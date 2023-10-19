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Manga - Verse
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Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions au cinéma + précision de l'édition Millénium du manga
Actu Manga / Anime


Kana dévoile quelques précisions sur l’édition Millénium de Yu-Gi-Oh!, tout d’abord la série sera décliné en 22 tomes qui correspond au arcanes majeurs du Tarot mais aussi au différents arc narratif du manga.




Chaque volume aura droit à une carte de Tarot en début d'ouvrage et quelques bonus accompagneront chaque tome par des pages explicatives autour de l'arcane de Tarot et des commentaires du regretté Kazuki Takahashi qui aborde la création de son univers, son expérience de mangaka et l’évolution de son œuvre. Les éditions Kana proposeront une toute nouvelle traduction plus fidèle au manga d’origine, ainsi le Blue Eyes White Dragon, le Black Magician ou encore le Red Eyes Black Dragon seront rajouté, pareil pour les noms japonais des personnages. Cette nouvelle édition, basée sur l’édition Bunko de 2007, profite de nouveaux dessin retouché par l’auteur à l’époque, le papier sera similaire a la Deluxe de Slam Dunk.

Le tome 1 sortira le 10 juillet au prix de 13,95€.




Pour fêter les 10 ans du film, Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions sortira en salle les jeudi 14 et dimanche 17 mai.




https://www.manga-news.com/index.php/actus/2026/04/14/Kana-devoile-le-contenu-inedit-de-ledition-Millenium-de-Yu-Gi-Oh

https://www.manga-news.com/index.php/actus/2026/04/15/Le-film-Yu-Gi-Oh-The-Dark-Side-of-Dimensions-diffuse-au-cinema
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    posted the 04/18/2026 at 04:44 PM by yanssou
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    ratchet posted the 04/18/2026 at 04:49 PM
    Ce manga quand même
    RIP le créateur malheureusement
    thejoke posted the 04/18/2026 at 05:10 PM
    La traduction moderne perd ce côté capsule temporelle qui sentait les années 90, c'est dommage.
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