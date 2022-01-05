description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Nous connaissons désormais la première collaboration de l'année pour les joueurs de NIKKE. Après les animes EVANGELION, Re:Zero et Chainsaw Man, Shift Up décroche une collaboration avec l'anime tendance du moment : Lycoris Recoil (qui a déjà eu plusieurs collab avec d'autres medias déjà). L'histoire de 2 jeunes orphelines, autrement nommées des "lycoris", travaillant comme des agents secrètes douées pour les gunfights, idéal pour le gameplay de Goddess of Victory: NIKKE.
3 nouvelles unités seront présentes après la mise à jour du 12 février prochain. Vous pourrez tenter d'obtenir les héroïnes Chisato Nishikigi et Takina Inoue via le recrutement, et Kuromi sera offerte avec 2 copies à tous les joueurs qui se connecteront durant l'évènement collaboratif.
Les 2 héroïnes auront également 2 costumes chacune dont le premier (costume d'entrainement) est offert si vous les obtenez via le recrutement ou directement via les tickets. La version soubrette d'Artimon (ci-dessous) aura également un nouveau costume premium.
Ci-dessus, les 4 nouveaux objets favoris pour Moran, Privatia, Centi et Zwei déjà présentés seront également ajoutés, à obtenir via les objets du tableau de quêtes.
Les chapitres 43 et 44 de l'histoire principale seront également ajoutés avec cette mise à jour, dans lequel le commandant et ses Nikkes reviendront à l'Eden qui a été le théâtre du dernier évènement majeur du jeu.