profile
Stellar Blade
17
Likers
name : Stellar Blade
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Shift Up
genre : action-aventure
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Waifukyo
10
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 05/08/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 326
visites since opening : 725414
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
[Figurine] Raven et Lily par JND Studios (Sold Out)
Collection
Teasée il y a 1 semaine, les précommandes pour les figurines de Raven et Lily de Stellar Blade sont ouvertes aujourd'hui sur le site web de JND Studios. Pour rappel, ces derniers avaient réalisé les figurines de EVE et Tachy (à revoir ici), des statues hyper réalistes avec cheveux synthétiques. En nombre limité, ces figurines avaient été sold out en l'espace de quelques heures, malgré un prix de +3000€. JND Studios a mit plus de stocks pour Raven et Lily, mais tout devrait partir dans la journée.










Dimensions (échelle 1/3) :
- Raven : 39,5cm sur 41cm sur 75,6cm
- Lily : 31cm sur 31cm sur 63cm

Contrairement à la figurine de Tachy qui était exclusive au pack EVE+Tachy, vous pouvez choisir entre Raven (~2600$), Lily (~2400$) ou le pack Raven+Lily (~3800$). Bon au moment d'écrire cet article les 2 figurines ont été sold out . Les chanceux verront leur livraison pour courant 2027.



JND Studios et Shift Up ont promit qu'au moins une autre set de figurines Stellar Blade devrait voir le jour.
JND Studios - https://jndstudios.co.kr/Shop
    tags : shift up stellar blade
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 05/08/2026 at 08:23 AM by masharu
    comments (2)
    naoshige11 posted the 05/08/2026 at 08:32 AM
    J'ai parcouru le site, y'a un taf de malade sur les figurines, le niveau de détails est incroyable.
    metroidvania posted the 05/08/2026 at 08:37 AM
    Incroyable les figurines
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo