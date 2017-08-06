Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
[PS5/Switch/NS2] MIO : Memories In Orbit / Boîte
Metroidvania





Éditeur : Focus Entertainment
Développeur : Douze Dixièmes
Genre : Metroidvania
Disponible sur PC/PS5/XSX/NS2
Langues : Français / Anglais / Portugais / Japonais / Espagnol / Russe / Chinois / Italien / Allemand.

Explorez un gigantesque vaisseau spatial à la dérive en orbite autour d’une mystérieuse planète, et incarnez MIO, une automate amnésique. Parcourez le Vaisseau, affrontez de terribles machines rebelles et débloquez de nouvelles aptitudes pour dévoiler les secrets de ce monde abandonné.



NS2 : Format non GKC



Steam
Quelques tests :
OpenCritic 83% JVFrance 90% ActuGaming 8,5/10 GameWave 8,5/10 IGNFrance 8/10 JV 15/20 Gamekult 7/10
    posted the 02/02/2026 at 02:05 PM by nicolasgourry
    comments (6)
    nicolasgourry posted the 02/02/2026 at 02:10 PM
    kisukesan yukilin ça pourrait peut-être vous intéresser.
    narustorm posted the 02/02/2026 at 02:41 PM
    Impeccable sa, Switch 2 donc
    kisukesan posted the 02/02/2026 at 03:23 PM
    nicolasgourry les retours sur le côté très frustrants m'ont un peu refroidi, les quelques heures faites sur le game pass ne m'ont pas emballé outre mesure, ça m'intéresse mais je verrai si c'est toujours le cas une fois la hype passée
    yukilin posted the 02/02/2026 at 04:32 PM
    Merci pour l'info
    Ça peut m'intéresser en effet. Le jeu à lair très bon visiblement.
    nindo64 posted the 02/02/2026 at 04:36 PM
    Ca sort le 10 avril apparement
    sonilka posted the 02/02/2026 at 05:04 PM
    Je voulais prendre le jeu mais après avoir regardé un stream, je suis moins motivé. Ca à l'air assez classique et surtout y a un coté très lent dans le jeu qui ne me plait pas des masses. Par contre excellente nouvelle pour la version physique (et non GKC sur S2).
