AVENTURES CROISÉES est une comédie sur l'amitié qui met en scène un petit animal des bois, doublé en VO par l'acteur primé aux Oscars Michael B. Jordan, et un oiseau majestueux, doublé en VO par Juno Temple. Quand ces deux ennemis jurés habitant la Vallée échangent leurs corps, ils n'ont d'autre choix que de faire équipe et d'habiter la fourrure et les plumes de l'autre pour survivre à la plus folle aventure de leur vie. Tracy Morgan, Cedric the Entertainer et Justina Machado sont également à l'affiche du film AVENTURES CROISÉES qui arrive le 1er mai, seulement sur Netflix.