Annoncée la semaine dernière, l’anime Nippon Sangoku (Les Nations du Soleil Sanglant) se dévoile en trailer pour une diffusion fixée en avril. Kazuaki Terasawa réalise cette adaptation au studio d’animation Kafka.
SynopsisDans un futur proche, à la fin de l’ère Reiwa, le Japon s’effondre progressivement. Incapable de suivre la révolution de l’intelligence artificielle, le pays est ensuite frappé indirectement par une guerre nucléaire mondiale, provoquant un afflux massif de réfugiés, une épidémie et une succession de catastrophes naturelles. Ces crises entraînent une insurrection généralisée et un recul brutal de la société, comparable à celui de la fin du XIXᵉ siècle.
Le Japon finit par se fragmenter en trois nations rivales : Yamato à l’ouest, Buo à l’est et Seii au nord, chacune engagée dans une lutte armée pour le pouvoir, dans une structure narrative inspirée du roman chinois Les Trois Royaumes.
L’histoire débute dans une zone rurale du territoire de Yamato, où le jeune Aoteru Misumi, âgé de 15 ans, voit sa vie basculer lorsque son épouse Saki est brutalement exécutée par un officier du régime peu après leur mariage. Yamato est alors gouverné par le clan Taira, dirigé par Denki Taira, un seigneur dont l’influence dépasserait même celle de l’empereur.
Animé par le désir de transformer cette société corrompue et de mettre fin aux injustices, Aoteru se rend à Osaka, capitale de Yamato, afin de passer l’examen lui permettant d’entrer au service du général Mitsuhide Ryumon, un stratège réputé pour son sens moral. Contrairement aux figures héroïques traditionnelles, Aoteru ne combat pas par la force : son arme est la parole. Par ses discours rationnels et sa capacité à démontrer l’injustice du système, il parvient à ébranler même les plus puissants.
Nouveau visuel pour l’anime Sparks of Tomorrow qui sortira en juillet sur Netflix.
SynopsisDans une version alternative du XXe siècle, où les machines à vapeur ont connu un essor fulgurant, la ville de Kyoto vit désormais sous un épais manteau de fumée.
Depuis la disparition de son frère, avec qui il partageait le rêve de voir naître l’ère de l’électricité, Kihachi Sakamoto se débat, rongé par méfiance et le doute. De son côté, Inako Momokawa conserve au fond du cœur l’espoir d’un avenir meilleur, tout en portant le poids des regrets liés à la mort de sa mère. Chaque jour, elle poursuit une existence simple, empreinte de foi et de recueillement.
Leurs destins finissent par se croiser, déclenchant l’étincelle d’un renouveau. Ensemble, ils s’engagent dans une quête inspirée par le Catalogue Électrique du XXe siècle, un mystérieux recueil visionnaire recelant des secrets capables de réinventer le monde…
Des nouvelles de Baki-Dou The Invincible Samurai qui arrive le 26 février sur Netflix pour un total de 13 nouveaux épisodes.
Kana dévoile une nouvelle édition française pour le manga Basara, les 27 tomes d’origines seront compilés en 16 tomes d’une star édition qui aura droit à une nouvelle traduction et lettrage, le premier volume sortira le 15 mai au prix de 9,25€.
SynopsisÀ la fin du XXe siècle, le monde tel qu’il existait a disparu. Depuis, le Japon vit sous le joug d’une dynastie royale qui règne par la peur et la violence.
Trois siècles plus tard, dans un village isolé de la région de Sanyô, naissent des jumeaux. Tatara, est reconnu comme l’élu d’une ancienne prophétie : l’enfant destiné à briser la tyrannie et à rendre la liberté au peuple.
Mais alors que l’espoir renaît, Tatara est assassiné durant son adolescence lors d’une attaque menée par les forces du Roi Rouge. Pour empêcher que cette lueur ne s’éteigne à nouveau, sa sœur jumelle Sarasa fait un choix impensable : endosser l’identité de son frère.
Désormais, Sarasa marche sur un chemin parsemé de dangers, prête à risquer sa vie pour faire naître un monde où chacun pourrait enfin vivre libre.