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Attack on Titan 2
2
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name : Attack on Titan 2
platform : PC
editor : Koei Tecmo
developer : Omega Force
genre : action
multiplayer : Online : 4 en coop et 8 en versus
european release date : 03/20/2018
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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Manga - Verse
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name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 06/06/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
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Koei Tecmo officialise Attack on Titan 3
JV


Koei Tecmo et Omega Force ont officialisé Attack on Titan 3, un troisième et dernier épisode qui conclura la série et couvrira en même temps l’intégralité de l’histoire du manga. Les joueurs pourront affronter les neuf Titans primordiaux à travers un gameplay plus nerveux et plus rapide. Pour l'occasion, le système de combat basé sur l'équipement de manœuvre tridimensionnelle a été repensé, promettant des affrontements beaucoup plus intenses.

Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été communiquée, mais davantage d’informations seront dévoilées prochainement le 1er juillet, le titre est déjà confirmé sur PlayStation 5, Xbox Series, PC et Switch 2.
https://www.youtube.com/watch?v=2We0yruRPc8
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    alucardhellsing
    posted the 06/06/2026 at 12:08 PM by yanssou
    comments (1)
    greggy posted the 06/06/2026 at 12:31 PM
    Les deux premiers opus surtout le 2 final battle sur PS4 sont très sympa.
    Excellente nouvelle
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