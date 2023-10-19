Après sa sortie japonaise en janvier, le film d'animation All You Need Is Kill arrive au cinéma le 20 mai prochain. Adapté du roman de Hiroshi Sakurazaka inspirant par la même occasion le blockbuster américain Edge of Tomorrow, le film ce centrera davantage sur Rita, la protagoniste.
SynopsisDans un futur proche, le Japon se reconstruit après l'invasion d'une gigantesque fleur extraterrestre. Quand elle entre en éruption et libère des créatures dévastatrices, Rita meurt dans le chaos... avant de se réveiller au début de la même journée. Prisonnière d'une boucle temporelle, elle revit sans cesse la bataille. Jusqu'à sa rencontre avec Keiji, lui aussi piégé dans le cycle. Ensemble, ils vont tenter de briser la boucle... ou mourir pour toujours.