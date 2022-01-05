Tu as déjà fait la blague, kikoo31 .
Souvenez-vous c'était en 2023
, Shift Up annonçait l'arrêt du suivi de leur tout premier jeu Destiny Child 7 ans après sa sortie. Entre temps le studio a développé eu un premier spin-off intitulé Defense War: Destiny Child, qui lui a duré 4 ans (arrêté en 2024). Depuis, le studio coréen a confié l'IP a l'éditeur Com2us qui travaille ainsi sur un 3e jeu sur cette licence.
On a pas eu d'information sur ce jeu jusqu'à aujourd'hui avec le dernier rapport financier de Com2us qui donne enfin un premier teaser avec un nouvel artwork de Lisa.
Ce nouveau jeu mobile Destiny Child est toujours prévu pour cette année, ce qui tombe bien puisque ce sont les 10 ans de la série. C'est aussi le premier jeu qui ne sera pas développé par Shift Up mais par TikiTaka Studio, un autre studio coréen. Ce qui n'est pas un mal vu que Shift Up bosse sur un nouvel opus de Stellar Blade ainsi que "Project Spirit" un nouveau jeu service plutôt ambitieux.
Destiny Child, ce sont les prémices des animations Live2D aujourd'hui normalisées et même sublimées, un chara-design très suggestif avec pas mal d'héroïnes mais également des héros masculins, et des grosses collabs dont Hatsune Miku, Street Fighter de Capcom avec Chun-Li et Cammy, les filles de Dead or Alive ou encore Catherine d'Atlus.
A lire aussi :
Visite des locaux de Shift Up avec HaneAme + RDV 3e Anniversaire de NIKKE
https://www.gamekyo.com/group_article60002.html
[Summer] Top-40 Bikini Shift Up des plus sexy
https://www.gamekyo.com/group_article57990.html
Top-20 Nikkes
https://www.gamekyo.com/group_article57483.html