group information
Manga - Verse
11
Likes
Likers
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 04/04/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 522
visites since opening : 1005034
subscribers : 16
bloggers : 7
channel
members (16)
more members
all
Aventures croisées / BA
AnimLand


AVENTURES CROISÉES est une comédie sur l'amitié qui met en scène un petit animal des bois, doublé en VO par l'acteur primé aux Oscars Michael B. Jordan, et un oiseau majestueux, doublé en VO par Juno Temple. Quand ces deux ennemis jurés habitant la Vallée échangent leurs corps, ils n'ont d'autre choix que de faire équipe et d'habiter la fourrure et les plumes de l'autre pour survivre à la plus folle aventure de leur vie. Tracy Morgan, Cedric the Entertainer et Justina Machado sont également à l'affiche du film AVENTURES CROISÉES qui arrive le 1er mai, seulement sur Netflix.
https://m.youtube.com/watch?v=e_DD_pMbjmI
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    idd, ouken
    posted the 04/03/2026 at 02:15 PM by yanssou
    comments (2)
    akinen posted the 04/03/2026 at 02:48 PM
    swapped En anglais. On comprends direct le concept (freaky friday et cie)
    ouken posted the 04/03/2026 at 09:48 PM
    Je suis bon public j'ai hate
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo