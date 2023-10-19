Nouveau visuel et trailer principal pour l’anime Goodbye Lara qui débutera en juillet, Takushi Koide réalise le projet au studio Kinema Citrus (Made in Abyss)
SynopsisIl était une fois Lara, une princesse sirène choyée par son père, roi des mers, et ses sœurs. Curieuse du monde terrestre, elle tomba un jour amoureuse d’un prince humain, transgressant ainsi l’interdit suprême de son royaume sous-marin. Pour rejoindre l’homme qu’elle aimait, Lara but le breuvage interdit offert par la sorcière Grace et troqua sa queue de sirène contre des jambes.
Mais ce pacte cruel exigeait un prix terrible : sans amour véritable, elle devait disparaître à jamais en écume. Son rêve s’éteignit sans se réaliser et son corps se dissout alors dans les flots. Deux siècles passèrent. Après un long silence, Lara renaquit dans les eaux paisibles du lac Biwa. Forte de ses regrets passés, la princesse sirène se dressa, bien décidée à réécrire son destin et à saisir, cette fois, l’amour vrai qu’elle n’avait jamais pu atteindre.
Premier teaser pour l’anime The Witch and the Mercenary qui est prévu en 2027.
SynopsisNous suivons l’histoire tumultueuse de Siasha, une sorcière recherchée pour ses pouvoirs destructeurs, et de Jig, un mercenaire robuste et le seul survivant d’un combat mortel lancé pour capturer Siasha. Après avoir miraculeusement survécu à une violente bataille où ses compagnons ont péri, Jig est touché par le désir sincère de Siasha de vivre en paix, loin des persécutions incessantes.
Unis par le destin, Siasha et Jig décident de quitter les terres ravagées par la guerre pour explorer un continent inconnu, espérant y trouver un refuge où ils pourraient échapper à la peur et à la haine qui les suivent.
Inspiré du manga Princesse Saphir d’Osamu Tezuka, le film d’animation The Ribbon Hero se présente dans un premier visuel pour une sortie en août sur Netflix, Yuki Igarashi réalise ce long métrage au sein du studio d’animation OUTLINE.
SynopsisL’histoire nous transporte dans le royaume de Silverland, où une naissance royale vient de se produire. À la suite d’une farce orchestrée par un ange espiègle, la nouvelle Princesse Saphir naît avec deux cœurs : un cœur d’homme et un cœur de femme.
Cependant, les lois du royaume sont strictes et n’autorisent qu’un héritier mâle à monter sur le trône. Pour assurer l’avenir de la lignée royale, Saphir est élevée comme un prince, dissimulant sa véritable identité aux yeux de tous. L’avide Duc Duralumin soupçonne le secret de Saphir et n’attend qu’une occasion pour la dénoncer afin de placer son propre fils sur le trône. Saphir devra faire preuve de courage et de ruse pour protéger son peuple et son propre destin dans cette quête héroïque pour l’identité et la justice.
Pour rappel, l’adaptation animée de Kagurabachi arrivera en 2027, par le studio CYPIC, anciennement Cygames Pictures, plus d’infos prochainement.
SynopsisChihiro Rokuhira grandit dans l’ombre de son père, Kunishige, le plus célèbre forgeron de l’époque, dont les six lames enchantées ont mis fin à une guerre dévastatrice et instauré une paix durable. Après la guerre, Kunishige récupère ses précieuses épées et les cache dans la cave de son atelier. Cependant, la tranquillité est de courte durée, car des sorciers attaquent la maison familiale, tuant Kunishige sous les yeux de son fils.
Des années plus tard, Chihiro, marqué par le meurtre brutal de son père, manie la septième et dernière lame enchantée créée par Kunishige. Armé de cette épée légendaire, il se lance dans une quête implacable pour récupérer les six lames volées et venger la mort de son père. Sa recherche le conduit sur la piste d’une organisation yakuza impitoyable et des Hishaku, un groupe de sorciers redoutables suspectés d’être impliqués dans l’assassinat de Kunishige.
Chihiro, autrefois un garçon joyeux formé à l’art de la forge, se transforme en un guerrier implacable. Les jours paisibles passés à rire et à travailler avec son père sont remplacés par des nuits de planification et des combats acharnés. Chaque indice et confrontation le rapproche de la vérité sur la mort de son père, tout en le mettant face à des défis qui testent sa force, son esprit et sa maîtrise de l’épée.
Alors que le manga Fairy Tail fête son 20e anniversaire en vidéo, Pika annonce l’arrivé de l’artbook Magnolia le 3 juin au prix de 35€.
Les éditions Komikku annoncent le manga Masquerade Confidence dans leur catalogue, le premier volume est attendu le 28 mai au prix de 7,99€.
SynopsisL’argent est plus important que la vie.
Linus Kruger est un escroc qui se fait passer pour quelqu’un qu’il n'est pas afin de soutirer de l’argent aux autres. Il ne pense qu’au son des pièces. Mais un jour, Chronica, une jeune fille capable de lire l’âme des gens, découvre sa supercherie et lui dérobe toute sa fortune. Pour la récupérer, il devra la suivre dans un voyage périlleux...
Le tome 1 du manga RAPPA - Furyô Ninjas d'Eiji Hashimoto arrive le 23 septembre chez Kazé.
SynopisLe mythe du ninja vandalisé par les furyô !
Kazama Endo est un délinquant qui est considéré comme étant le plus fort et demeure invaincu, mais il va rencontrer un certain Hachisuka Kazuya qui prétend avoir battu son subordonné. Endo décide d'affronter cette mystérieuse personne, mais il va remarquer que Kazuya n'est pas vraiment un gars ordinaire...
Jujutsu Kaisen s’achèvera avec son 30e tome prévu le 2 juillet, et continuera avec son spin of « Modulo » dont son tome 1 sortira le 27 août au prix de 7,20€.
Le film live Gundam commence son tournage en Australie, l’occasion de lever le voile sur les 11 noms de son casting. La réalisation de ce film est confiée à Jim Mickle (Sweet Tooth), avec Linda Moran comme productrice. Matthew Jenkins est également producteur exécutif, aux côtés de Makoto Asanuma et Naohiro Ogata, ces derniers ont notamment travaillé sur des projets récents comme Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury, Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX et Mobile Suit Gundam Hathaway.
Hideaki Sorachi signe un nouveau manga au sein du Weekly Shônen Jump, après Gintama voici 2-Nen B-gumi Yûsha Destroyers qui a débuté le 20 avril dernier, pour l’occasion un traiter à été diffusé.
SynopsisDans cette comédie fantastique, le roi-démon Varalis a autrefois plongé le monde dans une ère de ténèbres, avant d'être vaincu par un héros. Mais le démon a laissé un successeur derrière lui, Varalis III, à qui il a légué une partie de son pouvoir. Porté par son ambition sans faille de vouloir instaurer une nouvelle ère de ténèbres, Varalis III atteint notre monde et se retrouve en simple lycéen. Il fait la rencontre d'Akira Kumon, un élève transféré au passé trouble...
Premier trailer pour l’épisode spécial de My Hero Academia More qui fait office d’épilogue et adapte le chapitre 431 du dernier tome. Ce dernier épisode sortira le 2 mai sur Crunchyroll.