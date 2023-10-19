Face au grondement des fans sur absolument chaque post Netflix (ce qui est compréhensible), la seconde « étape » de Jojo Bizarre Adventure Steel Ball Run sera diffusé à partir de cet automne sur Netlix et comportera plusieurs épisodes. Bien que ce soit encore flou sur le planning, on aurait donc quelques épisodes à chaque étapes entrecoupé de pauses pour chacune, une diffusion encore plus étrange que la partie 6 sachant qu’en plus 24 tomes sont censés être adaptés.
Premier teaser pour le film To You in the Beyond adapté du roman de Akiko Abe, ce projet arrivera le 9 octobre dans les salles japonaises.
SynopsisL’histoire suit Kazuki, un lycéen transféré sur une île isolée pour fuir son passé. Rapidement, il découvre l’existence d’un lieu inquiétant où des personnes disparaissent mystérieusement. En explorant cette zone, il tombe sur une jeune fille inconsciente, Nao, incapable de se souvenir de son identité… sauf d’un détail troublant : elle affirme venir de l’année 1974.
Pika enchantera le mois de mai avec L’atelier des Sorciers, alors que l’anime est en cours de diffusion (une adaptation magnifiquement bien réalisée) l’éditeur dévoile le collector pour le tome 15 qui sortira le 13 mai au prix de 12€ , en plus de proposer le tome 5 de l’édition grimoire, un pack réunissant les deux premiers volumes sortira aussi au prix de 7,70€. Je vous laisse l’opening de l’anime qui est interprété par l’artiste Eve feat. suis du groupe Yorushika.
Le film d’animation JUNK World, la préquelle de JUNK Head sortira au cinéma le 13 mai prochain. Ce long-métrage réalisé par Takahide Hori qui assure aussi les musiques, le scénario et le montage est entièrement conçue en stop-motion.
SynopsisDans un futur lointain, une équipe d'humains, de clones et de cyborgs explore un empire robotique souterrain, mais tombe dans une embuscade de cyborgs rebelles.
Un voyage dans le temps et les dimensions plus de mille ans avant JUNK HEAD.
L’édition prestige du manga Le Journal des Chats de Junji Ito sortira le 7 mai, au prix de 12,99€ en format 15x21cm.
SynopsisJunji Ito nous conte cette fois-ci un récit (presque) autobiographique !
Yon et Mu sont deux chats en apparence ordinaire... mais dès qu'on a le dos tourné, ni une ni deux, les voilà prêts à commettre les pires atrocités ! Yon, né avec une tête de mort sur le dos, en joue beaucoup et adore prendre en chasse sa proie préférée... qui n'est autre que Junji Ito lui-même !
Yoshihiro Togashi continue de donner des nouvelles de son manga Hunter X hunter via X, il a récemment partagé une illustration mettant en scène Kurapika aux côtés de Sailor Mars et explique qu’il recevait beaucoup d’encouragement de sa femme pour continuer son manga, il a d’ailleurs fini l’encrage du chapitre 430, avant de préciser que les lecteurs devront attendre une annonce prochaine du Weekly Shonen Jump pour la parution des 20 prochains chapitres.