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Manga - Verse
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title : Actu anime / manga et bien plus !
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creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 04/10/2026
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Le realisateur du film Parasite sortira son premier film d'animation
AnimLand


Bong Joon Ho le réalisateur de Parasite prépare son tout premier film d'animation « Ally », développé depuis 2019, et visuellement inspiré du livre scientifique Abysse, le long métrage qui réunit quelques talents comme Jae Hyung Kim (Toy Story 4, Vice-Versa), David Lipman (franchise Shrek), Marcin Jakubowski sortira au premier semestre 2027 et sera distribué par Pathé.


Synopsis Au cœur de cette histoire se trouve Ally, une adorable et curieuse petite calmar-cochon vivant dans les profondeurs inexplorées du Pacifique Sud. Elle rêve de voir un jour le soleil et de devenir la vedette d'un documentaire animalier. Mais lorsqu'un mystérieux avion sombre dans l'océan, son monde paisible bascule soudainement dans le danger.

Accompagnée de ses compagnons hauts en couleur et loyaux – bien qu'improbables –, Ally se lance dans un voyage extraordinaire qui la mènera jusqu'à la surface.
Inspiré de créatures marines extraordinaires, le film explore les thèmes de l'amitié et du courage, tandis que les rencontres entre les humains et les créatures des profondeurs transforment ces deux mondes. Avec ses décors sous-marins époustouflants et ses scènes d'action épiques, ce film d'aventure familiale mêle humour et émotion.
https://www.animationmagazine.net/fr/2026/04/Bong-Joon-Ho-pr%C3%A9sente-Ally--son-premier-long-m%C3%A9trage-d%27animation./
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    nicolasgourry, burningcrimson
    posted the 04/10/2026 at 09:07 PM by yanssou
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