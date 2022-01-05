description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Présentée en couleur un peu plus tôt cette année, les précommandes seront disponibles dès demain pour la figurine officielle d'Isabella "Ivy" Valentina du jeu SoulCalibur VI, échelle 1/4 et réalisé par Prime 1 Studio.
La version ultimate plus cher comporte des extra dont différentes poses, l'épée-fouet d'Ivy retractée et décorations.