Premier visuel pour l’anime Hirayasumi, adapté du manga de Keigo Shinzo, sa diffusion est prévue en janvier 2027, Kei Suezawa réalise le projet au studio d’animation Production +h.
SynopsisÀ 29 ans, Hiroto Ikuta est libre comme l’air : sans attaches ni projet d’avenir, il mène une existence paisible en marge de la société. Lorsqu’une vieille dame, avec qui il s’était lié d’amitié, lui lègue une petite maison, il s’y installe. Son quotidien est alors bouleversé par l’arrivée de Natsumi, sa jeune cousine venue à Tokyo pour étudier les arts.
Sous le même toit, ils apprennent à vivre ensemble, entre éclats de rire, maladresses et interrogations sur le sens de la vie. Dans un monde où l’incertitude, les doutes existentiels et les blessures invisibles sont monnaie courante, Hiroto incarne une forme de liberté déroutante, une façon d’être à la fois troublante et inspirante.
Second teaser pour l’anime The World Is Dancing qui sera diffusé en juillet.
En 1374, en pleine période de troubles politiques entre les Cours du Nord et du Sud, naît un garçon nommé Oniyasha au sein d’une famille de sarugaku, une forme ancienne de théâtre japonais mêlant danse, musique et jeu dramatique, ancêtre direct du théâtre Nô.
Élevé au sein de la troupe dirigée par son père Kan’ami, Oniyasha grandit dans une atmosphère empreinte de traditions, mais reste habité par une question obsédante : pourquoi les hommes dansent-ils ?
D’un tempérament introspectif, il peine à trouver sa place et à comprendre le sens profond de cet art transmis depuis des générations. Un jour, Oniyasha assiste à une danse qui le bouleverse profondément, une performance qu’il ressent comme authentique et juste. Cette révélation marque le début de son éveil artistique. Dès lors, Oniyasha cherche à dépasser les formes établies du sarugaku pour capturer ce qu’il appelle le rythme du monde.
Son talent singulier attire bientôt l’attention du shogun Ashikaga Yoshimitsu, mécène des arts, et ouvre à Oniyasha un chemin qui le mènera à devenir Zeami Motokiyo, figure majeure de l’histoire du théâtre japonais et fondateur du Nô tel qu’on le connaît aujourd’hui.
Un dernier trailer pour le film d’animation Assassination Classroom : Our Time qui sortira uniquement les 28 et 29 mars au cinéma.
La plateforme ADN annonce la sortie du film d’animation chinois à succès THE LEGEND OF HEI 2 les 23 et 25 avril seulement au cinéma.
L’anime Pétales de Réincarnation s’offre un nouveau trailer et sera diffusé a partir du 2 avril prochain.
SynopsisNous suivons le quotidien de Toya Senji, un jeune homme de 16 ans rongé par un complexe d’infériorité et vivant dans l’ombre de son frère décédé. Sentant qu’il n’a aucun talent remarquable et rejeté par ses parents, Toya se trouve confronté à une réalité morne et sans espoir.
Tout change lorsqu’il découvre la branche de réincarnation grâce à Haito, une camarade de classe. Ce procédé extraordinaire permet à une personne de devenir un « revenant » en héritant du talent d’une figure historique illustre. Fasciné par la possibilité de transcender sa médiocrité apparente, Toya Senji saisit l’opportunité pour essayer de changer le cours de son existence.
Cependant, il apprend rapidement que chaque médaille a son revers. Si certains revenants utilisent leurs dons pour le bien de l’humanité, d’autres ramènent à la vie les pires criminels de l’Histoire, semant chaos et destruction. Toya, dans sa quête pour trouver sa place et prouver sa valeur, rejoint « La forêt des grands hommes », un lieu où les revenants aspirent à réaliser de grandes choses. Mais les choses prennent une tournure inattendue, mettant Toya au cœur de conflits et de dilemmes moraux profonds.
Nouveau trailer pour l’anime Liar Game qui sera diffusé à partir du 7 avril prochain.
Premier visuel pour la saison 3 de Grand Blue qui sortira cet été en juillet.
Shangri-La Frontier Saison 3 se dévoile dans un premier visuel et sortira en janvier 2027.
Le manga Tank Chair de Yashiro Manabu est adapté en anime par le studio Polygon Pictures, sa diffusion est prévue en octobre.
SynopsisNagi est un assassin redouté vivant sur Gui Cheng Island, une ville réputée comme l’endroit le plus dangereux de l’univers. Gravement blessé après avoir sauvé sa sœur Shizuka en prenant une balle à sa place, il se retrouve cloué dans un fauteuil roulant et plongé dans un coma profond. Pourtant, lorsque son instinct meurtrier est stimulé, il se réveille brièvement, redevenant le tueur implacable qu’il était, désormais équipé d’un fauteuil roulant lourdement armé.
Déterminée à sauver son frère, Shizuka accepte des contrats d’assassinat de plus en plus périlleux, espérant qu’un combat suffisamment intense puisse le réveiller définitivement. Mais à mesure que les missions deviennent plus dangereuses, la frontière entre survie, obsession et sacrifice s’efface, entraînant le duo dans une spirale de violences.
Le Shojo Kanata Kara sera adapté en anime et sortira prochainement dans le courant de l’année.
SynopsisNoriko, une lycéenne ordinaire, est soudainement transportée dans un monde inconnu peuplé de magie, de royaumes en guerre et de dragons. Ce nouvel univers est plongé dans le chaos à cause d’une ancienne prophétie annonçant l’Éveil, une entité capable de contrôler le redoutable Démon du Ciel, une créature destructrice que tous cherchent à maîtriser. Perdue et incapable de communiquer avec les habitants, Noriko croise la route d’Izark, un guerrier solitaire marqué par une malédiction qui pousse les autres à le rejeter.
Alors qu’ils voyagent ensemble malgré la barrière de la langue, Izark découvre une vérité troublante : Noriko est elle-même l’Éveil qu’il cherchait à éliminer pour changer son destin.
Produit par le studio CLAP, (Pompo the Cinephile, Tunnel to Summer) le film d’animation Le Dernier Souffle d'un Yakuza (Housenka) arrive au cinéma le 27 mai prochain.
SynopsisAutomne 2023. Akutsu, un détenu âgé purgeant une peine de réclusion à perpétuité, est sur le point de mourir seul dans sa cellule. Une fleur dotée de parole lui assène: "Quelle vie pourrie tu as eue." Au fil de leur conversation, Akutsu commence à replonger dans son passé.
Été 1986. Akutsu vit avec Nana, une femme six ans plus jeune, et son fils, Kensuke, dans un appartement délabré. Leur quotidien est marqué par la précarité, mais aussi par des instants de bonheur. Cependant, hanté par ses propres démons et accablé par un passé trouble, Akutsu lutte pour trouver un sens à son existence. Alors que les jours passent, des tensions émergent, révélant des fissures profondes dans leur fragile équilibre. Jusqu'au jour où un événement irréversible vient bouleverser leur destin.
L’édition française de Maï, the Psychic Girl de Ryoichi Ikegami arrive au édition Vega en 3 tomes, son premier volume double sortira le 3 avril au prix de 15,50€.
SynopsisMai est loufoque, rieuse et coquette – comme toute jolie adolescente de 14 ans. Pour elle, ses pouvoirs télékinétiques sont parfaits pour les farces. Mais lorsqu'une organisation secrète qui veut dominer le monde tente de l'exploiter et d'en faire une arme, son père risque sa vie pour la protéger. Mai apprend vite à ses dépens que ses pouvoirs ne sont pas une blague, mais qu'ils sont capables d'une force incroyable et mortelle !
L’anime Patlabor EZY se montre davantage en trailer, comptant 8 épisodes, ils sortiront en 3 films au Japon. (15 mai 2026, 14 août 2026 et mars 2027)
SynopsisL’histoire se déroule désormais dans les années 2030, alors que le Japon est confronté à une pénurie de main-d’œuvre croissante et à une automatisation accrue via l’IA.
Les Labors, ces mechas pilotés autrefois considérés comme une technologie de pointe pour les travaux manuels, font désormais partie intégrante du quotidien, et sont progressivement remplacés par des robots autonomes.
La mission de SV-2, qui consiste à prévenir les crimes commis par les Labors, reste inchangée, même à cette époque, grâce à l’utilisation d’une version améliorée de leurs SV-98 Ingrams d’origine.
Aniplex annonce l’anime Vertex Force qui sera réalisé par Kazuhiro Takamura (Strike Witches et Vividred Operation) plus d’info prochainement.
Produit par le studio Ufotable, un nouveau visuel pour le film d’animation Witch on the Holy Night qui sortira dans le courant de l’année dans les cinéma japonais.
SynopsisSe déroulant à la fin des années 1980, Mahoutsukai no Yoru suit Aoko Aozaki, héritière malgré elle d’une lignée de mages modernes. Peu intéressée par la magie, elle est pourtant désignée pour succéder à l’art mystique familial et entame son apprentissage auprès de Alice Kuonji, une jeune sorcière vivant isolée dans un manoir surplombant la ville.
Entre ses études, son rôle de présidente du conseil des élèves et sa formation aux arts occultes, Aoko Aozaki voit son quotidien bouleversé par l’arrivée du naïf Sojuro Shizuki, un élève fraichement transféré dans sa classe.
Dans l’ombre, sa sœur aînée Toko Aozaki, estimant avoir été privée de son héritage légitime, prépare ses pions pour prendre le pouvoir.
Merci Yanssou. Toujours de superbes news. T'arrêtes pas, tu fais vivre le site.