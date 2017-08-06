description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Explorez un gigantesque vaisseau spatial à la dérive en orbite autour d’une mystérieuse planète, et incarnez MIO, une automate amnésique. Parcourez le Vaisseau, affrontez de terribles machines rebelles et débloquez de nouvelles aptitudes pour dévoiler les secrets de ce monde abandonné.
Ça peut m'intéresser en effet. Le jeu à lair très bon visiblement.