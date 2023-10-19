La dernière partie de l’anime Bleach : Thousand-Year Blood War s’offre son trailer principal pour une diffusion en juillet, les trois premiers épisodes seront diffusés en avant première le 27 juin au cinéma.
Le manga Gigant de Hiroya Oku (Inuyashiki, Gantz) est adapté en film d’animation, le studio K2 Pictures se chargera de cette adaptation.
SynopsisRei Yokoyamada, un lycéen qui rêve de devenir réalisateur, découvre par hasard que son actrice de films pour adultes préférée, Chiho « Papico » Johansson, vit juste à côté de chez lui. Alors qu’une amitié s’installe entre eux, la vie de Papico bascule lorsqu’elle porte secours à un vieillard excentrique. Avant de se volatiliser, ce dernier lui fixe au poignet un étrange appareil impossible à retirer.
Papico découvre rapidement que ce dispositif lui donne le pouvoir de grandir jusqu’à une taille titanesque tout en lui conférant une force phénoménale. Cette capacité tombe à pic : au même moment, un site internet mystérieux baptisé « Enjoy the End » permet aux internautes de voter pour des événements qui se réalisent aussitôt dans le monde réel. Très vite, les votes dégénèrent et de gigantesques dieux de la destruction foncent sur Tokyo.
Devenue le seul rempart de l’humanité, l’actrice va devoir endosser le rôle de super-héroïne, tandis que des voyageurs du futur apparaissent pour révéler la vérité sur l’intelligence artificielle qui menace d’éradiquer l’espèce humaine.
Premier visuel pour Yokoso Scooby-Doo!, produit par le studio OLM (saga Pokémon, saga Les Carnets de l’Apothicaire, Neko to Ryuu), cette nouvelle série sera diffusée sur Cartoon Network.
SynopsisAlors qu’ils visitent le Japon pour ce qu’ils pensaient être une aventure culinaire ultime, Scooby-Doo et Sammy libèrent accidentellement des centaines de monstres mythiques qui sèment le chaos à travers tout le pays.
Pour résoudre cette pagaille, le duo inséparable pourra compter sur de nouveaux alliés locaux : Daisuke-Doo (l’oncle de Scooby), Yume (une mystérieuse « magical girl ») et Takumi (un as du gadget).
L’anime Red River (Sora wa Akai Kawa no Hotori) sera diffusé à partir du 7 juillet.
SynopsisYuri Suzuki, une jeune Japonaise du XXIe siècle, traverse l’une des périodes les plus heureuses de sa vie. Après avoir réussi son examen d’entrée à l’université, elle a enfin échangé son premier baiser avec son ami d’enfance, désormais son petit ami. Mais ce bonheur est de courte durée. Une nuit, des mains surgissent d’une flaque d’eau dans la rue et l’entraînent sous la surface.
Propulsée dans un village antique du Moyen-Orient, au XIVe siècle avant notre ère, Yuri est capturée par des soldats armés puis conduite au palais de la reine des Hittites, la redoutable Nakia, afin d’être offerte en sacrifice humain. Elle ne doit son salut qu’à l’intervention du prince Kail Mursili, beau-fils de la souveraine et principal prétendant au trône, qui la soustrait aux desseins meurtriers de la reine.
Placée sous sa protection en tant que concubine, Yuri gagne peu à peu la confiance du peuple et finit par être vénérée comme l’incarnation de la grande déesse de la guerre, Ishtar. Mais tandis que le temps presse pour regagner le Japon moderne, elle se retrouve prise dans les intrigues de la cour et les tensions avec les royaumes voisins…
Le compositeur Shiro Sagisu (Bleach, Evangelion) sera présent à la Japan Expo 2026 pour un concert exclusif le 12 juillet.
Le manga Remède Impérial – L’étrange médecin de la cour est adapté en anime, un premier teaser à été dévoilé.
SynopsisDans le Royaume de la Lune Fleurie, les traditions et les superstitions règnent en maître, mais une jeune fille est bien décidée à changer la donne. Koyo est une doctoresse au talent extraordinaire, capable de pratiquer des opérations de suture chirurgicale stupéfiantes.
Lors d’une inspection régionale, elle croise la route du prince héritier, Keiun. Témoin de ses prouesses médicales, le prince est fasciné par cette jeune femme hors du commun. Ensemble, ils vont se retrouver plongés au cœur d’un tourbillon de complots et de traditions ancestrales qui étouffent le pays. Armés de connaissances scientifiques et d’une détermination sans faille, Koyo et Keiun vont devoir affronter les défis les plus périlleux pour sauver leur nation.
Nouveau teaser pour le film d’animation Made in Abyss: Mezameru Shinpi qui sortira le 23 octobre dans les salles japonaises.
Glénat dévoile deux nouveau manga, l’un est Ryukyu Buccaneer, un récit d’aventure présenté comme un croisement entre One Piece et Golden Kamui, le tome 1 sortira début octobre en librairie. L’autre nommé The Last Witch's Story est un one shot qui vous fera découvrir une nouvelle sorcière, l’unique volume est prévu mi octobre chez nous.
Ryukyu Buccaneer : Une ruée vers l'or vous attend, qui changera votre vie ! Nous sommes à la fin de l'époque d'Edo, une ère tumultueuse au Japon, marquée par l'arrivée des Navires Noirs, où de puissants guerriers s'affrontent pour la suprématie. Hanagusuku Muta, un ancien samouraï déchu de Ryukyu, survit grâce à la fraude. Au milieu de ce chaos, la rumeur court qu'un immense trésor, capable de faire trembler le pays, sommeille sur une île de Ryukyu, laissé par un pirate légendaire… Accusé à tort d'un crime par une bande de Satsuma, Muta se retrouve mêlé à une lutte acharnée pour le trésor, où s'affrontent de redoutables guerriers ! Trahison, cupidité et intrigues s'entremêlent dans cette ruée vers l'or.
The Last Witch's Story : Racontez-moi votre histoire. Qu'est-ce qu'une sorcière ? Un être doté de pouvoirs surnaturels. Une personne pratiquant la sorcellerie et semant le malheur. Un être terrifiant né d'esprits maléfiques. Dans les récits de fiction, elles sont souvent dépeintes comme des créatures effrayantes. Mais les véritables sorcières ne sont pas si puissantes. Voici l'histoire finale des sorcières qui ont survécu aux ravages de la guerre.
Pour préparer les 50 ans de la série Mobile Suit Gundam en 2029, plusieurs projets sont annoncés, à commencer par une vidéo d’introduction intitulée a boy with GUNDAM, réalisée par Tsukuro Hayakawa qui dépeint les travaux de nombreux créateurs qui ont marqué l’histoire de la licence.
Les annonces continue avec un teaser du préquel de Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM nommé Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM ZERO qui sortira dans les salles au Japon.
L’événement GUNDAM-Con est également annoncé et se tiendra au Makuhari Messe, au Japon, en janvier 2027 qui accueillera les créateurs de la série et proposera divers activités, Mobile Suit Gundam Wing qui a fêté ses 30 ans en 2025 aura aussi droit à une nouvelle vidéo.
Mais l’annonce majeure c’est le projet de remasterisation pour la série animée originale Mobile Suit Gundam de 1979, qui arrivera pile pour le 50e anniversaire en 2029.
Le film Chainsaw Man Reze Arc a officiellement terminé son parcours au box office avec 191,4 millions de dollars de recettes, dépassant de peu Jujutsu Kaisen 0, il devient le deuxième plus gros succès de Sony en 2025 et le 11e film japonais le plus lucratif de l’histoire.
L’anime bouleversant Takopi’s Original Sin aura droit à un film d’animation regroupant les épisodes de la série originale en plus de plusieurs scènes inédites.
SynopsisTout droit venu de la planète Happy, l’extraterrestre Takopi débarque sur Terre pour y répandre la joie et la bonne humeur à l’aide de ses fantastiques « Happy Gadgets ». La première personne qu’il rencontre se nomme Shizuka, une jeune fille dont la tristesse affichée sur son visage reflète les immenses difficultés de son quotidien.
Si, dans un premier temps, l’alien est certain qu’il parviendra à redonner le sourire à la petite humaine, il va rapidement se rendre compte que la noirceur de l’environnement dans lequel elle évolue est bien plus terrible qu’il n’y paraît. Malgré toute sa bonne volonté, Takopi va peu à peu s’engager dans une situation d’une complexité inconcevable…