group information
Manga - Verse
11
Likes
Likers
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 02/26/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 486
visites since opening : 924401
subscribers : 16
bloggers : 7
channel
members (16)
more members
all
Un court extrait pour l'anime L'atelier des Sorciers
Actu Manga / Anime


En attendant sa diffusion le 6 avril sur Crunchyroll, voici un court extrait de cette adaptation réalisée par Ayumu Watanabe (Les Enfants de la Mer, Après la pluie, Komi cherche ses mots...) au studio BUG FILMS (Zom 100 - Bucket List of the Dead) ces musiques sont composés par la célèbre Yuka Kitamura (Dark Souls II, Dark Souls III, Bloodborne, Elden Ring)


Synopsis Dans un univers de fantasy magnifiquement façonné, Coco, une jeune couturière fascinée par la magie, voit son destin bouleversé lorsqu’elle découvre par hasard le véritable secret des sorciers.

Recueillie comme apprentie par le mystérieux sorcier, Qifrey, elle rejoint son atelier aux côtés d’autres élèves, espérant trouver le moyen de sauver sa mère transformée en pierre. Mais son apprentissage l’entraîne bien au-delà de la magie ordinaire, au cœur de mystères et de dangers liés à une confrérie interdite qui semble s’intéresser de près à elle.
https://www.youtube.com/watch?v=kz6JAlOxphc
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/26/2026 at 07:03 PM by yanssou
    comments (4)
    sosky posted the 02/26/2026 at 07:14 PM
    Petit coup de coeur pour ce manga depuis que ça sort en France. Je suivrai l'animé avec grand plaisir !
    yanssou posted the 02/26/2026 at 07:19 PM
    sosky la version grimoire est magnifique
    sosky posted the 02/26/2026 at 07:52 PM
    yanssou ouais magnifique ! Du coup jai acheté cette édition mais j’hésite à continuer la parution en tome simple
    yanssou posted the 02/26/2026 at 07:55 PM
    sosky le prochain est en mai c'est long mais je patiente
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo