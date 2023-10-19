Annoncé le mois dernier, Bandai dévoile les différentes mécaniques de gameplay pour Captain Tsubasa 2 World Fighters, en plus des actions de base telles que le « dribble » et le « tacle » quelques nouveautés viennent s'y ajouter comme les "Actions miraculeuse" utile pour inverser le cours d’un match.



Le joueur pourra effectuer des dribbles, des passes et des actions spéciales pour renforcer la puissance et la vitesse de ses tirs. Les gardiens disposeront également de leurs propres stratégies pour contrer les tirs adverses.



Le titre sera à découvrir dans le courant de l'année sur Pc, Ps5, Switch, et Xbox Series.