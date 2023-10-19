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Manga - Verse
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creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 05/13/2026
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Wildwood / Première BA
AnimLand


Après le film Coraline en 2009, LAIKA Studios dévoile la première bande annonce du long métrage d'animation Wildwood adapté du roman de Colin Meloy.

Conçu en stop motion, le film sortira en salle le 23 octobre au États-Unis et aura une présentation lors du prochain festival d'Annecy.


Synopsis Au-delà des limites de la ville de Portland, il y a le féerique Wildwood. Un lieu où vous n'êtes pas censé y aller, que vous n'êtes même pas censé connaître. Pour retrouver son petit frère venant d'être enlevé, Mac, Prue McKeel et son camarade, Curtis, sont sur le point d'entrer dans ce pays des merveilles..
https://www.youtube.com/watch?v=POneS8h1jyU
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    djfab, ouken
    posted the 05/13/2026 at 01:42 PM by yanssou
    comments (2)
    djfab posted the 05/13/2026 at 01:55 PM
    Un nouveau Laika, ça faisait longtemps ! Il a l'air bon !
    ouken posted the 05/13/2026 at 01:58 PM
    Whaouuuu génial !!
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