Éditeur : Focus Entertainment

Développeur : Douze Dixièmes

Genre : Metroidvania

Disponible sur PC/PS5/XSX/NS2

Langues : Français / Anglais / Portugais / Japonais / Espagnol / Russe / Chinois / Italien / Allemand.





NS2 : Format non GKC

Explorez un gigantesque vaisseau spatial à la dérive en orbite autour d’une mystérieuse planète, et incarnez MIO, une automate amnésique. Parcourez le Vaisseau, affrontez de terribles machines rebelles et débloquez de nouvelles aptitudes pour dévoiler les secrets de ce monde abandonné.