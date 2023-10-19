Né à Chiba, en 1966, Kentarô Miura commence à dessiner très tôt, influencé par sa mère qui enseignait les arts plastiques, et son père qui concevait des story-boards pour des spots publicitaires, il envisage très rapidement une carrière dans le dessin. À seulement 10 ans, il crée et achève Miuranger, un manga de 40 volumes qui sera distribué dans son établissement scolaire pour ses camarades de classe.



Soutenu par ses parents, il perfectionne son trait au collège et au lycée, pour finalement présenter son premier dôjinshi à 16 ans avec l’aide de son amie d’enfance Kōji Mori. (Suicide Island)



À l'âge de 18 ans, il quitte Chiba pour Tokyo, décrochant un poste d'assistant auprès de George Morikawa (Hajime no Ippo). Cependant, Morikawa congédie rapidement le jeune homme, estimant que son talent dépasse déjà ce qu'il peut lui enseigner. Par la suite, il intègre la section Beaux-Arts de l'université Nihon de Tokyo avec son œuvre Futanabi. C’est pendant son travail sur un script de Buronson pour le manga Ôrô en 1988 que Miura propose l’année d’après un prototype à son futur chef d’œuvre, B e r s e r k.

Cette série de dark fantasy devient très rapidement un must have du magazine bimensuel Young Animal de Hakusensha, au point qu’une adaptation animée voit le jour en 1997.



Kentarô Miura : « Au début, je n'avais pas une idée très concrète de comment je voulais que soit Berserk, mais l'idée à grandi petit à petit tout en regardant mes émissions d'animés favorites alors que j'étais au collège. Si quelque chose m'intéressait, j'allais chercher des informations. C'était comme travailler de l'argile, le concept de Berserk a lentement pris corps. Je n'avais pas vraiment une image très claire de ce que je voulais vraiment faire au début.»



B e r s e r k à eu nombre d’influences, outre les films comme « Excalibur » et « Conan le Barbare » qui ont servi d’inspiration pour la création de son univers, Kentarô Miura à notamment puiser dans la série de romans de Fantasy Guin Saga de Kaoru Kurimoto pour créer les fondements de son œuvre, il a d’ailleurs été très influencé par Katsuhiro Ôtomo sur le plan graphique avec des gimmicks qui viennent directement de Dororo d’Osamu Tezuka et de Cobra de Buichi Terasawa. L’auteur avait tendance à élargir sa vision des choses, d’ailleurs sa vraie vie se reflète beaucoup dans le début de l'histoire.



« J'ai travaillé sur le concept de mon propre monde de fantasy lorsque j'étais au secondaire et au collège. Comme je l'ai mentionné, j'ai pris des idées de Guin Saga et de films comme "Excalibur"* et "Conan le Barbare"*. Je suis venu au concept de dark fantasy depuis ces films. Je ne pense pas avoir été inspiré de réels événements historiques. Je les ai simplement utilisés comme données. Je pensais écrire une histoire basée sur Dracula. Je veux parler de Vlad Tepes, le vrai Dracula. Je voulais utiliser les informations historiques réelles. »

B e r s e r k présente le personnage de Guts , un mercenaire solitaire maître de son destin qui a autrefois fait partie de la troupe du Faucons dirigée par Griffith , armé d’une épée démesurée, et traquée par des forces obscures, Guts est en quête de liberté, mais aussi de vengeance.



B e r s e r k dépeint une fantasy d’une noirceur encore jamais vue, l’auteur s’aide aussi du moyen-âge européen qui a eu une influence sur la création du manga. Si la personnalité de Guts se rapproche davantage à celle de l’auteur et à ces proches, les membres de la Troupe du Faucon sont basés sur ses amis du collège.



« Je pense que les Japonais sont sans l'ombre d'un doute le peuple asiatique qui, plus que tous, aime la Fantasy européenne. Ceci est peut être dû à l'histoire de l'après-guerre. La vision des valeurs de ce pays, en occident et ailleurs, a longtemps été passablement erronée : je pense que c’est exprimé de manière remarquable dans quelques genres de Fantasy dans lesquels sont portés sur le papier certaines images et certains fantasmes. La plupart des enfants japonais sont plus familiarisée avec les chevaliers en armures qu'avec les samouraïs et leur chonmage (ndr : la coiffure typique des samouraïs, avec une queue de cheval ramenée sur la tête). La Fantasy correspond vraiment à la magie de l'épée. Moi aussi, pour ce que j'arrive à m'en rappeler, j'ai grandi avec cette vision des choses. En dessinant un manga de Fantasy, je voulais réaliser une histoire qui fasse participer le lecteur. Lorsque je me mets à examiner de manière approfondie les sensations émanant de la scène, il m'est naturel de me retrouver dans le moyen âge européen. Naturellement ce n'est pas le vrai moyen âge, mais une fausse image, recrée, de l'Europe de cette époque, qui rencontre beaucoup de succès aujourd'hui dans un pays oriental comme le Japon. Il est probable que les samouraïs ou les ninjas dessinés par un occidental paraîtront bizarres à nos yeux de japonais, mais peut être de même le monde médiéval de Berserk apparaît bizarre aux occidentaux, est-ce pas? Plus que ça, je suis surpris de l'accueil reçu par Berserk, pas tant de la part du public moderne japonais à qui il était destiné, mais bien plus de la part des lecteurs des lieux où se déroule l'action, ainsi l'Europe et en particulier l'Italie. »



« Et bien, il est amusant que vous le mentionniez, mais j'ai entendu parler de ce chevalier qui a aidé une révolution de paysans en Allemagne et le nom de ce chevalier était Goetz. Et il avait un bras artificiel en fer. Quand je l'ai découvert, j'ai pensé que c'était une étrange coïncidence. Je ne sais pas s'il lançait des flèches avec. C'était particulièrement étrange parce que j'avais déjà commencé Berserk. Je ne pensais vraiment à personne en particulier au moment où j'ai créé Guts. Mais si on parle seulement de son aspect et non de sa personnalité alors j'imagine que Rudger Hauer a été le modèle. Je l'ai vu jouer le rôle d'un mercenaire dans un film médiéval, "La Chair et le Sang"* et je l'ai beaucoup apprécié dans ce film. Il a aussi joué comme protagoniste dans "Le Sang des Héros"*. C'était un film de science-fiction, mais j'ai pensé que le personnage qu'il jouait était semblable à Guts. Et le personnage principal de "Highlander"*, d'une certaine manière, me fais penser à Guts. Je pense qu'il a beaucoup en commun avec ce genre de héros typiques que j'admirais quand j'étais au collège. Mais sur la personnalité de Guts où dans ses croyances… Je suppose qu'une part provient de moi-même. Et parfois j'utilise mes amis proches comme exemples. Ainsi la personnalité de Guts n'est pas toujours basée sur une personne, mais est plus abstraite que cela. Ses actions et son état mental dépendent de la situation. Ainsi Guts n'a pas un modèle spécifique. »

S'inspirant des traits de Go Nagai, son style de dessin s'affine pour dévoiler une sombre beauté, la noirceur transparaît dans chaque planche, foisonnant de détails à chaque combat.



« Et bien, il y a un dessinateur japonais… il s'agit de M. Go Nagai*, je crois qu'il est très connu aux USA. Il a eu une grande influence sur moi. J'aime son style dynamique. Et j'ai deux réalisateurs américains favoris. J'aime les films de Tim Burton et de Sam Raimi. C'est une autre étrange histoire. Quand j'étais encore au collège, le jour où je finis le premier épisode de Berserk sortait "Evil Dead 2"* au cinéma. Ainsi, après avoir envoyé l'épisode de Berserk par poste à l'éditeur, je suis allé voir le film. Il était si semblable à Berserk, que je fus très surpris moi-même. Dans "Evil Dead 3"*, que je connais aussi en tant que "Captain Supermarket"*… le personnage principal a un bras coupé, une tronçonneuse attachée au bras et un fusil à pompe dans le dos. J'étais en mode "Mais qu'est-ce que?!" parce que Guts a un canon au bras et une grande épée dans le dos. Juste comme Ash. Je me souviens avoir été inquiet à cause d'éventuelles poursuites que cela aurait pu causer. Je venais à peine de finir mon premier manga et j'étais déjà anxieux. Je suis un grand fan des films de Sam Raimi, j'aime "Darkman"*, aussi. Il est devenu vraiment célèbre après "Spiderman"*, mais j'aime toujours ses films. Et j'apprécie Tim Burton, parceque ses films sont toujours "excentriques". C'est presque étrange qu'une personne puisse être aussi excentrique et célèbre en même temps. Mais c'est la raison pour laquelle j'aime ses films. James Cameron a perdu sa touche (personnelle) après qu'il soit devenu célèbre. En fait, je ne sais pas si il pensait à lui-même comme excentrique. Mais quand j'ai vu "Terminator"*, en tant que fan de science-fiction j'étais vraiment excité du fait que Cameron soit un de ces génies hors du commun, comme Tim Burton… mais il en résultat ensuite qu'il ne l'était pas. Et naturellement, "Star Wars"* est mon film favori de tous les temps. Je l'ai vu quand j'étais petit et je fus réellement choqué, je suis toujours resté un grand fan de Star Wars depuis lors. Mais "l'Episode1" était très faible. Le scénario avait besoin d'être un peu plus travaillé. »