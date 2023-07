Actualité









Le studio coréen SHIFT UP fondé par l'artiste Kim Hung Tae (chara-design de Magna Carta ou encore Blade & Soul) et dont on attend leur jeu ambitieux sur PlayStation 5 intitulé Stellar Blade (édité par SIE par ailleurs), a annoncé la semaine dernière l'arrêt de service de leur jeu mobile phare Destiny Child. La date a été fixé au 21 septembre prochain, avec une maintenance le 17 aout pour ajouter la fonction "Memorials" et il est d'ores et déjà impossible d'acheter de la monnaie in-game.Destiny Child est un jeu de rôle sorti sur iOS et Android le 27 octobre 2016 dans lequel on incarne un jeune ado qui rencontre des monstres et démons de tous genres, surtout du genre "femmes fatales"Si le gameplay et l'interfaces sont basiques, l'attrait du jeu repose essentiellement sur l'utilisation de Live2D pour les personnages, un logiciel d'animation 2D qui permet ici notamment de faire trémousser les ladies, dont certaines apparences ont valu le jeu d'être censurées.Il y a eu de nombreuses collaborations avec d'autres éditeurs dont Capcom avec Chun-Li et Cammy White de Street Fighter, Atlus avec Catherine ou encore Koei-Tecmo avec Kasumi et d'autres héroïnes de Dead or Alive Xtreme, pour ce citer que ces derniers (il y a même eu Miku Hatsune).SHIFT UP proposera aux joueurs une option "Memorials" qui leur permettra de garder accès aux personnages invoqués et aux histoires débloqués sans connexion Internet. Le jeu continuera d'offrir les contenus de connexion à ceux qui ouvrent le jeu jusqu'à la fin de service.Tout chose à une fin... Mais en attendant la sortie de Stellar Blade, SHIFT UP continue le suivi de son autre jeu mobile récemment sorti, NIKKE, lui aussi popularisé pour ses "animations 2D"