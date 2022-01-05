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Koei Tecmo
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
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creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 05/29/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Un sondage pour la série Atelier
Actualité


Un sondage concernant la série Atelier est désormais disponible. Vos réponses serviront de référence pour les prochains titres de la série. Les participants recevront des fonds d'écran Atelier pour PC et mobile !


Koei Tecmo Europe lance un sondage sur la série Atelier avec diverses questions sur vos derniers jeux de la série ou encore vos propres activité vidéoludique.

Si vous voulez partager votre opinion avec l'éditeur, c'est le moment, vous avez jusqu'au 23 juin pour le faire. Le lien est en source.

J'ai entre autre demandé des versions physiques en Europe et des collaborations avec les IP de SHIFT UP.
Koei Tecmo - https://www.gamecity.ne.jp/form/atelier2026_en
    tags : gust koei tecmo atelier ryza atelier yumia
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    posted the 05/29/2026 at 04:23 PM by masharu
    comments (1)
    kingdomhearts971 posted the 05/29/2026 at 04:47 PM
    Je viens de termine 2 episodes (Ayesha et Escha and Logy) et je vais prendre un break pour la serie. Je trouve que le scenario est parfois trop light et j’ai du mal avec leurs heroines (mais moins pour les autres personnages feminins). Les filles mignonnes et sexy c’est vraiment pas moi mais je vais peut-être terminer la serie Dusk et faire les deux Sophie ou Rorona.
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