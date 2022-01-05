Actualité













Nouveau trailer cinématique pour Dia, la nouvelle légataire du jeu service The First Descendant qui arrive avec la prochaine mise à jour ce jeudi 5 février. Dans cette dernière partie de la Saison 3, Dia est résolue à combattre les Vulgus.Comme promis par l'éditeur Nexon, la nouvelle présentation en direct des développeurs a montré les capacités du personnage, révélant que Dia en plus de manier une lance a une affinité de type glace (comme Viessa et Hailey). Pour obtenir Dia, faudra évidemment farmer les objets dans les donjon, ou payer dans la boutique.Je passe sur les différentes annonces des prochaines mise à jour dont le rééquilibrage de Gley et les nouveautés (missions / donjon / boss nommé "Sarcophage" ci-dessus), vous avez le livestream en bas d'article. Je ne suis moi-même pas en mesure d'expliquer tout ça haha. Je m'intéresse aux personnages féminins essentiellementPas mal de nouveaux costumes à venir pour les légataires féminins. Déjà on rappelle que Dia et Ines ont chacune un costume offert (jockey et soubrette respectivement) pour les joueurs qui se connectent au jeu pendant +30 jours via le bonus de connexion quotidien, Ines sera même offert pour les nouveaux joueurs (pas besoin de farm les objets ou de payer).Parmi les costumes du nouveau passe de combat, les tenues de conseiller (inspirés par la tenue d'Alpha) ainsi que la combinaison de soin pour Dia.Parmi les nouveaux costumes payant, la tenue de combat de boss contre Dia quand elle était manipulée par les Vulgus sera disponible dans la boutique du jeu. On aura également le retour des tenues traditionnelles asiatiques pour ceux qui les avaient raté l'an dernier. Gley, la mère de Dia, aura également une nouvelle combinaison rouge comme nouvelle tenue premium. Et on a un aperçu en jeu des costumes retro et cowgirls.On a également un aperçu des futures tenues pour les mois de mars et avril : Les robes de gala, les tenues sportives ainsi les 3 tenues créées par les gagnants du concours de designs. Enfin, on aura également un set de tenues d'assassin / ninja.Le livestream en entier :Et pour ceux qui veulent en savoir plus, le récapitulatif en vidéo de l'histoire de Dia :