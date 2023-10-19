La dernière partie de l’anime Bleach : Thousand-Year Blood War s’offre son trailer principal pour une diffusion en juillet, les trois premiers épisodes seront diffusés en avant première le 27 juin au cinéma.

Le manga Gigant de Hiroya Oku (Inuyashiki, Gantz) est adapté en film d’animation, le studio K2 Pictures se chargera de cette adaptation.

Premier visuel pour Yokoso Scooby-Doo!, produit par le studio OLM (saga Pokémon, saga Les Carnets de l’Apothicaire, Neko to Ryuu), cette nouvelle série sera diffusée sur Cartoon Network.

L’anime Red River (Sora wa Akai Kawa no Hotori) sera diffusé à partir du 7 juillet.

Le compositeur Shiro Sagisu (Bleach, Evangelion) sera présent à la Japan Expo 2026 pour un concert exclusif le 12 juillet.

Le manga Remède Impérial – L’étrange médecin de la cour est adapté en anime, un premier teaser à été dévoilé.

Nouveau teaser pour le film d’animation Made in Abyss: Mezameru Shinpi qui sortira le 23 octobre dans les salles japonaises.

Glénat dévoile deux nouveau manga, l’un est Ryukyu Buccaneer, un récit d’aventure présenté comme un croisement entre One Piece et Golden Kamui, le tome 1 sortira début octobre en librairie. L’autre nommé The Last Witch's Story est un one shot qui vous fera découvrir une nouvelle sorcière, l’unique volume est prévu mi octobre chez nous.

Pour préparer les 50 ans de la série Mobile Suit Gundam en 2029, plusieurs projets sont annoncés, à commencer par une vidéo d’introduction intitulée a boy with GUNDAM, réalisée par Tsukuro Hayakawa qui dépeint les travaux de nombreux créateurs qui ont marqué l’histoire de la licence.



Les annonces continue avec un teaser du préquel de Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM nommé Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM ZERO qui sortira dans les salles au Japon.



L’événement GUNDAM-Con est également annoncé et se tiendra au Makuhari Messe, au Japon, en janvier 2027 qui accueillera les créateurs de la série et proposera divers activités, Mobile Suit Gundam Wing qui a fêté ses 30 ans en 2025 aura aussi droit à une nouvelle vidéo.



Mais l’annonce majeure c’est le projet de remasterisation pour la série animée originale Mobile Suit Gundam de 1979, qui arrivera pile pour le 50e anniversaire en 2029.

Le film Chainsaw Man Reze Arc a officiellement terminé son parcours au box office avec 191,4 millions de dollars de recettes, dépassant de peu Jujutsu Kaisen 0, il devient le deuxième plus gros succès de Sony en 2025 et le 11e film japonais le plus lucratif de l’histoire.

L’anime bouleversant Takopi’s Original Sin aura droit à un film d’animation regroupant les épisodes de la série originale en plus de plusieurs scènes inédites.