Vos jeux de la semaine ?
creator : kevisiano
creation date : 04/10/2022
last update : 02/01/2026
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
    killia, kevinmccallisterrr
    posted the 02/01/2026 at 10:00 AM by kevisiano
    comments (17)
    ouken posted the 02/01/2026 at 10:09 AM
    retour sur the crew motorfest que perso j’adore
    du avatar avec la mise a jours je vie un autre jeux et putain qu'il et bon
    aozora78 posted the 02/01/2026 at 10:39 AM
    Dispatch (PC)
    Syberia : The World Before (PS5)
    Marvel Rivals (PC)
    Peak (PC)
    D&D
    terminagore posted the 02/01/2026 at 10:56 AM
    PS 5 : FF Tactics
    Switch 2 : Absolum
    zekk posted the 02/01/2026 at 11:13 AM
    pas eu le temps de jouer
    megadeth posted the 02/01/2026 at 11:15 AM
    Tainted Grail The Fall of Avalon (ps5)
    No rest for the wicked (pc)
    pcverso posted the 02/01/2026 at 11:21 AM
    Jurassic world evolution 3
    Stellar blade
    roivas posted the 02/01/2026 at 11:25 AM
    Terminé Disco Elysium et Twin Mirror sur PC & Hyrule Warrior sur Switch 2.
    pas loin de fini ma nouvelle partie de Detroit Become Human & j'ai recommencé Baldur's Gate 3.
    icebergbrulant posted the 02/01/2026 at 11:34 AM
    Trails Beyond The Horizon
    poker22 posted the 02/01/2026 at 11:34 AM
    Call of Duty; mode zombie: j'espère que les rumeurs selon lesquelles il n'y aura pas de mode zombie dans le prochain CoD sont fausses
    walterwhite posted the 02/01/2026 at 11:36 AM
    ARC Raiders, quel jeu
    tynokarts posted the 02/01/2026 at 11:49 AM
    -Clair obscur expédition 33 : niveau 55 avec Verso, Maelle, Monoco.
    Je vais bientôt atteindre la fin, trophée or.
    - Death Standing : bientôt platiner, très long et grande durée de vie, je le fais de temps en temps.
    gat posted the 02/01/2026 at 11:50 AM
    Rayman Legends & FH5
    yanssou posted the 02/01/2026 at 12:04 PM
    Stellar Blade
    killia posted the 02/01/2026 at 12:08 PM
    J’attends que Cairn sorte sur Switch pour le prendre.

    Sinon, j'ai commencé Dispatch, FFVII R sur Switch 2.

    Et un peu de KCD1 sur XSX.
    yogfei posted the 02/01/2026 at 01:09 PM
    De retour de 15 jours en Inde, un autre monde... Pas du tout l'image qu'on en a en France ou sur les réseaux...

    Fini Old skies ajd...
    magneto860 posted the 02/01/2026 at 01:13 PM
    Astro Bot (platine)
    Clair Obscur (j'ai démarré l'acte 1)
    vieuxconsoleux posted the 02/01/2026 at 01:42 PM
    Ff7 remake sur switch 2 et castlevania 64 sur…roulement de tambour….n64!
