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Un sondage concernant la série Atelier est désormais disponible. Vos réponses serviront de référence pour les prochains titres de la série. Les participants recevront des fonds d'écran Atelier pour PC et mobile !

Koei Tecmo Europe lance un sondage sur la série Atelier avec diverses questions sur vos derniers jeux de la série ou encore vos propres activité vidéoludique.Si vous voulez partager votre opinion avec l'éditeur, c'est le moment, vous avez jusqu'au 23 juin pour le faire. Le lien est en source.J'ai entre autre demandé des versions physiques en Europe et des collaborations avec les IP de SHIFT UP.