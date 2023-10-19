Koei Tecmo et Omega Force ont officialisé Attack on Titan 3, un troisième et dernier épisode qui conclura la série et couvrira en même temps l’intégralité de l’histoire du manga. Les joueurs pourront affronter les neuf Titans primordiaux à travers un gameplay plus nerveux et plus rapide. Pour l'occasion, le système de combat basé sur l'équipement de manœuvre tridimensionnelle a été repensé, promettant des affrontements beaucoup plus intenses.



Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été communiquée, mais davantage d’informations seront dévoilées prochainement le 1er juillet, le titre est déjà confirmé sur PlayStation 5, Xbox Series, PC et Switch 2.