Face au grondement des fans sur absolument chaque post Netflix (ce qui est compréhensible), la seconde « étape » de Jojo Bizarre Adventure Steel Ball Run sera diffusé à partir de cet automne sur Netlix et comportera plusieurs épisodes. Bien que ce soit encore flou sur le planning, on aurait donc quelques épisodes à chaque étapes entrecoupé de pauses pour chacune, une diffusion encore plus étrange que la partie 6 sachant qu’en plus 24 tomes sont censés être adaptés.

Premier teaser pour le film To You in the Beyond adapté du roman de Akiko Abe, ce projet arrivera le 9 octobre dans les salles japonaises.

Pika enchantera le mois de mai avec L’atelier des Sorciers, alors que l’anime est en cours de diffusion (une adaptation magnifiquement bien réalisée) l’éditeur dévoile le collector pour le tome 15 qui sortira le 13 mai au prix de 12€ , en plus de proposer le tome 5 de l’édition grimoire, un pack réunissant les deux premiers volumes sortira aussi au prix de 7,70€. Je vous laisse l’opening de l’anime qui est interprété par l’artiste Eve feat. suis du groupe Yorushika.

Le film d’animation JUNK World, la préquelle de JUNK Head sortira au cinéma le 13 mai prochain. Ce long-métrage réalisé par Takahide Hori qui assure aussi les musiques, le scénario et le montage est entièrement conçue en stop-motion.

L’édition prestige du manga Le Journal des Chats de Junji Ito sortira le 7 mai, au prix de 12,99€ en format 15x21cm.

Yoshihiro Togashi continue de donner des nouvelles de son manga Hunter X hunter via X, il a récemment partagé une illustration mettant en scène Kurapika aux côtés de Sailor Mars et explique qu’il recevait beaucoup d’encouragement de sa femme pour continuer son manga, il a d’ailleurs fini l’encrage du chapitre 430, avant de préciser que les lecteurs devront attendre une annonce prochaine du Weekly Shonen Jump pour la parution des 20 prochains chapitres.