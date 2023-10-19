Après le film Coraline en 2009, LAIKA Studios dévoile la première bande annonce du long métrage d'animation Wildwood adapté du roman de Colin Meloy.
Conçu en stop motion, le film sortira en salle le 23 octobre au États-Unis et aura une présentation lors du prochain festival d'Annecy.
SynopsisAu-delà des limites de la ville de Portland, il y a le féerique Wildwood. Un lieu où vous n'êtes pas censé y aller, que vous n'êtes même pas censé connaître. Pour retrouver son petit frère venant d'être enlevé, Mac, Prue McKeel et son camarade, Curtis, sont sur le point d'entrer dans ce pays des merveilles..