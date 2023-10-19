Nouveau visuel et trailer principal pour l’anime Goodbye Lara qui débutera en juillet, Takushi Koide réalise le projet au studio Kinema Citrus (Made in Abyss)

Premier teaser pour l’anime The Witch and the Mercenary qui est prévu en 2027.

Inspiré du manga Princesse Saphir d’Osamu Tezuka, le film d’animation The Ribbon Hero se présente dans un premier visuel pour une sortie en août sur Netflix, Yuki Igarashi réalise ce long métrage au sein du studio d’animation OUTLINE.

Pour rappel, l’adaptation animée de Kagurabachi arrivera en 2027, par le studio CYPIC, anciennement Cygames Pictures, plus d’infos prochainement.

Alors que le manga Fairy Tail fête son 20e anniversaire en vidéo, Pika annonce l’arrivé de l’artbook Magnolia le 3 juin au prix de 35€.

Les éditions Komikku annoncent le manga Masquerade Confidence dans leur catalogue, le premier volume est attendu le 28 mai au prix de 7,99€.

Le tome 1 du manga RAPPA - Furyô Ninjas d'Eiji Hashimoto arrive le 23 septembre chez Kazé.

Jujutsu Kaisen s’achèvera avec son 30e tome prévu le 2 juillet, et continuera avec son spin of « Modulo » dont son tome 1 sortira le 27 août au prix de 7,20€.

Le film live Gundam commence son tournage en Australie, l’occasion de lever le voile sur les 11 noms de son casting. La réalisation de ce film est confiée à Jim Mickle (Sweet Tooth), avec Linda Moran comme productrice. Matthew Jenkins est également producteur exécutif, aux côtés de Makoto Asanuma et Naohiro Ogata, ces derniers ont notamment travaillé sur des projets récents comme Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury, Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX et Mobile Suit Gundam Hathaway.

Hideaki Sorachi signe un nouveau manga au sein du Weekly Shônen Jump, après Gintama voici 2-Nen B-gumi Yûsha Destroyers qui a débuté le 20 avril dernier, pour l’occasion un traiter à été diffusé.

Premier trailer pour l’épisode spécial de My Hero Academia More qui fait office d’épilogue et adapte le chapitre 431 du dernier tome. Ce dernier épisode sortira le 2 mai sur Crunchyroll.