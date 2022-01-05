Actualité











Nous connaissons désormais la première collaboration de l'année pour les joueurs de NIKKE. Après les animes EVANGELION, Re:Zero et Chainsaw Man, Shift Up décroche une collaboration avec l'anime tendance du moment : Lycoris Recoil (qui a déjà eu plusieurs collab avec d'autres medias déjà). L'histoire de 2 jeunes orphelines, autrement nommées des "lycoris", travaillant comme des agents secrètes douées pour les gunfights, idéal pour le gameplay de Goddess of Victory: NIKKE.3 nouvelles unités seront présentes après la mise à jour du 12 février prochain. Vous pourrez tenter d'obtenir les héroïnes Chisato Nishikigi et Takina Inoue via le recrutement, et Kuromi sera offerte avec 2 copies à tous les joueurs qui se connecteront durant l'évènement collaboratif.Les 2 héroïnes auront également 2 costumes chacune dont le premier (costume d'entrainement) est offert si vous les obtenez via le recrutement ou directement via les tickets. La version soubrette d'Artimon (ci-dessous) aura également un nouveau costume premium.Ci-dessus, les 4 nouveaux objets favoris pour Moran, Privatia, Centi et Zwei déjà présentés seront également ajoutés, à obtenir via les objets du tableau de quêtes.Les chapitres 43 et 44 de l'histoire principale seront également ajoutés avec cette mise à jour, dans lequel le commandant et ses Nikkes reviendront à l'Eden qui a été le théâtre du dernier évènement majeur du jeu.