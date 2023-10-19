L’anime A Certain Dark Side’s Item s’offre un premier trailer et ce confirme pour une sortie cet automne.

La saison 2 de The Fable se confirme via un premier visuel, plus d’infos prochainement.

Le Parc Spirou dévoile son illustration réalisée par Masashi Kishimoto à l'occasion de l'inauguration du Naruto – Konoha Land ce 4 avril.

Les éditions Kana annoncent la sortie du spin of Saint Seiya – Rerise of Poseidon, dont son premier volume est prévu pour septembre.

Alice in Borderland revient dans une perfect édition aux éditions Delcourt/Tonkam, les 18 tomes d'origine seront compilés en 9 volumes, le premier arrivera le 9 juillet au prix de 15,99€.

Les éditions Mana Books annoncent la sortie du manga Metaphor Refantazio, son premier tome sortira le 2 juillet au prix de 7,95€.

Le manga Undark est annoncé aux éditions Vega, le premier volume sortira le 15 mai au prix de 8,35€.

C’est via un tweet du compte officiel du manga que le spin of Ao Ashi : Brotherfoot fera son retour le 6 avril dans le 19e numéro annuel du magazine Spirits. On rappel que la saison 2 de l’anime débutera le 4 octobre prochain.

Glénat confirme la publication française du Super Art Book de Dragon Ball qui sortira le 22 avril, au prix de 39,90€.