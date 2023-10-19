Premier visuel pour l’anime Hirayasumi, adapté du manga de Keigo Shinzo, sa diffusion est prévue en janvier 2027, Kei Suezawa réalise le projet au studio d’animation Production +h.

Second teaser pour l’anime The World Is Dancing qui sera diffusé en juillet.

Un dernier trailer pour le film d’animation Assassination Classroom : Our Time qui sortira uniquement les 28 et 29 mars au cinéma.

La plateforme ADN annonce la sortie du film d’animation chinois à succès THE LEGEND OF HEI 2 les 23 et 25 avril seulement au cinéma.

L’anime Pétales de Réincarnation s’offre un nouveau trailer et sera diffusé a partir du 2 avril prochain.

Nouveau trailer pour l’anime Liar Game qui sera diffusé à partir du 7 avril prochain.

Premier visuel pour la saison 3 de Grand Blue qui sortira cet été en juillet.

Shangri-La Frontier Saison 3 se dévoile dans un premier visuel et sortira en janvier 2027.

Le manga Tank Chair de Yashiro Manabu est adapté en anime par le studio Polygon Pictures, sa diffusion est prévue en octobre.

Le Shojo Kanata Kara sera adapté en anime et sortira prochainement dans le courant de l’année.

Produit par le studio CLAP, (Pompo the Cinephile, Tunnel to Summer) le film d’animation Le Dernier Souffle d'un Yakuza (Housenka) arrive au cinéma le 27 mai prochain.

L’édition française de Maï, the Psychic Girl de Ryoichi Ikegami arrive au édition Vega en 3 tomes, son premier volume double sortira le 3 avril au prix de 15,50€.

L’anime Patlabor EZY se montre davantage en trailer, comptant 8 épisodes, ils sortiront en 3 films au Japon. (15 mai 2026, 14 août 2026 et mars 2027)

Aniplex annonce l’anime Vertex Force qui sera réalisé par Kazuhiro Takamura (Strike Witches et Vividred Operation) plus d’info prochainement.

Produit par le studio Ufotable, un nouveau visuel pour le film d’animation Witch on the Holy Night qui sortira dans le courant de l’année dans les cinéma japonais.