvoirs.
En acceptant, le groupe ignore encore qu’il vient de déclencher une série d’événements qui pourrait bouleverser son destin.
Netflix confirme la saison 3 de Devil May Cry.
Une jolie affiche et un trailer de plus pour l’anime The World is dancing qui débutera le 2 juillet.
SynopsisEn 1374, en pleine période de troubles politiques entre les Cours du Nord et du Sud, naît un garçon nommé Oniyasha au sein d’une famille de sarugaku, une forme ancienne de théâtre japonais mêlant danse, musique et jeu dramatique, ancêtre direct du théâtre Nô.
Élevé au sein de la troupe dirigée par son père Kan’ami, Oniyasha grandit dans une atmosphère empreinte de traditions, mais reste habité par une question obsédante : pourquoi les hommes dansent-ils ?
D’un tempérament introspectif, il peine à trouver sa place et à comprendre le sens profond de cet art transmis depuis des générations. Un jour, Oniyasha assiste à une danse qui le bouleverse profondément, une performance qu’il ressent comme authentique et juste. Cette révélation marque le début de son éveil artistique. Dès lors, Oniyasha cherche à dépasser les formes établies du sarugaku pour capturer ce qu’il appelle le rythme du monde.
Son talent singulier attire bientôt l’attention du shogun Ashikaga Yoshimitsu, mécène des arts, et ouvre à Oniyasha un chemin qui le mènera à devenir Zeami Motokiyo, figure majeure de l’histoire du théâtre japonais et fondateur du Nô tel qu’on le connaît aujourd’hui.
Le studio d’animation CLAP (Tunnel to Summer, Pompo: The Cinéphile) annonce la production du film d’animation Wasted Chef qui sortira en 2027, Takayuki Hirao (God Eater, Majocco Shimai no Yoyo to Nene, Pompo: The Cinéphile) réalisera ce long métrage.
SynopsisL’histoire de Wasted Chef nous plonge dans un univers post-apocalyptique où les sensations ont disparu.
Un jeune chef, obsédé par la recherche d’une saveur perdue, atterrit dans une cité en ruines où le goût n’existe plus. Il est secouru par un personnage nommé Kasumi, dont la cuisine permet d’éveiller des souvenirs oubliés chez ceux qui la goûtent.
Alors qu’une force obscure menace d’effacer tous les désirs humains, la quête de ce chef devient l’ultime espoir pour sauver deux mondes.
Le film porte d’ailleurs un slogan évocateur : « Ce jour-là, « toi » et le « goût » avez disparu du monde«
Nouveau trailer pour l’anime Black Torch qui débutera le 4 juillet.
SynopsisJiro n’est pas un adolescent comme les autres. Héritier d’une lignée de ninjas et doté d’un don unique lui permettant de comprendre les animaux, il aspire pourtant à une vie paisible. Mais son destin bascule le jour où il recueille un mystérieux chat noir blessé. Sous cette apparence inoffensive se cache en réalité Rago, un Mononoke légendaire et surpuissant, traqué aussi bien par des exorcistes que par ses propres semblables.
Lorsque les démons passent à l’attaque, Jiro réalise à ses dépens que sa maîtrise des arts martiaux, si redoutable contre les humains, s’avère inefficace face aux créatures de l’ombre. Pour protéger son bienfaiteur, Rago n’a alors d’autre choix que de fusionner avec lui, donnant naissance à un être inédit : un humain et un Mononoke partageant un même corps.
Dès lors, le duo se retrouve à la croisée des chemins, tiraillé entre le monde des exorcistes et celui des esprits.
Chez Mana Books place à l’horreur à la rentrée, le manga one shot Resident Evil Death Island de Zi Nuo Ye qui est l'adaptation du film d'animation de 2023 sortira le 3 septembre au prix de 12€ en format 15x21cm.
SynopsisLe chaos règne à San Francisco : tandis que Claire Redfield examine une orque victime d'un monstre marin gigantesque, son frère Chris enquête avec Jill Valentine sur une mystérieuse épidémie de zombies. De son côté, Leon Kennedy part à la recherche d'un scientifique enlevé par un groupe armé. Si ces événements ne semblent pas liés, ils pointent pourtant tous vers un même lieu : l'île d'Alcatraz.
Une fois sur place, les quatre agents vont faire face à des horreurs indicibles...
Les éditions Vega dévoilent le manga Dessins Claqués dont son premier volume est attendu le 3 juillet au prix de 8,35€.
SynopsisSuperforce, vol, manipulation du feu... tout le monde naît avec un pouvoir qui détermine son utilité et sa position dans la société. Enfin presque tout le monde... les malheureux qui n'ont pas de pouvoir, ou ne l'ont pas encore trouvé, sont marginalisés et dévalorisés. C'est le cas du jeune Dani, qui enchaîne les entretiens d'embauche infructueux et blessants.
Pourtant Dani va découvrir qu'il est loin d'être inutile, car il est doté d'un des pouvoirs les plus puissants au monde : matérialiser tout ce qu'il dessine ! Problème : Dani est vraiment nul en dessin...
Dans un monde où l'apparence fait la loi, Dani va devoir prouver qu'un trait maladroit peut changer le destin. Ou foutre un sacré bordel.
Les japonais découvriront le 39e volume d’Hunter X Hunter le 3 juillet, et on sait de source sur que la parution des chapitres reprendra très prochainement.
Le manga Gifted est adapté en anime et sortira en 2027, plus d’info prochainement.
SynopsisNous suivons la collaboration singulière entre deux jeunes hommes que tout oppose, si ce n’est leur talent pour résoudre les mystères. D’un côté, Natsuki Amakusa, un détective de génie doté d’un esprit logique et d’une capacité de déduction hors norme. De l’autre, Yuya Shiki, un individu né avec un don mystérieux : celui de pouvoir identifier les meurtriers au premier regard.
La rencontre entre les deux protagonistes lors d’une enquête sur le suicide d’une étudiante marque le début de leur partenariat. Intrigué par la rapidité avec laquelle Shiki parvient à percer les secrets des affaires, Amakusa finit par l’engager pour l’assister dans ses enquêtes complexes, formant ainsi un binôme policier aussi efficace qu’atypique.
Toujours prévu cette année, DreamLand s’offre un visuel officiel et se présentera davantage au festival d’Annecy, son premier épisode sera d’ailleurs dévoilé en avant première lors de la Japan Expo 2026 le 9 juillet à 14 h 45 sur la scène Yuzu.
Au tour de Kagurabashi de présenter son premier épisode en avant première à la Japan Expo à 15 h 30 sur la scène Yuzu, l’anime est attendu en avril 2027.
Nouveau visuel pour la saison 2 de Youjo Senki : Saga of Tanya the Evil qui commencera dès le 8 juillet au Japon.