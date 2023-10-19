L’anime A Certain Dark Side’s Item s’offre un premier trailer et ce confirme pour une sortie cet automne.
SynopsisDans les coulisses de la prestigieuse Cité Académique, réputée pour ses recherches avancées sur les pouvoirs psychiques, une autre réalité se joue loin des projecteurs : un monde clandestin où s’opèrent les missions les plus confidentielles, là où les règles n’ont plus cours. Au cœur du « Dark Side », un groupe de combattantes d’exception se distingue : « ITEM », une escouade aussi redoutable qu’insaisissable.
À leur tête, Mugino Shizuri, l’une des sept Espers les plus puissants de la ville, épaulée par Takitsubo Riko, capable de suivre à la trace les utilisateurs de pouvoirs, Frenda Seivelun, experte en explosifs et en tactiques de combat, et Kinuhata Saiai, dont la maîtrise de l’azote lui confère une défense quasi infaillible. Quatre jeunes femmes opérant dans l’ombre, exécutant des missions que personne ne doit connaître, prêtes à frapper sans laisser de traces.
Mais dans ce monde à part, où les alliances sont aussi éphémères que les trahisons, ce qui commence comme une mission de routine va bientôt les entraîner au bord du précipice. Leur prochain contrat pourrait bien être leur dernier…
La saison 2 de The Fable se confirme via un premier visuel, plus d’infos prochainement.
Le Parc Spirou dévoile son illustration réalisée par Masashi Kishimoto à l'occasion de l'inauguration du Naruto – Konoha Land ce 4 avril.
Les éditions Kana annoncent la sortie du spin of Saint Seiya – Rerise of Poseidon, dont son premier volume est prévu pour septembre.
SynopsisJuste après la guerre contre Hadès, Athéna et ses Chevaliers sont toujours retenus prisonniers dans une dimension parallèle. Mais une nouvelle menace surgit : Némésis, déesse de la colère divine, veut détruire la Terre pour punir les humains qui ont osé se dresser contre les dieux.
L’âme d’Hadès décide alors de libérer l’âme de Poséidon et ressuscite temporairement ses Marinas pour protéger la planète ! Ces derniers n’ont que 10 heures pour vaincre Némésis et ses Spirits…
Alice in Borderland revient dans une perfect édition aux éditions Delcourt/Tonkam, les 18 tomes d'origine seront compilés en 9 volumes, le premier arrivera le 9 juillet au prix de 15,99€.
SynopsisAlice, Karube et Chôta. Trois potes. Trois rêveurs en décalage avec la société. Lorsqu'un feu d'artifice les projette dans un Japon parallèle, les voici contraints d'affronter des épreuves toutes plus terrifiantes les unes que les autres ! Et il faut agir vite, intelligemment, efficacement, pour gagner un instant de répit, et surtout pour rester en vie. Auront-ils le temps de percer les mystères de Borderland ?
Les éditions Mana Books annoncent la sortie du manga Metaphor Refantazio, son premier tome sortira le 2 juillet au prix de 7,95€.
SynopsisWill, un jeune homme de la tribu elda, part en mission pour sauver le prince du royaume d'Euchronie d'une malédiction. Tandis qu'il visite la capitale, la voix du roi, pourtant mort, résonne à travers le ciel... « Quand viendra le jour du héros, quiconque aura vraiment mérité la foi des citoyens accédera au trône ! »
Contre toute attente, des élections royales sont soudainement mises en place. En y participant, Will compte bien faire de la « fantaisie » prônée dans le livre auquel il tient tant une réalité !
Le manga Undark est annoncé aux éditions Vega, le premier volume sortira le 15 mai au prix de 8,35€.
SynopsisPour Maria et An, deux soeurs orphelines qui vivent seules, vont encore à l'école et n'ont personne pour les aider, les jours de disette ne sont pas rares, et le quotidien est très difficile. En particulier pour Maria qui, afin de protéger sa petite soeur et de subvenir à leurs besoins, lui cache qu'elle doit vendre son corps. Mais à la suite de l'explosion d'une sombre supernova, les deux soeurs s'éveillent à d'étranges pouvoirs surnaturels. Le destin du monde est sur le point de basculer, et des choix décisifs vont s'ouvrir à elles...
C’est via un tweet du compte officiel du manga que le spin of Ao Ashi : Brotherfoot fera son retour le 6 avril dans le 19e numéro annuel du magazine Spirits. On rappel que la saison 2 de l’anime débutera le 4 octobre prochain.
Glénat confirme la publication française du Super Art Book de Dragon Ball qui sortira le 22 avril, au prix de 39,90€.