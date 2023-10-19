group information
Manga - Verse
11
Likes
Likers
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 02/21/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 479
visites since opening : 911712
subscribers : 16
bloggers : 7
channel
members (16)
more members
all
Les coulisses de la saison 2 de Dandadan
Animation et conception


Découvrez les coulisses de la saison 2 de Dandadan au coté du réalisateur Fuga Yamashiro.
https://www.youtube.com/watch?v=zEqxZZCrz-U
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    burningcrimson
    posted the 02/21/2026 at 01:42 PM by yanssou
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo