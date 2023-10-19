Le film Détective Conan 29 : Fallen Angel of the Highway s’offre un premier trailer pour une sortie le 10 avril dans les salles japonaises.

Nouveau trailer pour l’anime Nippon Sangoku qui débutera le 5 avril sur Prime video.

Premier visuel pour l’anime A Certain Dark Side’s Item (Toaru Anbu no Item) qui adapte un roman spin-off se déroulant dans le même univers que la série A Certain Magical Index, sa diffusion est prévu prochainement dans le courant de l’année.

La saison 4 de Classroom of The Elite dévoile son trailer principal pour une diffusion le 1er avril sur Crunchyroll.

Dr. STONE saison 4 partie 3 sera diffusée le 2 avril sur Crunchyroll.

L’anime Akane-Banashi s’offre un nouveau trailer et sera diffusée le 4 avril.

Les éditions Kurokawa dévoile le manga Meteoria de Makoto Todo, le tome 1 sortira le 9 avril au prix de 7,95€.

Le film d’animation Adieu Galaxy Express 999 arrive en physique chez AllTheAnime le 25 mars, une édition collector est aussi prévu au prix de 54,99€ (€41.24 jusqu’au 10 mars) regroupant son etuit rigide, un boitier Scanavo Fullframe, son Livret de 32 pages ainsi que les disques 4k UHD et Blu-ray.

Adapté du manga one shot de Hideaki Sorachi (Gintama) l’anime Dandelion se dévoile dans une première affiche pour une diffusion prévue en avril sur Netflix. Comptant que 8 épisodes, Daisuke Mataga réalise le projet au studio d’animation NAZ.

Nouveau trailer pour l’anime Goodbye Lara (Sayonara Lara) qui sortira en juillet prochain.

Yoshihiro Togashi nous donne des nouvelles de son avancé sur Hunter X Hunter, l’auteur vient de clôturer le chapitre 420, il a donc 10 chapitres de prêt, reste a savoir quand la publication recommencera.

Mangetsu dévoile le manga tranche de vie scolaire Strange Lessons by Professor Terror qui sortira à partir du 17 juin au prix de 8,45€ par tome.

Un trailer de plus pour la seconde partie de la saison final de Beastars, qui sortira le 7 mars sur Netflix.

Premier teaser pour GATE 2: Tides of Conflict qui sortira en 2027.