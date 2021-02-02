Jdg 9/10

Gamergen 17/20

Millenium 85%

Geeko 8,1/10

ActuGaming 8/10

JV 16/20

Gamekult 7/10

IGNFrance 7/10

On l'avait déjà ressenti lors de notre première prise en main sur le jeu, ce Lego Batman l'héritage du Chevalier Noir avait beaucoup de potentiel. Ce dernier nous a désormais été confirmé après un vrai temps de jeu sur le dernier bébé de TT Games. Drôle, complet, bourré de références, totalement adapté à tous et fort d'un gameplay qui a déjà fait ses preuves, ce jeu fait du bien et rend le meilleur des hommages au protecteur de Gotham. Orphelin depuis Batman : Arkham Knight d'un bon jeu dans cet univers, l'Héritage du Chevalier Noir reprend le flambeau, avec une durée de vie abyssale et un graphisme magnifique. Si on ne peut occulter un certain manque de challenge dans les combats et les énigmes et quelques scories techniques, on est tout de même face à l'une des grandes surprises de cette année 2026.Entre ses combats inspirés des Arkham, son contenu gargantuesque, son Gotham magnifique et son humour LEGO toujours aussi efficace, LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir s’impose facilement comme l’un des meilleurs jeux LEGO jamais produits. Et après autant d’années d’attente pour un grand jeu Batman décalé... nous prenons clairement ce cadeau avec le sourire.En définitif, LEGO Batman : l'Héritage du Chevalier Noir est un incontournable pour tous ceux qui aiment les jeux LEGO et l'univers de Batman. Sa générosité et son ingéniosité en récupérant ce qu'il se faisait de mieux dans la série des titres Arkham, propulse cet opus à un niveau supérieur qui le rend bien moins "simplet". La durée de vie qu'il propose et sans contestation l'une des meilleures que l'on puisse trouver dans ce type de jeux, et la variété de gameplays disponibles lui permet de se renouveler assez souvent pour ne pas faire ressentir d'ennui. Sans compter tous les événements de Bruce Wayne et du Chevalier Noir que l'on revit, ainsi que les frasques habituelles de la série LEGO, donnent à ce nouveau jeu une saveur et une identité bien particulières. Je ne peux que vous conseiller de vous lancez dessus si vous cochez les cases citées tout au long de ce Test !TT Games réussit son pari de remettre au goût du jour la franchise des LEGO avec nouveau LEGO Batman très solide. Visuellement, le jeu est superbe. C’est normal, il tourne sous l’Unreal Engine 5. Côté gameplay, c’est le monde et la nuit par rapport aux anciens épisodes. Beaucoup plus riche en possibilités, avec son open-world, le titre de TT Games s’écarte de la formule initiale et se rapproche des jeux d’action / aventure classique. Il intègre une belle diversité de séquences : courses-poursuites, combats, énigmes, affrontements de boss, et nous livre un formidable arc narratif revisité. A vrai dire, on ne s’attendait pas à un reboot si réussi. Alors non, tout n’est pas parfait, mais pour un premier essai, c’est une totale réussite.Nous pouvons être sûrs d’une chose : il s’agit là du jeu LEGO Batman ultime et surtout du meilleur jeu Batman que TT Games ait pu faire à ce jour. S’il y a pas mal de bugs qui peuvent entacher l’expérience de jeu et quelques écueils sur les personnages qui ont un mal fou à se différencier, force est de constater que LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir puise sa force dans son écriture. Rien qu’avec sa générosité dans son contenu, mais surtout sa fusion de toute la mythologie de Batman en un seul jeu qui propose une relecture efficace, drôle et condensée, le studio britannique a trouvé la bonne formule. Combinons à cela un gameplay qui repose sur des bases solides, qui se renouvelle tout en nous gratifiant d’un système de combat à la Batman Arkham qui dépote, et nous obtenons là un jeu très complet dans son ensemble, qui n’est jamais redondant. Alors certes, le jeu est facile même dans son mode le plus difficile et il y a quelques couacs d’imprécisions, mais qu’importe, LEGO Batman: L’Heritage du Chevalier Noir reste un vibrant hommage à notre Batou, et conviendra à tous les fans qui recherchaient le jeu LEGO Batman ultime.LEGO Batman l’Héritage du Chevalier Noir réussit donc parfaitement ce qu’il vise : être la somme de tout ce qu’il y a de meilleur autour de Batman. Il améliore le gameplay des Arkham, il multiplie les références aux meilleurs films Batman et il relie le tout à travers l’univers rigolo des LEGO. Le titre se paie même le luxe d’être entièrement jouable en coop et d’être hyper généreux avec un monde ouvert rempli de contenus. Ça en fait le jeu LEGO le plus ambitieux jamais sorti, et peut-être même le meilleur, osons-le ! Mais cette formule de jeu LEGO est aussi son plus gros défaut, à cause de niveaux beaucoup trop classiques, prévisibles et redondants, surtout en solo. Si vous êtes fan de Batman, que vous comptiez faire l’aventure en coop ou l’offrir à un enfant, c'est un grand oui. Mais pour ceux qui attendaient la relève des Batman Arkham, c’est un chouette moyen d’attendre, mais mieux vaut attendre de voir ce que Rocksteady réserve à l’avenir.Ce LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir est une véritable lettre d'amour pour l'immense franchise de DC. Si vous êtes fans de l'homme chauve-souris, vous ne serez que comblés en retrouvant toutes ces références si emblématiques et qui ont traversé les décennies, et si vous faites partie des moins fans, alors ce jeu LEGO est un bon moyen pour découvrir l'histoire de Bruce Wayne, à la sauce LEGO, et de passer un bon moment. Contrairement aux anciens opus LEGO Batman, ce dernier propose un monde plus grand, un plus gros panel d'ennemis et de boss malgré des combats qui peuvent paraître répétitifs, et surtout, une histoire qui reprend quasiment tout de A à Z. Bref, un bon jeu à faire, avec bien évidemment, plein de quêtes annexes et de collectibles à chopper, comme tout bon jeu estampillé LEGO.LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir est un jeu confortable ; peut-être même trop. Il coche toutes les cases attendues sans jamais prendre de risques. Pire encore, il joue sur deux tableaux sans jamais pleinement satisfaire le public sur aucune de ces propositions. Les fans y trouveront sans doute leur compte, grâce notamment à la richesse de l'univers et aux nombreuses références. Mais ceux qui espéraient une évolution plus marquée de la formule risquent de rester sur leur faim. Ce nouvel épisode de LEGO Batman remplit donc son contrat avec sérieux. Accessible, généreux et fidèle à l’esprit de la licence, il offre une aventure plaisante et familière, pour le meilleur et pour le pire... Une brique de plus dans un édifice solide, mais qui aurait bien besoin d’un peu de renouveau.