Le film Détective Conan 29 : Fallen Angel of the Highway s’offre un premier trailer pour une sortie le 10 avril dans les salles japonaises.
SynopsisTandis que Yokohama s’anime pour le Festival de la Moto de Kanagawa, Conan Edogawa, Ran Mouri, Sonoko Suzuki et Kogoro Mouri rejoignent la ville portuaire pour retrouver Masumi Sera. Coincé dans la circulation dense, le groupe est surpris par une mystérieuse moto noire qui surgit à pleine vitesse en bondissant par-dessus les voitures. À sa poursuite : Chihaya Hagiwara, membre de l’unité motorisée de la police préfectorale de Kanagawa, connue sous le surnom de « déesse du vent ». La course-poursuite se conclut pourtant de façon brutale : la moto de Chihaya est détruite, et le fugitif parvient à s’échapper de justesse.
Plus tard, une fois arrivés au festival, Conan et ses amis assistent à la présentation d’un tout nouveau modèle de moto blanche baptisé Angel, doté des technologies les plus avancées du moment. Mais la moto noire réapparaît bientôt en ville, semant toutes les unités de police lancées à ses trousses. Au milieu de la confusion, on découvre que le deux-roues hors-la-loi présente d’étranges similitudes avec l’Angel, ce qui lui vaut le surnom de Lucifer.
Le duel entre ces deux machines d’exception entraîne Conan dans une enquête à très haute vitesse. Reste à comprendre qui se cache derrière le casque du mystérieux pilote, quels objectifs il poursuit et pourquoi cette affaire ravive chez Chihaya de pénibles souvenirs liés à son frère aîné…
Nouveau trailer pour l’anime Nippon Sangoku qui débutera le 5 avril sur Prime video.
Synopsis [i]Dans un futur proche, à la fin de l’ère Reiwa, le Japon s’effondre progressivement. Incapable de suivre la révolution de l’intelligence artificielle, le pays est ensuite frappé indirectement par une guerre nucléaire mondiale, provoquant un afflux massif de réfugiés, une épidémie et une succession de catastrophes naturelles. Ces crises entraînent une insurrection généralisée et un recul brutal de la société, comparable à celui de la fin du XIXᵉ siècle.
Le Japon finit par se fragmenter en trois nations rivales : Yamato à l’ouest, Buo à l’est et Seii au nord, chacune engagée dans une lutte armée pour le pouvoir, dans une structure narrative inspirée du roman chinois Les Trois Royaumes.
L’histoire débute dans une zone rurale du territoire de Yamato, où le jeune Aoteru Misumi, voit sa vie basculer lorsque son épouse Saki est brutalement exécutée par un officier du régime peu après leur mariage. Yamato est alors gouverné par le clan Taira, dirigé par Denki Taira, un seigneur dont l’influence dépasserait même celle de l’empereur.
Animé par le désir de transformer cette société corrompue et de mettre fin aux injustices, Aoteru se rend à Osaka, capitale de Yamato, afin de passer l’examen lui permettant d’entrer au service du général Mitsuhide Ryumon, un stratège réputé pour son sens moral. Contrairement aux figures héroïques traditionnelles, Aoteru ne combat pas par la force : son arme est la parole. Par ses discours rationnels et sa capacité à démontrer l’injustice du système, il parvient à ébranler même les plus puissants.
Premier visuel pour l’anime A Certain Dark Side’s Item (Toaru Anbu no Item) qui adapte un roman spin-off se déroulant dans le même univers que la série A Certain Magical Index, sa diffusion est prévu prochainement dans le courant de l’année.
SynopsisDans les coulisses de la prestigieuse Cité Académique, réputée pour ses recherches avancées sur les pouvoirs psychiques, une autre réalité se joue loin des projecteurs : un monde clandestin où s’opèrent les missions les plus confidentielles, là où les règles n’ont plus cours. Au cœur du « Dark Side », un groupe de combattantes d’exception se distingue : « ITEM », une escouade aussi redoutable qu’insaisissable.
À leur tête, Mugino Shizuri, l’une des sept Espers les plus puissants de la ville, épaulée par Takitsubo Riko, capable de suivre à la trace les utilisateurs de pouvoirs, Frenda Seivelun, experte en explosifs et en tactiques de combat, et Kinuhata Saiai, dont la maîtrise de l’azote lui confère une défense quasi infaillible. Quatre jeunes femmes opérant dans l’ombre, exécutant des missions que personne ne doit connaître, prêtes à frapper sans laisser de traces.
Mais dans ce monde à part, où les alliances sont aussi éphémères que les trahisons, ce qui commence comme une mission de routine va bientôt les entraîner au bord du précipice. Leur prochain contrat pourrait bien être leur dernier…
La saison 4 de Classroom of The Elite dévoile son trailer principal pour une diffusion le 1er avril sur Crunchyroll.
Dr. STONE saison 4 partie 3 sera diffusée le 2 avril sur Crunchyroll.
L’anime Akane-Banashi s’offre un nouveau trailer et sera diffusée le 4 avril.
SynopsisDepuis son enfance, Akane admire profondément son père, un maître du rakugo, cet art traditionnel japonais où un seul conteur captive son public en incarnant plusieurs personnages grâce à la voix, aux gestes et aux expressions. Mais son rêve s’effondre lorsqu’encore écolière, elle assiste à l’expulsion brutale de son père et de tous les candidats de l’École Arakawa, alors qu’il visait le rang suprême de shin’uchi.
Six ans plus tard, portée par une détermination sans faille et secrètement formée par l’ancien maître de son père, Akane décide de marcher sur ses traces. Son objectif : devenir shin’uchi, laver l’honneur de son père et prouver à tous que le rakugo est un art digne de respect et de reconnaissance.
Les éditions Kurokawa dévoile le manga Meteoria de Makoto Todo, le tome 1 sortira le 9 avril au prix de 7,95€.
SynopsisDans ce monde impitoyable, les machines à vapeur tournent grâce à un combustible fossile spécial appelé charbon météorique. Kanata, un travailleur minier, étudie sans relâche et tente de se sortir de sa condition difficile. Un jour, il se retrouve face à un monstre géant. Le danger qui frappe sans prévenir va faire basculer le destin du garçon…
Le film d’animation Adieu Galaxy Express 999 arrive en physique chez AllTheAnime le 25 mars, une édition collector est aussi prévu au prix de 54,99€ (€41.24 jusqu’au 10 mars) regroupant son etuit rigide, un boitier Scanavo Fullframe, son Livret de 32 pages ainsi que les disques 4k UHD et Blu-ray.
SynopsisTetsuro Hoshino était jadis un jeune garçon prêt à tout pour venger la mort de sa mère. Afin de retrouver le coupable, le Comte mécanique, il embarqua à bord du fameux train 999 dans une aventure l’emmenant jusqu’aux confins de la galaxie, aux côtés d’une mystérieuse femme nommée Maetel.
Deux ans plus tard, la planète Terre est devenue un champ de bataille. Tetsuro est alors rappelé à bord du 999 pour un voyage dont la destination finale est inconnue de la compagnie Galaxy Express Railways elle-même… À la clef de ce voyage, un secret au poids insupportable pour Maetel et Tetsuro leur sera révélé.
Adapté du manga one shot de Hideaki Sorachi (Gintama) l’anime Dandelion se dévoile dans une première affiche pour une diffusion prévue en avril sur Netflix. Comptant que 8 épisodes, Daisuke Mataga réalise le projet au studio d’animation NAZ.
SynopsisDans l’au-delà, le Service d’escorte de la Fédération des Anges du Japon a pour mission de retrouver les esprits errants, ces âmes incapables de quitter le monde des vivants et de trouver la paix, afin de les accompagner avec bienveillance vers l’autre rive. Une tâche essentielle que les anges peinent pourtant à mener à bien.
Tetsuo Tanba et sa supérieure, Misaki Kurogane, forment le clan Dandelion de la 21e division. Ensemble, ils ont choisi d’avancer à leur propre rythme, plutôt que d’enchaîner les dossiers à toute vitesse. Ils prennent le temps d’écouter chaque esprit, d’entendre ses regrets et de l’aider à dépasser ce qui le retient parmi les vivants. Un jour, ils croisent l’âme d’un vieil homme lancé à toute allure, cherchant désespérément à fuir…
Nouveau trailer pour l’anime Goodbye Lara (Sayonara Lara) qui sortira en juillet prochain.
SynopsisSayonara Lara s’inspire librement du célèbre roman La Petite Sirène de Hans Christian Andersen. Ce conte suit une sirène qui émet le vœu interdit d’être aimée par un humain.
Après sa mort, elle renaît 200 ans plus tard dans le Japon moderne, au lac Biwa, où elle doit apprendre à s’adapter au monde humain en tant qu’adolescente.
Le cadre du lac Biwa, situé dans la préfecture de Shiga au Japon, est également le lieu d’origine du réalisateur Takushi Koide.
Yoshihiro Togashi nous donne des nouvelles de son avancé sur Hunter X Hunter, l’auteur vient de clôturer le chapitre 420, il a donc 10 chapitres de prêt, reste a savoir quand la publication recommencera.
Mangetsu dévoile le manga tranche de vie scolaire Strange Lessons by Professor Terror qui sortira à partir du 17 juin au prix de 8,45€ par tome.
Synopsis"Vous êtes les réservistes des forces terroristes !"
Les étudiants de l'université Baba se pressent au terrifiant séminaire de Tim Lorentz, qui brise toutes les croyances sur les sectes et organisations terroristes.
Savez-vous pourquoi les sectes recrutent dans les rues et dans les universités ?
Pourquoi les terroristes commettent des attentats-suicides ?
Au fond… qui peut dire ce qu'est réellement le terrorisme ?
Le professeur terreur est là pour tout vous révéler : une vérité effrayant à connaitre, mais encore plus à ignorer…
Un trailer de plus pour la seconde partie de la saison final de Beastars, qui sortira le 7 mars sur Netflix.
Premier teaser pour GATE 2: Tides of Conflict qui sortira en 2027.