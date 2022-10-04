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Vos jeux de la semaine ?
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kevinmccallisterrr
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negan
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nicolasgourry
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moijuliefr
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bourbon
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torotoro59
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burningcrimson
name :
Vos jeux de la semaine ?
title :
Vos jeux de la semaine ?
screen name :
vosjeuxdelasemaine
url :
http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website :
http://
creator :
kevisiano
creation date :
04/10/2022
last update :
04/05/2026
description :
Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
tags :
articles :
204
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700405
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3
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1
kevisiano
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lt93
kevinmcca
kevisiano
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Vos jeux de la semaine ?
Et joyeuses Pâques à tous !
tags :
2
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Who likes this ?
playstation2008
,
burningcrimson
posted the 04/05/2026 at 08:37 AM by
kevisiano
comments (
31
)
zekk
posted
the 04/05/2026 at 08:52 AM
Crimson desert, naturellement
burningcrimson
posted
the 04/05/2026 at 08:57 AM
Gundam G Generations Genesis sur switch et Pokemon XD que je n'avais jamais fait auparavant et que je trouve excellent, rien à voir avec les merdes post Gen 5 de Game Freak.
churos45
posted
the 04/05/2026 at 09:12 AM
J'ai enfin terminé The Rise of the Golden Idol ainsi que tout ses DLC. C'était une belle aventure, même si je préfère le 1er jeu.
J'ai commencé Muse Dash que j'ai pris à 1€ sur Steam. Un petit jeu de ryrhme car il me fallait un truc plus dynamique là
iglooo
posted
the 04/05/2026 at 09:13 AM
-
Terra Nil
sur S1: très apaisant, pas mal de bugs (non bloquants en cas de relance du jeu, pour l'instant), tourne relativement bien. Pour le prix actuel (promo à 8 et quelques), ça vaut large le coup pour qui cherche un jeu de gestion léger et au rythme apaisé.
-
Primal Planet
sur S1: trop cher en l'état (5-8h de jeu au complet), quelques commandes mal installées (descendre sur une plateforme inférieure alors qu'une supérieure existe), plutôt sympa et direct.
Metroidvania
très léger, pixel-art sympa, un peu plus de variété dans les environnements aurait été souhaitable.
walterwhite
posted
the 04/05/2026 at 09:45 AM
RE9 que je viens de finir.
Que dire, une claque monstrueuse
ratchet
posted
the 04/05/2026 at 10:04 AM
Pokopia et Crimson!
kisukesan
posted
the 04/05/2026 at 10:07 AM
On a poursuivi banishers ghost of new eden sure ps4avec madame, j'aime beaucoup l'écriture mais le gameplay est pas ouf.
J'ai attaqué absolum, le gameplay est bon, la DA est vraiment réussiz, l'ambiance sonore aussi mais ça manque un peu de nervosité quand on a connu Hades 2.
J'ai aussi attaqué trails in the sky, j'en suis encore au prologue mais j'adore l'ambiance, c'est un doucement niais et mignon
arrrghl
posted
the 04/05/2026 at 10:35 AM
Tempest 4000 et Mario Kart World.
pcverso
posted
the 04/05/2026 at 10:48 AM
Crimson desert et star citizen
marcelpatulacci
posted
the 04/05/2026 at 10:48 AM
RE Raie Couille Aime
ziggourat
posted
the 04/05/2026 at 10:55 AM
Sur les trois dernières semaines :
- J'ai terminé RE VIIIage, c'est le meilleur de la dernière trilogie pour moi.
- J'ai terminé Kena sur Switch 2, un belle découverte, mais non dénuée de défauts et que je ne trouve pas inoubliable. C'est sympa, bien réalisé, mais il manque quelque chose pour rivaliser avec les ténors du genre. C'est surtout un mélange entre un jeu solo Playstation, Zelda BotW et Ori. Bon ils ont pris le meilleur des trois constructeurs.
- Je découvre South of Midnight sur Switch 2 tjrs et... Là c'est une belle surprise. On est clairement face à un titre solo narratif à la Playstation, mais dans un univers immersif, original avec une DA somptueuse. Oui le gameplay est conventionnel, c'est assez classique, mais tout le reste est réussi. Sans parler de la musique qui est au centre de l'aventure et prend un rôle à part entière dans la narration. Je crois bien que c'est mon énorme coup de coeur de ce début d'année. Je ne comprends vraiment les critiques pour le coup, il méritait plus de visibilité.
playstation2008
posted
the 04/05/2026 at 11:09 AM
marcelpatulacci
Moi je suis sur SW outlaws. Un petit jeu sympa en l’état ! Bien fidèle
J’ai aussi acheté Stellar Blade et LiS reunion.. j’aurais pas le temps avec Saros qui arrive en fin de mois !
sdkios
posted
the 04/05/2026 at 11:25 AM
Super Meat Boy 3D. Aussi kiffant que le 2D! Ca pue le platine trop hardcore par contre (devoir faire les 15 niveaux de chaque monde + boss, sans mourir. L'enfer
)
badeuh
posted
the 04/05/2026 at 11:27 AM
DQ Builders, Pokémon let's go Evoli et Super chariot sur Switch
Animal Crossing, MKW et Hades 2 sur switch 2
Returnal et Nioh 3 sur PS5
jem25
posted
the 04/05/2026 at 11:41 AM
Enfin terminé Tales of Zestiria au bout de 14 ans
une purge…
Sinon commencer aussi Avowed
roivas
posted
the 04/05/2026 at 11:53 AM
Xenoblade Chronicles X Switch 2 & Greedfall 2.
J'ai mis Crimson Desert un peu en pause histoire de voir jusqu'où il vont aller avec mes mises a jour, en espérant qu'ils continuent sur les améliorations coté gameplay (je sais pas si le bug manette sur PC pour mouliner avec le stick droit a été corrigé ou pas)
yanssou
posted
the 04/05/2026 at 12:00 PM
Retour à Seattle sur Infamous second son, j'entame de nouveau son dlc.
micheljackson
posted
the 04/05/2026 at 12:13 PM
Après avoir refait Actraiser, j'ai relancé Soul Blader sur Super Famicom dans l'optique de me faire l'intégrale Quintet de la console.
sorakairi86
posted
the 04/05/2026 at 12:16 PM
Screamers
burningcrimson
posted
the 04/05/2026 at 01:06 PM
micheljackson
Je crois qu on a du tomber sur la même vidéo parlant de Quintet sur youtube
micheljackson
posted
the 04/05/2026 at 01:08 PM
burningcrimson
Ah non, je n'ai vu aucune vidéo à ce sujet dernièrement,
mais je veux bien que tu me passes le lien par contre
micheljackson
posted
the 04/05/2026 at 01:13 PM
burningcrimson
En fait, j'ai enfin pu remettre la main sur une bonne télé à tube cathodique, du coup j'ai acheté des Everdrive chez Krikzz pour toutes mes anciennes consoles qui trainaient à la cave, et là je me fais ou refais tous les anciens jeux.
burningcrimson
posted
the 04/05/2026 at 01:16 PM
micheljackson
Celle-çi mais elle est un peu longue :
https://youtu.be/Jb91qv9kXwY?si=2WcNxNe-Kwdwie86
micheljackson
posted
the 04/05/2026 at 01:18 PM
burningcrimson
Merci ! T'inquiètes pas, je ne suis pas un zoomeur, j'arrive à me concentrer sur des vidéos qui durent plus de 30 secondes
burningcrimson
posted
the 04/05/2026 at 01:25 PM
micheljackson
De rien, enjoy elle est super intéressante
cyr
posted
the 04/05/2026 at 02:15 PM
Mario kart world, la dernière mise a jour a fait des merveilles.
Skyrim.....je continue une partie commencer en 2017..
Donkey banansa... j'ai récupéré l'éléphant, toujours un plaisir.
Resident evil 4 remake : je voulais vérifier si je l'avais finis 1 fois. C'est ma deuxième run, et j'en garde aucun souvenir.
Fallout 4 : develloper mes colonie....découvrir les zones non decouvert
Disney dreamlight valley : préparer l'arrivée de pocahontas le 8 avril...
lautrek
posted
the 04/05/2026 at 02:39 PM
micheljackson
j'ai fait pour la première fois actraiser et soul blazer à Noël, super jeux !
micheljackson
posted
the 04/05/2026 at 04:39 PM
lautrek
Oui ! As-tu essayé Illusion of Time et Terranigma ?
lautrek
posted
the 04/05/2026 at 04:42 PM
micheljackson
terranigma je l'avais fait par hasard en émulation quand j'étais gosse, je me souviens avoir bien aimé.
Je n'ai pas fait illusion of time.
terminagore
posted
the 04/05/2026 at 06:47 PM
- RE Requiem terminé, et épisode solide, mais paradoxalement pas hyper marquant, car reste vraiment dans ses petits souliers en prenant peu de risques. Mais l'expérience était agréable à défaut d'être très surprenante sur la longueur.
- Nioh 3, dont j'approche de la fin, et qui est vraiment un bon prolongement des deux précédents. La première zone m'a fait penser à une philosophie à la Elden Ring, les zones d'après m'ont finalement davantage fait penser à du Dark Souls dans le côté interconnexion entre les zones. Mais il est temps que ça se finisse.
-Stellar Blade que j'avais mis de côté et que j'ai repris, et qui est toujours aussi plaisant.
- Enfin Nine Sols. Partis pris intéressant en termes de gameplay avec ce système de contre, même si le côté sac à PV du dernier boss que j'ai croisé m'a vraiment gonflé. J'espère que les prochains boss ne seront pas comme ça parce que ça va m'énerver.
magneto860
posted
the 04/05/2026 at 09:43 PM
InnerSpace (platine), désorientant au début mais détendant.
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J'ai commencé Muse Dash que j'ai pris à 1€ sur Steam. Un petit jeu de ryrhme car il me fallait un truc plus dynamique là
- Primal Planet sur S1: trop cher en l'état (5-8h de jeu au complet), quelques commandes mal installées (descendre sur une plateforme inférieure alors qu'une supérieure existe), plutôt sympa et direct. Metroidvania très léger, pixel-art sympa, un peu plus de variété dans les environnements aurait été souhaitable.
Que dire, une claque monstrueuse
J'ai attaqué absolum, le gameplay est bon, la DA est vraiment réussiz, l'ambiance sonore aussi mais ça manque un peu de nervosité quand on a connu Hades 2.
J'ai aussi attaqué trails in the sky, j'en suis encore au prologue mais j'adore l'ambiance, c'est un doucement niais et mignon
- J'ai terminé RE VIIIage, c'est le meilleur de la dernière trilogie pour moi.
- J'ai terminé Kena sur Switch 2, un belle découverte, mais non dénuée de défauts et que je ne trouve pas inoubliable. C'est sympa, bien réalisé, mais il manque quelque chose pour rivaliser avec les ténors du genre. C'est surtout un mélange entre un jeu solo Playstation, Zelda BotW et Ori. Bon ils ont pris le meilleur des trois constructeurs.
- Je découvre South of Midnight sur Switch 2 tjrs et... Là c'est une belle surprise. On est clairement face à un titre solo narratif à la Playstation, mais dans un univers immersif, original avec une DA somptueuse. Oui le gameplay est conventionnel, c'est assez classique, mais tout le reste est réussi. Sans parler de la musique qui est au centre de l'aventure et prend un rôle à part entière dans la narration. Je crois bien que c'est mon énorme coup de coeur de ce début d'année. Je ne comprends vraiment les critiques pour le coup, il méritait plus de visibilité.
Moi je suis sur SW outlaws. Un petit jeu sympa en l’état ! Bien fidèle
J’ai aussi acheté Stellar Blade et LiS reunion.. j’aurais pas le temps avec Saros qui arrive en fin de mois !
Animal Crossing, MKW et Hades 2 sur switch 2
Returnal et Nioh 3 sur PS5
Sinon commencer aussi Avowed
J'ai mis Crimson Desert un peu en pause histoire de voir jusqu'où il vont aller avec mes mises a jour, en espérant qu'ils continuent sur les améliorations coté gameplay (je sais pas si le bug manette sur PC pour mouliner avec le stick droit a été corrigé ou pas)
Ah non, je n'ai vu aucune vidéo à ce sujet dernièrement,
mais je veux bien que tu me passes le lien par contre
En fait, j'ai enfin pu remettre la main sur une bonne télé à tube cathodique, du coup j'ai acheté des Everdrive chez Krikzz pour toutes mes anciennes consoles qui trainaient à la cave, et là je me fais ou refais tous les anciens jeux.
Merci ! T'inquiètes pas, je ne suis pas un zoomeur, j'arrive à me concentrer sur des vidéos qui durent plus de 30 secondes
Skyrim.....je continue une partie commencer en 2017..
Donkey banansa... j'ai récupéré l'éléphant, toujours un plaisir.
Resident evil 4 remake : je voulais vérifier si je l'avais finis 1 fois. C'est ma deuxième run, et j'en garde aucun souvenir.
Fallout 4 : develloper mes colonie....découvrir les zones non decouvert
Disney dreamlight valley : préparer l'arrivée de pocahontas le 8 avril...
Oui ! As-tu essayé Illusion of Time et Terranigma ?
Je n'ai pas fait illusion of time.
- Nioh 3, dont j'approche de la fin, et qui est vraiment un bon prolongement des deux précédents. La première zone m'a fait penser à une philosophie à la Elden Ring, les zones d'après m'ont finalement davantage fait penser à du Dark Souls dans le côté interconnexion entre les zones. Mais il est temps que ça se finisse.
-Stellar Blade que j'avais mis de côté et que j'ai repris, et qui est toujours aussi plaisant.
- Enfin Nine Sols. Partis pris intéressant en termes de gameplay avec ce système de contre, même si le côté sac à PV du dernier boss que j'ai croisé m'a vraiment gonflé. J'espère que les prochains boss ne seront pas comme ça parce que ça va m'énerver.