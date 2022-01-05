Teasée il y a 1 semaine, les précommandes pour les figurines de Raven et Lily de Stellar Blade sont ouvertes aujourd'hui sur le site web de JND Studios. Pour rappel, ces derniers avaient réalisé les figurines de EVE et Tachy (à revoir ici)
, des statues hyper réalistes avec cheveux synthétiques. En nombre limité, ces figurines avaient été sold out en l'espace de quelques heures, malgré un prix de +3000€. JND Studios a mit plus de stocks pour Raven et Lily, mais tout devrait partir dans la journée.
Dimensions (échelle 1/3) :
- Raven : 39,5cm sur 41cm sur 75,6cm
- Lily : 31cm sur 31cm sur 63cm
Contrairement à la figurine de Tachy qui était exclusive au pack EVE+Tachy, vous pouvez choisir entre Raven (~2600$), Lily (~2400$) ou le pack Raven+Lily (~3800$). Bon au moment d'écrire cet article les 2 figurines ont été sold out
. Les chanceux verront leur livraison pour courant 2027.
JND Studios et Shift Up ont promit qu'au moins une autre set de figurines Stellar Blade devrait voir le jour.