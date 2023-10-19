En attendant sa diffusion le 6 avril sur Crunchyroll, voici un court extrait de cette adaptation réalisée par Ayumu Watanabe (Les Enfants de la Mer, Après la pluie, Komi cherche ses mots...) au studio BUG FILMS (Zom 100 - Bucket List of the Dead) ces musiques sont composés par la célèbre Yuka Kitamura (Dark Souls II, Dark Souls III, Bloodborne, Elden Ring)
SynopsisDans un univers de fantasy magnifiquement façonné, Coco, une jeune couturière fascinée par la magie, voit son destin bouleversé lorsqu’elle découvre par hasard le véritable secret des sorciers.
Recueillie comme apprentie par le mystérieux sorcier, Qifrey, elle rejoint son atelier aux côtés d’autres élèves, espérant trouver le moyen de sauver sa mère transformée en pierre. Mais son apprentissage l’entraîne bien au-delà de la magie ordinaire, au cœur de mystères et de dangers liés à une confrérie interdite qui semble s’intéresser de près à elle.