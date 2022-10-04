accueil
Vos jeux de la semaine ?
Vos jeux de la semaine ?
Certains ont pu tester Cairn ?
tags :
2
Likes
Who likes this ?
killia
,
kevinmccallisterrr
posted the 02/01/2026 at 10:00 AM by kevisiano
kevisiano
comments (17)
17
)
ouken
posted
the 02/01/2026 at 10:09 AM
retour sur the crew motorfest que perso j’adore
du avatar avec la mise a jours je vie un autre jeux et putain qu'il et bon
aozora78
posted
the 02/01/2026 at 10:39 AM
Dispatch (PC)
Syberia : The World Before (PS5)
Marvel Rivals (PC)
Peak (PC)
D&D
terminagore
posted
the 02/01/2026 at 10:56 AM
PS 5 : FF Tactics
Switch 2 : Absolum
zekk
posted
the 02/01/2026 at 11:13 AM
pas eu le temps de jouer
megadeth
posted
the 02/01/2026 at 11:15 AM
Tainted Grail The Fall of Avalon (ps5)
No rest for the wicked (pc)
pcverso
posted
the 02/01/2026 at 11:21 AM
Jurassic world evolution 3
Stellar blade
roivas
posted
the 02/01/2026 at 11:25 AM
Terminé Disco Elysium et Twin Mirror sur PC & Hyrule Warrior sur Switch 2.
pas loin de fini ma nouvelle partie de Detroit Become Human & j'ai recommencé Baldur's Gate 3.
icebergbrulant
posted
the 02/01/2026 at 11:34 AM
Trails Beyond The Horizon
poker22
posted
the 02/01/2026 at 11:34 AM
Call of Duty; mode zombie: j'espère que les rumeurs selon lesquelles il n'y aura pas de mode zombie dans le prochain CoD sont fausses
walterwhite
posted
the 02/01/2026 at 11:36 AM
ARC Raiders, quel jeu
tynokarts
posted
the 02/01/2026 at 11:49 AM
-Clair obscur expédition 33 : niveau 55 avec Verso, Maelle, Monoco.
Je vais bientôt atteindre la fin, trophée or.
- Death Standing : bientôt platiner, très long et grande durée de vie, je le fais de temps en temps.
gat
posted
the 02/01/2026 at 11:50 AM
Rayman Legends & FH5
yanssou
posted
the 02/01/2026 at 12:04 PM
Stellar Blade
killia
posted
the 02/01/2026 at 12:08 PM
J’attends que Cairn sorte sur Switch pour le prendre.
Sinon, j'ai commencé Dispatch, FFVII R sur Switch 2.
Et un peu de KCD1 sur XSX.
yogfei
posted
the 02/01/2026 at 01:09 PM
De retour de 15 jours en Inde, un autre monde... Pas du tout l'image qu'on en a en France ou sur les réseaux...
Fini Old skies ajd...
magneto860
posted
the 02/01/2026 at 01:13 PM
Astro Bot (platine)
Clair Obscur (j'ai démarré l'acte 1)
vieuxconsoleux
posted
the 02/01/2026 at 01:42 PM
Ff7 remake sur switch 2 et castlevania 64 sur…roulement de tambour….n64!
