Éditeur : Annapurna Interactive

Développeur : Marumittu Games

Genre : Aventure/Réflexion

Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch/NS2

Date de sortie : 14 Juillet 2026

Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français /Allemand / Portugais / Russe / Chinois.

Le Projet Utopia a été créé dans le but d'optimiser le bonheur et le confort des humains. En tant que nouveau Facilitateur de D-topia, votre rôle consiste à résoudre les problèmes de la communauté. Résolvez des énigmes de logique amusantes pour régler les soucis d'ordre mécanique et assurer le bon fonctionnement des installations. Rencontrez les nombreux résidents hauts en couleurs, chacun avec son histoire et ses peines.Mais que se passe-t-il lorsque les problèmes dépassent le cadre mécanique ? Quel impact vos choix auront-ils sur le bien-être des résidents et l'avenir de l'humanité ? Dans un monde où le bonheur est soigneusement planifié, que signifie trouver un sens à sa vie ?