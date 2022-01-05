profile
Soul Calibur VI
11
Likers
name : Soul Calibur VI
platform : PlayStation 4
editor : Bandai Namco Games
developer : Bandai Namco
genre : combat
other versions : PC - Xbox One
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Waifukyo
10
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 03/26/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 294
visites since opening : 659850
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
[Figurine] Ivy (SoulCalibur VI) par Prime 1 Studio
Collection
Présentée en couleur un peu plus tôt cette année, les précommandes seront disponibles dès demain pour la figurine officielle d'Isabella "Ivy" Valentina du jeu SoulCalibur VI, échelle 1/4 et réalisé par Prime 1 Studio.





La version ultimate plus cher comporte des extra dont différentes poses, l'épée-fouet d'Ivy retractée et décorations.



Prime 1 Studio - https://statue.prime1studio.co.jp/sc6-ivy-remsc6-01.html
    tags : soulcalibur bandai namco
    2
    Likes
    Who likes this ?
    mercure7, janolife
    posted the 03/26/2026 at 10:59 AM by masharu
    comments (3)
    janolife posted the 03/26/2026 at 11:39 AM
    Une figurine au niveau du charisme du perso…Magnifique ! Une idée du prix ???? ?
    rogeraf posted the 03/26/2026 at 11:51 AM
    Soul Blade, Soul Calibur, qu'est que les premiers episodes étaient des tueries phénoménales jusqu'a Soul Calibur 2
    masharu posted the 03/26/2026 at 11:53 AM
    janolife On est dans les +1000€ là, je n'ai pas inclus le prix. La version simple a ~1020€ je crois, la ultimate à ~1390€.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo