Bong Joon Ho le réalisateur de Parasite prépare son tout premier film d'animation « Ally », développé depuis 2019, et visuellement inspiré du livre scientifique Abysse, le long métrage qui réunit quelques talents comme Jae Hyung Kim (Toy Story 4, Vice-Versa), David Lipman (franchise Shrek), Marcin Jakubowski sortira au premier semestre 2027 et sera distribué par Pathé.