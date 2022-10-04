Vos jeux de la semaine ?
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Vos jeux de la semaine ?
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name : Vos jeux de la semaine ?
title : Vos jeux de la semaine ?
screen name : vosjeuxdelasemaine
url : http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
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creator : kevisiano
creation date : 04/10/2022
last update : 03/29/2026
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
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Vos jeux de la semaine ?
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    posted the 03/29/2026 at 08:25 AM by kevisiano
    comments (14)
    bourbon posted the 03/29/2026 at 08:31 AM
    Hogwarts Legacy et Sky - Children of the light
    roivas posted the 03/29/2026 at 08:34 AM
    Xenoblade Chronicles X Switch 2
    Greedfall The Dying World & Crimson Desert PC.
    thejoke posted the 03/29/2026 at 08:53 AM
    Lies of p et mario wonder. J'attends une baisse de prix pour le gros dlc de lies of p.
    magneto860 posted the 03/29/2026 at 09:08 AM
    Cette semaine :

    Lost Records : Bloom and Rage (platine, mais pas aimé l'histoire)
    Tennis World Tour 2
    Star Wars Squadrons

    Mon bilan jeu du trimestre :

    +++ Astro Bot (P), Clair Obscur Expedition 33 (P)
    ++ FF7Remake (100), Powerwash Simulator (100), Lego Horizon (P), Everdream Valley (P), The Expanse Telltale (P)
    + Cocoon (P), The Exit 8 (100), Platform 8 (100), Labyrinthe (P), Venba (P), Season a letter to the future (100), Jumanji (P), Neva (P), Lost Records Bloom and Rage (P)

    Et un peu de nettoyage de profil (Mystic Pillars, Tennis World Tour 2, Starwars Squadrons)

    Ces prochains mois j'ai prévu de faire à minima Death Stranding 2 (je construis tout et le premier m'avait pris 165h, donc il devrait m'occuper pas mal).
    zekk posted the 03/29/2026 at 09:25 AM
    Crimson desert, une tuerie pour le moment
    sdkios posted the 03/29/2026 at 09:31 AM
    Life is strange reunion, et j'ai commencé Death match love comedy
    cyr posted the 03/29/2026 at 09:40 AM
    Je me suis remis sur xenoblade chronicle definitive édition ,et je suis triste, spoil alerte : je jouais avec une marionnette depuis le début...

    Sinon un peu de fallout 4, disney dreamlight valley switch2 édition, re9 ....(je me force pour celui la....)
    killia posted the 03/29/2026 at 09:46 AM
    Nouvel écran TV avec HDR/4K + réception de ma PS5 Pro + Crimson Desert = la chialade tellement le jeu est beau graphiquement et dans sa DA.

    Je ne lâche pas tellement sa structure pousse toujours à explorer, accomplir une quête annexes, poursuivre un hors la loi avec prime...

    Y avait longtemps que je n'avais pas été hypnotisé par un jeu.
    shinz0 posted the 03/29/2026 at 09:47 AM
    Star Wars Outlaws, je comprends les mauvaises critiques
    Ce jeu aurait pû être tellement mieux
    yogfei posted the 03/29/2026 at 10:10 AM
    Cette semaine continué :
    Monster hunter stories 3
    Absolum
    Octopath traveler 0
    ratchet posted the 03/29/2026 at 10:13 AM
    Pokopia
    walterwhite posted the 03/29/2026 at 10:32 AM
    RE9
    Mario Tennis Fever
    churos45 posted the 03/29/2026 at 10:54 AM
    Toujours sur Rise of the Golden Idol. J'ai fini l'histoire principale et j'attaque les DLC
    slyder posted the 03/29/2026 at 11:04 AM
    Crimson Desert, je joue, je mange, je dors Crimson Desert, une dinguerie, ça faisait putain de longtemps qu'un jeu ne m'avait pas autant absorbé !
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