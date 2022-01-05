profile
Stellar Blade
16
Likers
name : Stellar Blade
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Shift Up
genre : action-aventure
other versions : PC
group information
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 02/05/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 256
visites since opening : 590193
subscribers : 4
bloggers : 1
NIKKE - Collaboration avec Lycoris Recoil
Actualité


Nous connaissons désormais la première collaboration de l'année pour les joueurs de NIKKE. Après les animes EVANGELION, Re:Zero et Chainsaw Man, Shift Up décroche une collaboration avec l'anime tendance du moment : Lycoris Recoil (qui a déjà eu plusieurs collab avec d'autres medias déjà). L'histoire de 2 jeunes orphelines, autrement nommées des "lycoris", travaillant comme des agents secrètes douées pour les gunfights, idéal pour le gameplay de Goddess of Victory: NIKKE.




3 nouvelles unités seront présentes après la mise à jour du 12 février prochain. Vous pourrez tenter d'obtenir les héroïnes Chisato Nishikigi et Takina Inoue via le recrutement, et Kuromi sera offerte avec 2 copies à tous les joueurs qui se connecteront durant l'évènement collaboratif.

Les 2 héroïnes auront également 2 costumes chacune dont le premier (costume d'entrainement) est offert si vous les obtenez via le recrutement ou directement via les tickets. La version soubrette d'Artimon (ci-dessous) aura également un nouveau costume premium.





Ci-dessus, les 4 nouveaux objets favoris pour Moran, Privatia, Centi et Zwei déjà présentés seront également ajoutés, à obtenir via les objets du tableau de quêtes.

Les chapitres 43 et 44 de l'histoire principale seront également ajoutés avec cette mise à jour, dans lequel le commandant et ses Nikkes reviendront à l'Eden qui a été le théâtre du dernier évènement majeur du jeu.
    tags : android ios shift up nikke goddess of victory lycoris recoil
    posted the 02/05/2026 at 09:05 AM by masharu
    comments (2)
    kikoo31 posted the 02/05/2026 at 09:15 AM
    étrange collab ,les persos de Lycoris Recoil ne sont séxualisé à mort ...
    masharu posted the 02/05/2026 at 09:23 AM
    kikoo31 C'est un peu comme Chainsaw Man et Re:Zero les années précédentes. Lycoris Recoil est tendance et NIKKE est populaire au Japon plus que dans le reste du monde, c'est la raison principale.
