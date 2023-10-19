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Né à Chiba, en 1966, Kentarô Miura commence à dessiner très tôt, influencé par sa mère qui enseignait les arts plastiques, et son père qui concevait des story-boards pour des spots publicitaires, il envisage très rapidement une carrière dans le dessin. À seulement 10 ans, il crée et achève Miuranger, un manga de 40 volumes qui sera distribué dans son établissement scolaire pour ses camarades de classe.
https://www.reddit.com/r/Berserk/comments/nhsse7/industry_artists_pay_tribute_to_kentaro_miura/?tl=fr
https://animeland.fr/2021/05/25/personnalite-de-la-semaine-kentaro-miura/
http://www.apresleclipse.net/auteur_interview_2003.php
http://www.apresleclipse.net/auteur_interview_2002bis.php
https://www.e.leclerc/e/berserk-l-interview-de-kentaro-miura
Soutenu par ses parents, il perfectionne son trait au collège et au lycée, pour finalement présenter son premier dôjinshi à 16 ans avec l’aide de son amie d’enfance Kōji Mori. (Suicide Island)
À l'âge de 18 ans, il quitte Chiba pour Tokyo, décrochant un poste d'assistant auprès de George Morikawa (Hajime no Ippo). Cependant, Morikawa congédie rapidement le jeune homme, estimant que son talent dépasse déjà ce qu'il peut lui enseigner. Par la suite, il intègre la section Beaux-Arts de l'université Nihon de Tokyo avec son œuvre Futanabi. C’est pendant son travail sur un script de Buronson pour le manga Ôrô en 1988 que Miura propose l’année d’après un prototype à son futur chef d’œuvre, Berserk.
Cette série de dark fantasy devient très rapidement un must have du magazine bimensuel Young Animal de Hakusensha, au point qu’une adaptation animée voit le jour en 1997.
Kentarô Miura : « Au début, je n'avais pas une idée très concrète de comment je voulais que soit Berserk, mais l'idée à grandi petit à petit tout en regardant mes émissions d'animés favorites alors que j'étais au collège. Si quelque chose m'intéressait, j'allais chercher des informations. C'était comme travailler de l'argile, le concept de Berserk a lentement pris corps. Je n'avais pas vraiment une image très claire de ce que je voulais vraiment faire au début.»
Berserk à eu nombre d’influences, outre les films comme « Excalibur » et « Conan le Barbare » qui ont servi d’inspiration pour la création de son univers, Kentarô Miura à notamment puiser dans la série de romans de Fantasy Guin Saga de Kaoru Kurimoto pour créer les fondements de son œuvre, il a d’ailleurs été très influencé par Katsuhiro Ôtomo sur le plan graphique avec des gimmicks qui viennent directement de Dororo d’Osamu Tezuka et de Cobra de Buichi Terasawa. L’auteur avait tendance à élargir sa vision des choses, d’ailleurs sa vraie vie se reflète beaucoup dans le début de l'histoire.
« J'ai travaillé sur le concept de mon propre monde de fantasy lorsque j'étais au secondaire et au collège. Comme je l'ai mentionné, j'ai pris des idées de Guin Saga et de films comme "Excalibur"* et "Conan le Barbare"*. Je suis venu au concept de dark fantasy depuis ces films. Je ne pense pas avoir été inspiré de réels événements historiques. Je les ai simplement utilisés comme données. Je pensais écrire une histoire basée sur Dracula. Je veux parler de Vlad Tepes, le vrai Dracula. Je voulais utiliser les informations historiques réelles. »
Berserk présente le personnage de Guts, un mercenaire solitaire maître de son destin qui a autrefois fait partie de la troupe du Faucons dirigée par Griffith, armé d’une épée démesurée, et traquée par des forces obscures, Guts est en quête de liberté, mais aussi de vengeance.
Berserk dépeint une fantasy d’une noirceur encore jamais vue, l’auteur s’aide aussi du moyen-âge européen qui a eu une influence sur la création du manga. Si la personnalité de Guts se rapproche davantage à celle de l’auteur et à ces proches, les membres de la Troupe du Faucon sont basés sur ses amis du collège.
« Je pense que les Japonais sont sans l'ombre d'un doute le peuple asiatique qui, plus que tous, aime la Fantasy européenne. Ceci est peut être dû à l'histoire de l'après-guerre. La vision des valeurs de ce pays, en occident et ailleurs, a longtemps été passablement erronée : je pense que c’est exprimé de manière remarquable dans quelques genres de Fantasy dans lesquels sont portés sur le papier certaines images et certains fantasmes. La plupart des enfants japonais sont plus familiarisée avec les chevaliers en armures qu'avec les samouraïs et leur chonmage (ndr : la coiffure typique des samouraïs, avec une queue de cheval ramenée sur la tête). La Fantasy correspond vraiment à la magie de l'épée. Moi aussi, pour ce que j'arrive à m'en rappeler, j'ai grandi avec cette vision des choses. En dessinant un manga de Fantasy, je voulais réaliser une histoire qui fasse participer le lecteur. Lorsque je me mets à examiner de manière approfondie les sensations émanant de la scène, il m'est naturel de me retrouver dans le moyen âge européen. Naturellement ce n'est pas le vrai moyen âge, mais une fausse image, recrée, de l'Europe de cette époque, qui rencontre beaucoup de succès aujourd'hui dans un pays oriental comme le Japon. Il est probable que les samouraïs ou les ninjas dessinés par un occidental paraîtront bizarres à nos yeux de japonais, mais peut être de même le monde médiéval de Berserk apparaît bizarre aux occidentaux, est-ce pas? Plus que ça, je suis surpris de l'accueil reçu par Berserk, pas tant de la part du public moderne japonais à qui il était destiné, mais bien plus de la part des lecteurs des lieux où se déroule l'action, ainsi l'Europe et en particulier l'Italie. »
S'inspirant des traits de Go Nagai, son style de dessin s'affine pour dévoiler une sombre beauté, la noirceur transparaît dans chaque planche, foisonnant de détails à chaque combat.
« Et bien, il est amusant que vous le mentionniez, mais j'ai entendu parler de ce chevalier qui a aidé une révolution de paysans en Allemagne et le nom de ce chevalier était Goetz. Et il avait un bras artificiel en fer. Quand je l'ai découvert, j'ai pensé que c'était une étrange coïncidence. Je ne sais pas s'il lançait des flèches avec. C'était particulièrement étrange parce que j'avais déjà commencé Berserk. Je ne pensais vraiment à personne en particulier au moment où j'ai créé Guts. Mais si on parle seulement de son aspect et non de sa personnalité alors j'imagine que Rudger Hauer a été le modèle. Je l'ai vu jouer le rôle d'un mercenaire dans un film médiéval, "La Chair et le Sang"* et je l'ai beaucoup apprécié dans ce film. Il a aussi joué comme protagoniste dans "Le Sang des Héros"*. C'était un film de science-fiction, mais j'ai pensé que le personnage qu'il jouait était semblable à Guts. Et le personnage principal de "Highlander"*, d'une certaine manière, me fais penser à Guts. Je pense qu'il a beaucoup en commun avec ce genre de héros typiques que j'admirais quand j'étais au collège. Mais sur la personnalité de Guts où dans ses croyances… Je suppose qu'une part provient de moi-même. Et parfois j'utilise mes amis proches comme exemples. Ainsi la personnalité de Guts n'est pas toujours basée sur une personne, mais est plus abstraite que cela. Ses actions et son état mental dépendent de la situation. Ainsi Guts n'a pas un modèle spécifique. »
« Et bien, il y a un dessinateur japonais… il s'agit de M. Go Nagai*, je crois qu'il est très connu aux USA. Il a eu une grande influence sur moi. J'aime son style dynamique. Et j'ai deux réalisateurs américains favoris. J'aime les films de Tim Burton et de Sam Raimi. C'est une autre étrange histoire. Quand j'étais encore au collège, le jour où je finis le premier épisode de Berserk sortait "Evil Dead 2"* au cinéma. Ainsi, après avoir envoyé l'épisode de Berserk par poste à l'éditeur, je suis allé voir le film. Il était si semblable à Berserk, que je fus très surpris moi-même. Dans "Evil Dead 3"*, que je connais aussi en tant que "Captain Supermarket"*… le personnage principal a un bras coupé, une tronçonneuse attachée au bras et un fusil à pompe dans le dos. J'étais en mode "Mais qu'est-ce que?!" parce que Guts a un canon au bras et une grande épée dans le dos. Juste comme Ash. Je me souviens avoir été inquiet à cause d'éventuelles poursuites que cela aurait pu causer. Je venais à peine de finir mon premier manga et j'étais déjà anxieux. Je suis un grand fan des films de Sam Raimi, j'aime "Darkman"*, aussi. Il est devenu vraiment célèbre après "Spiderman"*, mais j'aime toujours ses films. Et j'apprécie Tim Burton, parceque ses films sont toujours "excentriques". C'est presque étrange qu'une personne puisse être aussi excentrique et célèbre en même temps. Mais c'est la raison pour laquelle j'aime ses films. James Cameron a perdu sa touche (personnelle) après qu'il soit devenu célèbre. En fait, je ne sais pas si il pensait à lui-même comme excentrique. Mais quand j'ai vu "Terminator"*, en tant que fan de science-fiction j'étais vraiment excité du fait que Cameron soit un de ces génies hors du commun, comme Tim Burton… mais il en résultat ensuite qu'il ne l'était pas. Et naturellement, "Star Wars"* est mon film favori de tous les temps. Je l'ai vu quand j'étais petit et je fus réellement choqué, je suis toujours resté un grand fan de Star Wars depuis lors. Mais "l'Episode1" était très faible. Le scénario avait besoin d'être un peu plus travaillé. »
L'état de santé de l'auteur, affecté par sa productivité accrue de son œuvre, a conduit à une longue interruption de Berserk. Le mangaka a ensuite repris la publication, marquant son retour avec le quarantième volume. Et c’est le 6 mai 2021, que Kentarô Miura, âgé de 54 ans, est décédé des suites d'une dissection aortique, provoquant une tristesse profonde chez ses millions de lecteurs, son manga est repris par son amie d’enfance Kōji Mori sous la supervision directe du groupe d'assistants et d'apprentis de Miura du Studio Gaga.
Manga culte par excellence, Berserk offre une histoire prenante et des personnages charismatiques dans un univers à la fois fascinant et sordide. L’attachement que l'on éprouve pour Guts rend son histoire prenante, nous plongeant au cœur d'un tourbillon émotionnel assez intense.
Véritable chef-d'œuvre, Berserk dépasse le cadre du manga pour s'imposer comme une œuvre d'art traversant les âges.
« Berserk est avant tout une histoire de Fantasy. Le côté historique s'est inséré pour augmenter la sensation de réalité, pour situer les lecteurs sur le lieu de l'action. Au départ, j'ai fait coexister les deux aspects pour que tous les lecteurs puissent me lire, même ceux qui ne s'intéressent pas particulièrement à la Fantasy et au fantastique. Je ne voulais pas absolument faire une œuvre pour les seules maniaques. »
Les messages des mangaka et artistes en hommage à Kentarô Miura
George Morikawa - Auteur de Hajime no Ippo
«C'est une image de Takamura, que Kentaro Miura a dessinée pour moi. »
« Maintenant, je me laisse aller à la sentimentalité. Laissez-moi vous raconter un souvenir que j'ai de Kentaro. Quand je créais ma première série hebdomadaire,
J'étais en difficulté parce que je n'avais pas d'équipe. C'est alors que Kentaro est gentiment venu m'aider. Il n'avait que 18 ans et moi seulement 19.
C'était juste un étudiant du département d'art d'une certaine université, qui venait me voir avec seulement un carnet de croquis sous le bras. Je ne savais pas à quel point il était doué pour le dessin, alors je lui ai montré un dessin que j'avais fait et je lui ai demandé de le copier. J'ai été surpris du résultat.
Son talent dépassait de loin son âge. Après seulement quelques croquis, j'étais déjà attiré par lui.
Nous étions encore très jeunes, alors nous nous sommes arrêtés pour discuter du manga. Je lui ai demandé de me montrer son carnet de croquis, ce qui m'intriguait beaucoup. Quand je l'ai regardé, j'ai été encore plus surpris.
J'ai eu la chair de poule. Il y avait une fée, une insigne et un guerrier avec une énorme épée.
Ces dessins sont devenus plus tard Puck et Guts. J'ai été impressionné par le dessin fait avec un crayon épais. "Qu'est-ce que c'est !?", me suis-je exclamé ! Il a répondu : "Ce n'est que quelque chose que j'ai dans la tête. J'aimerais le dessiner après avoir acquis un peu plus de compétences."
Je me suis demandé depuis combien de temps il travaillait dessus. Berserk était déjà là. Des mois ont passé et Hajime no Ippo a commencé à sortir. À peu près à la même époque, Berserk a commencé j'avais entendu quelques histoires sur les difficultés que Kentaro avait rencontrées. Mais j'étais convaincu... J'étais sûr qu'un manga très populaire avait commencé. C'était la série que Kentaro pensait avoir suffisamment de compétences pour dessiner et qu'il a lancée en toute confiance.
J'étais sûr que le monde serait aussi surpris que moi. Et ils le sont restés. Il a utilisé tout son être pour exprimer ses compétences de dessin surnaturelles sur chaque case.
Je n'ai que du respect pour l'énergie qu'il a mise dans chaque chapitre.
C'est la fin de l'histoire. C'était la seule fois où je l'ai vraiment rencontré, mais j'ai entendu dire qu'il tenait à moi. Je suis fier d'avoir l'honneur de votre compagnie.
Je suis désolé, Kentaro-kun, j'ai parlé sans permission. Un jour, je serai là pour lire le dernier chapitre.
Je suis désolé pour les erreurs. »
Hiro Mashima - Auteur de Fairy Tail et Eden`s Zero
« Berserk représente ma jeunesse. Même à cet âge, je ressens toujours la même excitation lorsque j'achète un nouveau volume. Je suis trop triste. Que Miura-sensei puisse reposer en paix. »
Makoto Yukimura - Auteur de Vinland Saga
« Je viens d'apprendre le décès de l'auteur Kentarou Miura. En même temps, mes followers ont posté sur mon état de santé. Merci. Je prendrai soin de ma santé et je garantirai que je terminerai la série Vinland Saga. Je suis très choqué. Je ne peux pas l'exprimer avec des mots. »
Shun Saeki - Illustrateur de Shokugeki no Souma
« Je dessine ceci avec gratitude et respect. »
Susumu Hirasawa - Compositeur de la bande originale de Berserk
« M. Miura n'est plus un être qui existe dans ce lieu physique. Bien que nous ne puissions plus nous parler, son esprit sera avec moi à travers le temps et l'espace dans mes souvenirs et dans mon cœur.
M. Miura. Comme toujours, je vous suis redevable. »
Rei Hiroe - Auteur de Black Lagoon
« Je suis allé me coucher et je me suis réveillé pour constater que Kentaro Miura-sensei était décédé. Ah... Berserk restera inachevé... c'était un si bon manga qu'il était riche en dark fantasy. Je suis très contrarié car c'est l'un des rares mangas que j'achète continuellement depuis longtemps. Merci pour votre dur labeur et reposez en paix.
Je suis en deuil, alors j'ai essayé d'imiter un peu son dessin, mais les traits de Miura-sensei sont vraiment très raffinés. Je veux juste que Casca soit heureuse...»
Yoshino Nanjo - Actrice de la voix de Sonia dans Berserk 2016
« J'ai été surprise d'apprendre son décès. J'ai joué le rôle de Sonia dans Berserk, qui a été écrit par Kentaro Miura-sensei, et j'ai également chanté le générique de fin avec Nagi Yanagi. J'ai vraiment eu la chance de pouvoir être impliquée d'une manière ou d'une autre dans votre merveilleuse création. Merci. Que vous reposiez en paix. »
Yoshinori Ono - Ancien producteur de Street Fighter chez Capcom
« M. Kentaro Miura est décédé. Il est décédé à l'âge de 54 ans. Je ne peux pas terminer le dernier volume de Berserk. Je suis très triste et je me sens vide. Je prie pour qu'il repose en paix. »
Koei Tecmo
« Nous sommes profondément attristés après avoir reçu la nouvelle du décès de Kentaro Miura (créateur de l'emblématique dark fantasy Berserk). Nos plus sincères condoléances et nos prières les plus sincères pour cette tragique perte. Le monde a perdu un innovateur irremplaçable et une figure clé du monde du manga. »
Dark Horse Comics
« Kentaro Miura est décédé le 6 mai 2021 d'une dissection aortique aiguë. Il avait 54 ans. Miura-sensei était un maître artiste et conteur et nous avons eu le grand privilège de publier plusieurs de ses plus belles œuvres, dont son chef-d'œuvre, Berserk. L'artiste et conteur de génie Kentaro Miura manquera à tous ceux qui connaissaient son travail et à tous ceux qui l'aimaient. »
Meiji - Illustrateur de Fate / Grand Order
« Berserk a eu un grand impact sur ma vie. Je suis plein de sentiments indescriptibles… »
Dave Rapoza - Illustrateur de Marvel Comics
« Repose en paix, Kentaro Miura J'ai vraiment plongé dans Berserk après mon premier enfant, je passais ses siestes, pendant que ma femme était au travail, à lire le manga - J'adore le monde que Kentaro a créé, un héritage incroyable à laisser derrière lui, mais mec, si jeune - mais un tel impact sur la culture.
Je me suis couché hier soir en pensant au travail de Kentaro Miura, j'ai acheté quelques-uns des livres de luxe Berserk, juste triste qu'il soit parti.
J'ai adoré le travail de Miura. »
Adam Deats - Assistant réalisateur de Castlevania de Netflix
« Kentaro Miura est décédé. Je ne peux pas exprimer à quel point Berserk a été important pour nous en tant que source d'inspiration pour Castlevania. Un quart de notre équipe s'en est inspiré. Il a défini ce qu'était la dark fantasy pour nous. Je suis effondré. RIP, Miura. »
KimJungGiUS
« R.I.P Miura Kentaro 1966-2021 »
Demicatfish (Hades Game Artist)
« Merci Miura. C'est juste triste... »
Yusuke Murata - Illustrateur de One Punch Man
« Ce ne peut pas être vrai...»
Raita Kazama - Artiste de Bravely Default et Xenoblade
«Merci »
Ichiei Ishibumi - Auteur de High School DxD
« Prions pour son âme...
Je suis furieux... C'est douloureux… »
Chica Umino - Honey and Clover
« Je n'ai pas eu le sens de la réalité depuis deux semaines.
J'étais tout le temps à mon bureau.
Je me souviens de plusieurs fois où nous dessinions et discutions ensemble. »
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posted the 04/26/2026 at 04:08 PM by yanssou
Mori n'est pas mauvais du tout mais la différence dans le dessin c'est vu tout de suite. Mais Miura, CHAQUE case qu'il a dessiné est juste sublime, de l'art. C'est incroyable comment il donnait dans le moindre détail.