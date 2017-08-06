Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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Amnesia : Rebirth
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name : Amnesia : Rebirth
platform : PC
editor : Frictional Games
developer : Frictional Games
genre : survival horror
other versions : PlayStation 4 - Playstation 5
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 03/26/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[NS2] Amnesia : Rebirth / Date de sortie
Horreur




Éditeur : Abylight Studios / Frictional Games
Développeur : Frictional Games
Genre : Horreur
Disponible sur PC/PS4/XSX/XOne
Prévu sur NS2
Date de sortie : 30 Avril 2026
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Russe / Chinois.

impossible de respirer. La créature est juste à côté. Son seul but : se nourrir de votre terreur. Vous êtes donc là, dans le noir, à essayer de contenir votre peur, à essayer de taire ce qui est en vous.
« Je te connais. Je sais de quoi tu es capable. »
Vous incarnez Tasi Trianon, qui se réveille au beau milieu du désert en Algérie. Plusieurs jours ont passé. D’où venez-vous ? Qu'avez-vous fait ? Où sont les autres ? Retracez vos pas et rassemblez les fragments de votre passé brisé. Voilà votre unique chance de survivre l'horreur implacable qui menace de vous dévorer.
« Ne te laisse pas emporter par la colère, ne te laisse pas emporter par la peur. »


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 78%
https://www.youtube.com/watch?v=kff_MlNRDQk
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    gareauxloups
    posted the 03/26/2026 at 07:50 PM by nicolasgourry
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