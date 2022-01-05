profile
The First Descendant
0
Likers
name : The First Descendant
platform : PC
editor : Nexon
developer : Nexon
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 02/03/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 255
visites since opening : 587932
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
The First Descendant - Du gameplay pour Dia
Actualité


Nouveau trailer cinématique pour Dia, la nouvelle légataire du jeu service The First Descendant qui arrive avec la prochaine mise à jour ce jeudi 5 février. Dans cette dernière partie de la Saison 3, Dia est résolue à combattre les Vulgus.

Comme promis par l'éditeur Nexon, la nouvelle présentation en direct des développeurs a montré les capacités du personnage, révélant que Dia en plus de manier une lance a une affinité de type glace (comme Viessa et Hailey). Pour obtenir Dia, faudra évidemment farmer les objets dans les donjon, ou payer dans la boutique.




Je passe sur les différentes annonces des prochaines mise à jour dont le rééquilibrage de Gley et les nouveautés (missions / donjon / boss nommé "Sarcophage" ci-dessus), vous avez le livestream en bas d'article. Je ne suis moi-même pas en mesure d'expliquer tout ça haha. Je m'intéresse aux personnages féminins essentiellement .

Pas mal de nouveaux costumes à venir pour les légataires féminins. Déjà on rappelle que Dia et Ines ont chacune un costume offert (jockey et soubrette respectivement) pour les joueurs qui se connectent au jeu pendant +30 jours via le bonus de connexion quotidien, Ines sera même offert pour les nouveaux joueurs (pas besoin de farm les objets ou de payer).



Parmi les costumes du nouveau passe de combat, les tenues de conseiller (inspirés par la tenue d'Alpha) ainsi que la combinaison de soin pour Dia.




Parmi les nouveaux costumes payant, la tenue de combat de boss contre Dia quand elle était manipulée par les Vulgus sera disponible dans la boutique du jeu. On aura également le retour des tenues traditionnelles asiatiques pour ceux qui les avaient raté l'an dernier. Gley, la mère de Dia, aura également une nouvelle combinaison rouge comme nouvelle tenue premium. Et on a un aperçu en jeu des costumes retro et cowgirls.

On a également un aperçu des futures tenues pour les mois de mars et avril : Les robes de gala, les tenues sportives ainsi les 3 tenues créées par les gagnants du concours de designs. Enfin, on aura également un set de tenues d'assassin / ninja.




Le livestream en entier :



Et pour ceux qui veulent en savoir plus, le récapitulatif en vidéo de l'histoire de Dia :

    tags : nexon the first descendant
    2
    Likes
    Who likes this ?
    xrkmx, adamjensen
    posted the 02/03/2026 at 09:32 AM by masharu
    comments (5)
    akinen posted the 02/03/2026 at 10:22 AM
    Question: ils sortent ces jeux tel quel sur leurs territoires? J’ai du mal à imaginer ce « type » de contenu passer nickel.
    masharu posted the 02/03/2026 at 10:30 AM
    akinen En Corée du Sud tu veux dire ? Certainement, coté contenu suggestif on est dans le même registre que Stellar Blade en tout cas. Pour le coté violent, on n'a pas non plus de contenu choquant dans ce jeu à part des éclaboussures de sang.

    La question est plutôt de savoir pourquoi Microsoft valide ce jeu sur Xbox Series sachant ce qu'ils ont dit sur le sex-appeal des personnages féminins Il y a de l'hypocrisie dans l'air...
    akinen posted the 02/03/2026 at 10:45 AM
    masharu my bad, j’ai mal ecouté, j’ai cru que c’était chinois. Effectivement, c’est open bar en corée du sud.

    Pour Microsoft, c’est comme Sony avec tous les F2P comme ZZZ. Y’a du giggle physique et des vêtements suggestifs sur tout ce qui est possible ou imaginable.

    C’est que qui m’a fait arrêter. J’avais constamment honte d’y jouer (y’a que des femmes à la maison). Au bout de ma énième jarretière et autre décolleté plongeant sur des gamines orpheline et prude, j’en ai eu marre.

    Je revis videoludiquement
    abookhouseboy posted the 02/03/2026 at 10:46 AM
    akinen Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant pour un jeu qui s'adresse aux grand ados et plus âgés.

    On s'est vraiment trop habitué à la censure et au puritanisme, à croire qu'il faut retirer tout ce qu'il y a de fun dans les jeux.
    akinen posted the 02/03/2026 at 11:59 AM
    abookhouseboy non c’est surtout une question de goût. Je trouve ces charac design ridicules c’est tout. J’en voudrais pas dans un anime, dans un film, une série ou un jv.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo