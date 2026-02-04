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title :
ONE PIECE Gamekyo team
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bladagun
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http://www.gamekyo.com/group/bladagun
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http://
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bladagun
creation date :
06/30/2008
last update :
04/02/2026
description :
LA team de one piece sur gamekyo
tags :
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bladagun
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posted the 04/02/2026 at 03:48 PM by
yanssou
comments (
52
)
yanssou
posted
the 04/02/2026 at 03:54 PM
Ce design à la naruto
khazawi
posted
the 04/02/2026 at 04:04 PM
Toujours pas de skills de Dragon alors qu'on a vu Imu, Rocks, Loki, Harald, Roger, Garp...
thor
posted
the 04/02/2026 at 04:15 PM
yanssou
si tu critiques pas, tu meurs ?
yanssou
posted
the 04/02/2026 at 04:17 PM
thor
objectivement c'est de la merde, faut le dire et ce depuis le New World.
Je critique pendant que d'autre fou pense que c'est bien, les pro Oda sont partout, le manga n'a pas de totem d'immunité.
bigb0ss
posted
the 04/02/2026 at 04:21 PM
yanssou
C'est surtout que c'est objectivement ton avis, laisse les gens kiffer un peu non ?
Moi j'aime beaucoup donc je serais un pro Oda ?
Allez vasi
yanssou
posted
the 04/02/2026 at 04:26 PM
bigb0ss
et toi accepte les avis des autres c'est un vrai problème ici. Personne ne peut débattre correctement sans dénigrer la personne qui critique, ridicule.
Ton cirque n'amuse que toi.
thor
posted
the 04/02/2026 at 04:29 PM
yanssou
et pourtant, t'es là, chaque semaine, à la frame. Donc soit t'es scatophile, soit t'es un acteur.
J'attends le dimanche pour lire un chapitre de bonne qualité mais ponctuellement quand je sais qu'il va y avoir un gros truc, je lis les scantrads dégueulasses pour anticiper un éventuel spoil dans ma gueule, comme cette semaine.
Là j'ai lu quelques articles au pif sur le groupe et je trouve ça assez navrant de voir les mêmes têtes venir chialer à la frame dès qu'un scantrad sort. Surfer sur la méta "critique edgy tantô bac+8" ça vous rend pas plus intéressants ou pertinents, ça vous classe juste dans une catégorie où vous êtes une brochette à faire la même chose, de façon prévisible et le moindre relief.
weslloyd1
posted
the 04/02/2026 at 04:30 PM
"objectivement c'est de la merde, et ce depuis le New World"
N'importe quoi mdrrrrr
bigb0ss
posted
the 04/02/2026 at 04:35 PM
yanssou
J'accepte l'avis de tout le monde, si tu n'aimes pas One piece ya aucun soucis.
Mais accepte que d'autres personnes aiment
ratchet
posted
the 04/02/2026 at 04:38 PM
Aiaiaiaia…
Ce chapitre marque le moment où One Piece est devenu un manga culte un simple manga a mes yeux….
Ce character design hyper cliché bordel…
Je voulais trop une princesse à la Vivi mais en mode méchante rien de plus (puissante dans le sens où elle contrôle tout) pas un Madara bis de merde…
teel
posted
the 04/02/2026 at 04:38 PM
ah je suis pas la seule personne a avoir remarqué qu'a chaque semaine ,t'as les même qui viennent chialer ?
Si ils avaient commencer a suivre op en scan a l'époque ,ils aurait sans doute dit " lol c'est quoi ce design de merde de lucci ptdr " ou encore a skypea " LOL pire arc , one piece ce n'est plus ce que c'était
" )
fan2jeux
posted
the 04/02/2026 at 04:40 PM
Imu, le fils spirituel de myst de dai
fan2jeux
posted
the 04/02/2026 at 04:41 PM
Et sinon ça tue, excellent chapitre de fou, la mise en scene de sa venue est géniale
nindo64
posted
the 04/02/2026 at 04:43 PM
Bon là ça rigole plus. J'espère un minimum de défi contre Luffy et Loki
ratchet
posted
the 04/02/2026 at 04:57 PM
Encore l’introduction ça passe (même si c’est à l’opposé de ce que j’aurais souhaité) mais concrètement c’est pas bien pourquoi ?
Clairement il y a 90% de chance qu’ils n’arrivent rien aux gentils. Donc Imu vient uniquement se faire casser la gueule ou prendre une demi-défaite.
Comment être crédible après ? Je peux me tromper cela dit.
yanssou
posted
the 04/02/2026 at 05:00 PM
thor
et pourtant je suis là à vous délivrer le chapitre chaque semaine, un simple merci aurait suffit.
Et personne pourra jamais fermer ma gueule, si te pas content de mes coms, ou même pas fichu de débattre passe ton chemin.
bigb0ss
l'hôpital qui se fout de la charité, tu n'accepte que les avis positif, sinon tu n'aurai pas fait tout ce cirque. Accepte les critiques tu dormira moins con.
weslloyd1
et ouais, au lieu de te marrer comme un débile j'attend tes arguments. Ça reprend mes coms sans me quote, du génie.
teel
et ouais et c'est quoi le soucis ? Moi je sens un Oda fatigué qui sort des chapitres sans plus aucune passion derrière. One piece aurait pu être bouclé depuis 5 ans mais les editeurs ont encore fait de la merde comme avec Kubo.
weslloyd1
posted
the 04/02/2026 at 05:07 PM
yanssou
merci
alozius
posted
the 04/02/2026 at 05:09 PM
Hâte de connaître l’histoire et le background d’Imu surtout étant donné qu’on a la confirmation qu’il est un personnage à part entière.
J’aime bien le design contrairement à ce que disent certains. C’est l’incarnation même du démon, le possesseur du fruit du démon, simple efficace.
À voir le développement en espérant que ce ne soit pas juste un méchant qui veut détruire le monde parce qu’il est méchant et basta.
kikoo31
posted
the 04/02/2026 at 05:15 PM
Bon chapitre
thor
posted
the 04/02/2026 at 05:30 PM
yanssou
"débattre" me dit-il, après avoir clamé de façon unilatérale que, je cite,"objectivement c'est de la merde". Amusant.
Et je puis t'assurer que les gens seraient tout à fait capables de trouver le chemin de mangamoins par eux-même, sans avoir besoin de ta divine lumière. Mais ô grand merci de la grande mansuétude dont tu fais preuve à notre égard par ton action quasi hebdomadaire.
Bref, pour en (re)venir au chapitre lui-même, je retiens deux ou trois choses intéressantes. L'entrée d'Imu correspond à ce qu'on était en droit d'attendre de lui : un fluide qui couche les plus faibles sur un grand périmètre, l'étendu de son pouvoir qui influence l'environnement sur tout Elbaf et un cercle d'invocation gigantesque. Confirmation aussi qu'il y a vraisemblablement une raison pour laquelle sortir de Mary Geoise comporte un risque pour lui, mais aussi pour Mary Geoise elle-même comme l'atteste l'apparition de nuages sur le château. Est-ce qu'il aura été titillé par les paroles d'Usopp pour prendre ce risque ou bien aura-t-il senti le vent commencer à tourner..?
Pour ce qui est du chara design, il correspond à peu près à ce que j'imaginais : des traits fins et de long cheveux bouclés comme souvent pour les personnages issus de la noblesse, tous les attributs ésotériques du démon/vampire : cornes, yeux, peau foncée, 3ème œil, queue fourchue, crânes, etc. Depuis un moment je me demande si la forme Demonio de Robin pourrait avoir d'une manière ou autre un lien avec tout ce bazard, vu qu'on n'a jamais eu plus d'information sur son fonctionnement. Amusant de voir Imu et elles ont le même type de nez, d'ailleurs. Par contre, ça n'est pas sa forme de base, puisqu'on le voit se transformer dès qu'il arrive au château. Donc techniquement, on sait toujours pas à quoi il ressemblait jusqu'à présent, huhu. Est-ce qu'il fait de la léthargie ou il a piqué le misopethamenos de Dohko, huhu ? Bon, en tout cas, a priori on pourra le genrer au masculin, maintenant, à moins d'une douille avec sa forme initiale justement.
Bref, un chapitre intéressant cette semaine, même si toujours pas convaincu par l'arc en général.
barbenoire
posted
the 04/02/2026 at 05:32 PM
Vraiment une baisse de niveau depuis le nouveau monde (dressrosa seul vrai bon arc)
Le gear 5, imu et son pouvoir, l'immortalité de tout le monde (imu, gorosei, chevaliers divins c'est ridicule) qui fait baisser tte la tension c'est vraiment de la merde....
Vivement que tt ca prenne fin et qu'on revienne a de la vraie piraterie avec barbe noire (et que son histoire et ses combats ne se fassent pas a travers l'histoire d'imu tout comme pour shanks)
bladagun
posted
the 04/02/2026 at 05:53 PM
J'aurais preferé une femme mais il claque quand meme ! Holala la déculottée qu'ils vont se prendre. Hâte de voir enfin Luffy en difficulté.
ratchet
alors c'est pas fini fini tu vois je pense que inversement a ce que tu dit, imu vas montrer qui est le boss.
malroth
posted
the 04/02/2026 at 05:56 PM
Content que ce soit un Homme
Par contre delire le design 100% Naruto
ratchet
posted
the 04/02/2026 at 05:57 PM
bladagun
tout comme toi niveau attente (dommage ma foi cela aurait été original)
Mouais je ne pense pas… faudrait vraiment qu’un Mugiwara meurt ou quelque chose du style… Genre Ussop qui meurt sur Erbaph ça serait dingue mais jamais ça n’arrivera
bigb0ss
posted
the 04/02/2026 at 05:58 PM
yanssou
C'est faux, j'accepte tout les avis, mais quand tu dis que objectivement c'est de la merde, ca ma fait rire
Maintenant que tu aimes ou pas One piece ne va rien changer à ma vie.
Cordialement
malroth
posted
the 04/02/2026 at 05:58 PM
Par contre j'ai aimé la mise en scene, ils n'ont pas expdié son arrivée, ru sens la tension...ect
Franchement c'est super.
Par contre, si vraiment meme avec IMU, ya 0 mort important voir 0 mort tout court, on peux vraiment oublier le manga
La vraiment ça serait la goute de trop
Imaginez il fini comme les chevaliers divins lol
yanssou
posted
the 04/02/2026 at 06:24 PM
thor
c'est de la merde depuis un moment oui, j'attend tes arguments en vain...
Je sais pas ce que ta contre manga moins mais bon, c'est comme sa ici depuis un moment sur ce groupe.
bigb0ss
oui oui, part utiliser mes propos tu ne sait pas quoi répondre. Me bassiner de ce genre d'annerie ne vas rien changer à ma vie non plus.
thor
posted
the 04/02/2026 at 06:30 PM
yanssou
Ah oui, donc en fait tu captes mais absolument rien de rien de ce qu'on t'écrit. Tu m'diras, ça fait sens, finalement.
palan
posted
the 04/02/2026 at 07:15 PM
yanssou
donc toi tu viens chaque semaine pour faire chier les gens, ta rien de mieux a faire?
shanks
posted
the 04/02/2026 at 07:15 PM
yanssou
c'est de la merde depuis un moment oui
Alors déjà merci pour le partage
Et niveau "merde", je t'invite à relire l'intégrale de Dragon Ball Super
Oui, c'est moins bien qu'avant l’ellipse, moins bien rythmé ou au contraire trop rushé, et je regrette le dessin de l'époque Alabasta, bien plus simple mais plus efficace.
Mais ça reste très très correct et même super à plus d'un moment.
Pi Usopp va mourir dans quelques chapitres
Ce qui va activer le Gear 5.2 plus sérieux
Vous verrez
bigb0ss
posted
the 04/02/2026 at 07:27 PM
yanssou
Enfaite j'aurais jamais du te répondre, c'est une perte de temps
yanssou
posted
the 04/02/2026 at 07:28 PM
thor
oh que si j'ai compris, compris que l'intérêt du débat ici est proche de zéro.
palan
et toi alors, rien de mieux à faire que de me soûler ?
shanks
c'est dur de faire pire que DB super, en même temps le truc est une insulte au manga d'origine. Ça n'existe pas pour moi, tout comme les trucs qui ont suivi.
La tout ces rajouts d'Oda (qui n'ont pas été prévu à l'origine) font que ça devient indigeste. Même l'arc Elbaf qu'on attend depuis little garden est une déception, j'aurai voulu un arc de transition à la Zo histoire d'avoir quelques révélations. Oda chie dans la colle avec cette anta et Chevaliers céleste sortit de nul part.
bigb0ss
vu tes messages, c'etais déjà le cas, j'ai fait un effort qui n'a pas payé.
bigb0ss
posted
the 04/02/2026 at 07:31 PM
yanssou
tu as "objectivement" essayé
grundbeld
posted
the 04/02/2026 at 07:48 PM
thor
Je dois avouer être totalement d’accord avec toi. Pouvoir critiquer une œuvre c’est normal. Déclarer avoir décroché de quelque chose, c’est également courant. Mais se présenter chaque semaine avant tout le monde pour cracher sur une œuvre unilatéralement et sans aucun discernement c’est ridicule. Et il est vrai que
yanssou
et dans une moindre mesure
ratchet
font figure de véritables caricatures en la matière.
Par exemple moi j’ai fini par totalement décrocher de la série The Walking Dead il y a des années. Bah j’ai arrêté de suivre la série, je suis parti faire autre chose. Je suis pas resté sur les forums dédiés pour aller pourrir chaque nouvel épisode 4 minutes après sa sortie ou PIRE, tenir une page dédiée à la série pour le bonheur de lui chier dessus sans nuance chaque semaine.
Franchement je pige pas. Critiquer et remettre en doute OK. One Piece n’est sans doute pas parfait. Mais venir chaque semaine la bave aux lèvres, quelle pitié quoi.
sdkios
posted
the 04/02/2026 at 08:16 PM
Les gens qui veulent qu'un mugi meurt n'ont vraiment rien compris a OP. Vous vous etes trompé de manga, tout simplement, c'est juste dommage qu'il vous ai fallu 1179chapitres pour vous en rendre compte XD
Depuis le nouveau monde c'est pas moins bien, c'est juste beaucoup moins centré sur les combats (et je pense que c'est ce que vous recherchez au final. Suffit de voir a chaque nouveau perso l'avalanche de "j espere il va leur donner du mal au combat!" et autres "pffff il a ete battu trop vite c'est nul" )
Pour rappel, avant la mort de Ace et BB, il y a eu absolument aucune mort hors flashback dans OP. Meme les persos qui explosaient litteralement (coucou Pell) ont survecu. Donc qu'on leur colle une etiquette d'immortalité pour legerement repousser l'effet gear 5, ca n'a rien de choquant.
Apres, le manga est tres long. Forcement il peut pas surprendre sans arret oendant plus de vingt ans, et forcement ca finit par s'essoufler. Mais de la a dire que c'est de la merde, je comprends pas trop. Ou alors faut passer a autre chose, car le nouveau monde ca fait quelques années deja que c'est passé, parfois faut pouvoir dire stop quand on aime plus quelques chose, au lieu de se forcer comme des ahuris ^^
bladagun
posted
the 04/02/2026 at 08:32 PM
C'était sur que ça partirais en vrille ici aussi un jour
kratoszeus
posted
the 04/02/2026 at 09:58 PM
Excellent chapitre. Hate de voir ca animé.
shanks
posted
the 04/02/2026 at 10:30 PM
grundbeld
Je pense qu'il y a une différence entre One Piece et TWD.
TWD, on a très vite compris que le scénario était secondaire (alors qu'on y croyait encore en fin de saison 2) et c'est juste un enchaînement de péripéties et d'évolution des personnages.
One Piece, même si ça peut moins plaire à certains, y a l'envie d'avoir des réponses à de nombreuses questions qu'on s'est posé durant des années.
sdkios
Bien sûr on spécule mais la mort de Ussop aurait un sens.
De tous ceux qui ont fait une promesse initialement, ce sera le seul dont la quête/promesse sera "terminée" s'il est reconnu comme un brave, et c'est à Elbhaf que ça peut se passer. Déjà rien que le fait qu'il a fait face à Imu (techniquement) pour lui dire de ramener sa gueule.
Et la mort d'un tel perso pourrait ouvrir la voie à un changement de forme du Gear 5 car même si c'est rigolo, faut avouer que ça devient compliqué en terme de tension. Qui veut d'un VS contre Barbe Noire si c'est pour l'éclater en deux page en le transformant en yoyo tout en rigolant ?
Après oui il peut très bien en être toute autre et que la véritable conclusion de l'arc d'Ussop soit en "épilogue" du manga où il prendrait seul le large comme "Capitaine Ussop"...
sino
posted
the 04/02/2026 at 10:45 PM
J'ai adoré, le design correspond parfaitement à l'image du grand manitou qui a tout orchestré et qui terrifie son petit monde ; que dire de la mise en scène.
Très curieux de savoir pourquoi il ne peut sortir de la Terre Sainte et en quoi consiste son pouvoir. Maintenant le seul truc qui me dérange avec cet arc c'est les Chevaliers Divin...se faire gonfler comme ça c'est un peu dommage ; au moins un peu d'adversité n'aurait pas fait de mal.
bladagun
posted
the 04/02/2026 at 11:32 PM
Les fruits du démon viennent de imu ? C'est quoi pouvoir : fruit du demon ?
ratchet
posted
the 04/03/2026 at 03:26 AM
Peut être le Zoan du démon…
thelastone
posted
the 04/03/2026 at 06:55 AM
Ratchet
ah non marre des meufs en bosse de fin à la kaguya je suis traumatisé, content que ce soit un mec
Shanks
Bladagun
Sino
Malroth
Par contre ya que moi qui a pensé a Sakon dans Naruto en voyant son design ?
https://www.reddit.com/r/NarutoPowerscaling/comments/1loi62l/who_would_win_sakon_or_ukon_stats_equalized/?tl=fr
shanks
posted
the 04/03/2026 at 07:01 AM
thelastone
C'est clairement du style Naruto.
Perso, je reconnais que le design me plaît moyen, c'est limite très random dans l'univers Shonen mais après, on a deux visuels donc on jugera mieux au prochain chapitre.
ratchet
posted
the 04/03/2026 at 07:38 AM
Bah dans tout les cas ça fais pas du tout pirate et on clairement a 20000M du charisme d’un Xebex ou Barbe noire…
shanks
shanks
posted
the 04/03/2026 at 07:59 AM
ratchet
Bah les design n'ont pas toujours été forcément "pirate/marine" dans les antagonistes.
Genre Ener ou Cesar Clown, bon
Mais là, j'ai l'impression qu'on sort totalement du cadre "Oda" ouais.
kikoo31
posted
the 04/03/2026 at 09:00 AM
yanssou
Moi,shanks et ratchet ont est d'accord que le design du méchant final est cliché et fait pas très Oda
C'est ouff comment tu t'es fait demontada par tout le londe juste pour avoir dit ça
legend83
posted
the 04/03/2026 at 09:07 AM
shanks
En vrai, je trouve que il y a beaucoup d'éléments qui se rejoignent à Elbaf. Le rêve d'Ussop, la localisation à Elbaf, le combat très rapide alors que c'est censé être un point important de l'histoire, le débarquement d'Imu... Non, mais si Oda osait, Ussop pourrait bien devenir un Brave guerrier des mers d'ici quelques chapitres. Avec une rouste comme il y en avait eu une avant l'éclipse, ça marquerait bien le final de la série.
ratchet
posted
the 04/03/2026 at 09:31 AM
shanks
oui je sais mais ça restais quand même dans le ton du manga.
Là clairement ça sors de Fairy Tail…
yanssou
posted
the 04/03/2026 at 12:41 PM
kikoo31
ta vu ça
on peut rien critiquer c'est ouf.
sdkios
posted
the 04/03/2026 at 03:07 PM
shanks
ca doit etre une question de gouts je pense. Perso ca me ferait vraiment chier que Usopp meurt si proche de la fin et qu'il ne participe pas a la decouverte du OP, qu'il ne rencontre pas son pere en face a face, qu'il ne puisse pas raconter de vrais exploits a Kaya,...
Je suis d'accord qu'il devrait briller encore un peu a Elbaph (mais il voulait aller la pour voir les valeureux geants a la base donc c'est chose faite
)
Mais l'arc est pas fini, attendons encore un peu
sino
peut-etre que les chevaliers vont avoir un power up avec la presence d'Imu sur l'ile? Ils ont ete vraiment trop nuls la donc ca l'etonnerait pas que la situation change un peu (meme si osef de ces persos maintenant
)
kikoo31
posted
the 04/03/2026 at 05:47 PM
yanssou
sino
posted
the 04/03/2026 at 08:59 PM
sdkios
C'est vrai oui..maintenant que le grand requin blanc est là les écrevisses passeront probablement à la trappe.
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Je critique pendant que d'autre fou pense que c'est bien, les pro Oda sont partout, le manga n'a pas de totem d'immunité.
Moi j'aime beaucoup donc je serais un pro Oda ?
Allez vasi
Ton cirque n'amuse que toi.
J'attends le dimanche pour lire un chapitre de bonne qualité mais ponctuellement quand je sais qu'il va y avoir un gros truc, je lis les scantrads dégueulasses pour anticiper un éventuel spoil dans ma gueule, comme cette semaine.
Là j'ai lu quelques articles au pif sur le groupe et je trouve ça assez navrant de voir les mêmes têtes venir chialer à la frame dès qu'un scantrad sort. Surfer sur la méta "critique edgy tantô bac+8" ça vous rend pas plus intéressants ou pertinents, ça vous classe juste dans une catégorie où vous êtes une brochette à faire la même chose, de façon prévisible et le moindre relief.
Mais accepte que d'autres personnes aiment
Ce chapitre marque le moment où One Piece est devenu un manga culte un simple manga a mes yeux….
Ce character design hyper cliché bordel…
Je voulais trop une princesse à la Vivi mais en mode méchante rien de plus (puissante dans le sens où elle contrôle tout) pas un Madara bis de merde…
Si ils avaient commencer a suivre op en scan a l'époque ,ils aurait sans doute dit " lol c'est quoi ce design de merde de lucci ptdr " ou encore a skypea " LOL pire arc , one piece ce n'est plus ce que c'était " )
Clairement il y a 90% de chance qu’ils n’arrivent rien aux gentils. Donc Imu vient uniquement se faire casser la gueule ou prendre une demi-défaite.
Comment être crédible après ? Je peux me tromper cela dit.
Et personne pourra jamais fermer ma gueule, si te pas content de mes coms, ou même pas fichu de débattre passe ton chemin.
bigb0ss l'hôpital qui se fout de la charité, tu n'accepte que les avis positif, sinon tu n'aurai pas fait tout ce cirque. Accepte les critiques tu dormira moins con.
weslloyd1 et ouais, au lieu de te marrer comme un débile j'attend tes arguments. Ça reprend mes coms sans me quote, du génie.
teel et ouais et c'est quoi le soucis ? Moi je sens un Oda fatigué qui sort des chapitres sans plus aucune passion derrière. One piece aurait pu être bouclé depuis 5 ans mais les editeurs ont encore fait de la merde comme avec Kubo.
J’aime bien le design contrairement à ce que disent certains. C’est l’incarnation même du démon, le possesseur du fruit du démon, simple efficace.
À voir le développement en espérant que ce ne soit pas juste un méchant qui veut détruire le monde parce qu’il est méchant et basta.
Et je puis t'assurer que les gens seraient tout à fait capables de trouver le chemin de mangamoins par eux-même, sans avoir besoin de ta divine lumière. Mais ô grand merci de la grande mansuétude dont tu fais preuve à notre égard par ton action quasi hebdomadaire.
Bref, pour en (re)venir au chapitre lui-même, je retiens deux ou trois choses intéressantes. L'entrée d'Imu correspond à ce qu'on était en droit d'attendre de lui : un fluide qui couche les plus faibles sur un grand périmètre, l'étendu de son pouvoir qui influence l'environnement sur tout Elbaf et un cercle d'invocation gigantesque. Confirmation aussi qu'il y a vraisemblablement une raison pour laquelle sortir de Mary Geoise comporte un risque pour lui, mais aussi pour Mary Geoise elle-même comme l'atteste l'apparition de nuages sur le château. Est-ce qu'il aura été titillé par les paroles d'Usopp pour prendre ce risque ou bien aura-t-il senti le vent commencer à tourner..?
Pour ce qui est du chara design, il correspond à peu près à ce que j'imaginais : des traits fins et de long cheveux bouclés comme souvent pour les personnages issus de la noblesse, tous les attributs ésotériques du démon/vampire : cornes, yeux, peau foncée, 3ème œil, queue fourchue, crânes, etc. Depuis un moment je me demande si la forme Demonio de Robin pourrait avoir d'une manière ou autre un lien avec tout ce bazard, vu qu'on n'a jamais eu plus d'information sur son fonctionnement. Amusant de voir Imu et elles ont le même type de nez, d'ailleurs. Par contre, ça n'est pas sa forme de base, puisqu'on le voit se transformer dès qu'il arrive au château. Donc techniquement, on sait toujours pas à quoi il ressemblait jusqu'à présent, huhu. Est-ce qu'il fait de la léthargie ou il a piqué le misopethamenos de Dohko, huhu ? Bon, en tout cas, a priori on pourra le genrer au masculin, maintenant, à moins d'une douille avec sa forme initiale justement.
Bref, un chapitre intéressant cette semaine, même si toujours pas convaincu par l'arc en général.
Le gear 5, imu et son pouvoir, l'immortalité de tout le monde (imu, gorosei, chevaliers divins c'est ridicule) qui fait baisser tte la tension c'est vraiment de la merde....
Vivement que tt ca prenne fin et qu'on revienne a de la vraie piraterie avec barbe noire (et que son histoire et ses combats ne se fassent pas a travers l'histoire d'imu tout comme pour shanks)
ratchet alors c'est pas fini fini tu vois je pense que inversement a ce que tu dit, imu vas montrer qui est le boss.
Par contre delire le design 100% Naruto
Mouais je ne pense pas… faudrait vraiment qu’un Mugiwara meurt ou quelque chose du style… Genre Ussop qui meurt sur Erbaph ça serait dingue mais jamais ça n’arrivera
Maintenant que tu aimes ou pas One piece ne va rien changer à ma vie.
Cordialement
Franchement c'est super.
Par contre, si vraiment meme avec IMU, ya 0 mort important voir 0 mort tout court, on peux vraiment oublier le manga
La vraiment ça serait la goute de trop
Imaginez il fini comme les chevaliers divins lol
Je sais pas ce que ta contre manga moins mais bon, c'est comme sa ici depuis un moment sur ce groupe.
bigb0ss oui oui, part utiliser mes propos tu ne sait pas quoi répondre. Me bassiner de ce genre d'annerie ne vas rien changer à ma vie non plus.
c'est de la merde depuis un moment oui
Alors déjà merci pour le partage
Et niveau "merde", je t'invite à relire l'intégrale de Dragon Ball Super
Oui, c'est moins bien qu'avant l’ellipse, moins bien rythmé ou au contraire trop rushé, et je regrette le dessin de l'époque Alabasta, bien plus simple mais plus efficace.
Mais ça reste très très correct et même super à plus d'un moment.
Pi Usopp va mourir dans quelques chapitres
Ce qui va activer le Gear 5.2 plus sérieux
Vous verrez
Enfaite j'aurais jamais du te répondre, c'est une perte de temps
palan et toi alors, rien de mieux à faire que de me soûler ?
shanks c'est dur de faire pire que DB super, en même temps le truc est une insulte au manga d'origine. Ça n'existe pas pour moi, tout comme les trucs qui ont suivi.
La tout ces rajouts d'Oda (qui n'ont pas été prévu à l'origine) font que ça devient indigeste. Même l'arc Elbaf qu'on attend depuis little garden est une déception, j'aurai voulu un arc de transition à la Zo histoire d'avoir quelques révélations. Oda chie dans la colle avec cette anta et Chevaliers céleste sortit de nul part.
bigb0ss vu tes messages, c'etais déjà le cas, j'ai fait un effort qui n'a pas payé.
Par exemple moi j’ai fini par totalement décrocher de la série The Walking Dead il y a des années. Bah j’ai arrêté de suivre la série, je suis parti faire autre chose. Je suis pas resté sur les forums dédiés pour aller pourrir chaque nouvel épisode 4 minutes après sa sortie ou PIRE, tenir une page dédiée à la série pour le bonheur de lui chier dessus sans nuance chaque semaine.
Franchement je pige pas. Critiquer et remettre en doute OK. One Piece n’est sans doute pas parfait. Mais venir chaque semaine la bave aux lèvres, quelle pitié quoi.
Depuis le nouveau monde c'est pas moins bien, c'est juste beaucoup moins centré sur les combats (et je pense que c'est ce que vous recherchez au final. Suffit de voir a chaque nouveau perso l'avalanche de "j espere il va leur donner du mal au combat!" et autres "pffff il a ete battu trop vite c'est nul" )
Pour rappel, avant la mort de Ace et BB, il y a eu absolument aucune mort hors flashback dans OP. Meme les persos qui explosaient litteralement (coucou Pell) ont survecu. Donc qu'on leur colle une etiquette d'immortalité pour legerement repousser l'effet gear 5, ca n'a rien de choquant.
Apres, le manga est tres long. Forcement il peut pas surprendre sans arret oendant plus de vingt ans, et forcement ca finit par s'essoufler. Mais de la a dire que c'est de la merde, je comprends pas trop. Ou alors faut passer a autre chose, car le nouveau monde ca fait quelques années deja que c'est passé, parfois faut pouvoir dire stop quand on aime plus quelques chose, au lieu de se forcer comme des ahuris ^^
Je pense qu'il y a une différence entre One Piece et TWD.
TWD, on a très vite compris que le scénario était secondaire (alors qu'on y croyait encore en fin de saison 2) et c'est juste un enchaînement de péripéties et d'évolution des personnages.
One Piece, même si ça peut moins plaire à certains, y a l'envie d'avoir des réponses à de nombreuses questions qu'on s'est posé durant des années.
sdkios
Bien sûr on spécule mais la mort de Ussop aurait un sens.
De tous ceux qui ont fait une promesse initialement, ce sera le seul dont la quête/promesse sera "terminée" s'il est reconnu comme un brave, et c'est à Elbhaf que ça peut se passer. Déjà rien que le fait qu'il a fait face à Imu (techniquement) pour lui dire de ramener sa gueule.
Et la mort d'un tel perso pourrait ouvrir la voie à un changement de forme du Gear 5 car même si c'est rigolo, faut avouer que ça devient compliqué en terme de tension. Qui veut d'un VS contre Barbe Noire si c'est pour l'éclater en deux page en le transformant en yoyo tout en rigolant ?
Après oui il peut très bien en être toute autre et que la véritable conclusion de l'arc d'Ussop soit en "épilogue" du manga où il prendrait seul le large comme "Capitaine Ussop"...
Très curieux de savoir pourquoi il ne peut sortir de la Terre Sainte et en quoi consiste son pouvoir. Maintenant le seul truc qui me dérange avec cet arc c'est les Chevaliers Divin...se faire gonfler comme ça c'est un peu dommage ; au moins un peu d'adversité n'aurait pas fait de mal.
Shanks Bladagun Sino Malroth Par contre ya que moi qui a pensé a Sakon dans Naruto en voyant son design ?
https://www.reddit.com/r/NarutoPowerscaling/comments/1loi62l/who_would_win_sakon_or_ukon_stats_equalized/?tl=fr
C'est clairement du style Naruto.
Perso, je reconnais que le design me plaît moyen, c'est limite très random dans l'univers Shonen mais après, on a deux visuels donc on jugera mieux au prochain chapitre.
Bah les design n'ont pas toujours été forcément "pirate/marine" dans les antagonistes.
Genre Ener ou Cesar Clown, bon
Mais là, j'ai l'impression qu'on sort totalement du cadre "Oda" ouais.
C'est ouff comment tu t'es fait demontada par tout le londe juste pour avoir dit ça
Là clairement ça sors de Fairy Tail…
Je suis d'accord qu'il devrait briller encore un peu a Elbaph (mais il voulait aller la pour voir les valeureux geants a la base donc c'est chose faite )
Mais l'arc est pas fini, attendons encore un peu
sino peut-etre que les chevaliers vont avoir un power up avec la presence d'Imu sur l'ile? Ils ont ete vraiment trop nuls la donc ca l'etonnerait pas que la situation change un peu (meme si osef de ces persos maintenant )