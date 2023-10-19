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Captain Tsubasa : Rise of the New Champions
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name : Captain Tsubasa : Rise of the New Champions
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Tamsoft
genre : sport
other versions : PlayStation 4 - Switch
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Manga - Verse
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name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 03/18/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
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articles : 503
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Captain Tsubasa 2 World Fighters présente son gameplay
JV


Annoncé le mois dernier, Bandai dévoile les différentes mécaniques de gameplay pour Captain Tsubasa 2 World Fighters, en plus des actions de base telles que le « dribble » et le « tacle » quelques nouveautés viennent s'y ajouter comme les "Actions miraculeuse" utile pour inverser le cours d’un match.

Le joueur pourra effectuer des dribbles, des passes et des actions spéciales pour renforcer la puissance et la vitesse de ses tirs. Les gardiens disposeront également de leurs propres stratégies pour contrer les tirs adverses.

Le titre sera à découvrir dans le courant de l'année sur Pc, Ps5, Switch, et Xbox Series.
https://www.youtube.com/watch?v=1a9gahs8Y6Y&t=53s
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    posted the 03/18/2026 at 04:26 PM by yanssou
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