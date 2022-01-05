Cosplay

Au début, personne ne croyait que ce jeu (Stellar Blade) pourrait être lancé avec succès. Certains pensaient que c'était un projet risqué, pas un projet ambitieux. Ce doute nous a compliqué la tâche. Mais parce qu'on est resté soudé, et grâce aussi au soutien des fans, nous avons pu sortir le jeu avec succès.

La cosplayeuse taiwanaise HaneAme connue pour ses photos de cosplay très suggestives a eu l'opportunité de visiter les locaux de Shift Up et discuter avec le fondateur et directeur de Stellar Blade Kim Hyung-Tae. Au programme : les coulisses du scanner et les accessoires vestimentaires, visite du studio de développement avec notamment des figurines géantes et une petite interview en fin de vidéo.Pas d'information sur "Project Spirits" le prochain jeu du studio mais Hyung-Tae a confié que Shift Up avait une certaine pression durant le développement de Stellar Blade.J'en profite pour signaler la tenue d'une présentation YouTube pour le 3e anniversaire de NIKKE le 25 octobre prochain. En attendant cet évènement ainsi que la fin de la collaboration avec Capcom et RESIDENT EVIL, les joueurs pourront tenter d'obtenir Ninja Delta avec le nouvel évènement qui commence demain. Les joueurs recevront également le skin gratuit "nuisette" de Rapi: Carmine, la gagnante du 3e sondage de popularité après Modernia et Carmine.