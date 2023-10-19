Annoncée la semaine dernière, l’anime Nippon Sangoku (Les Nations du Soleil Sanglant) se dévoile en trailer pour une diffusion fixée en avril. Kazuaki Terasawa réalise cette adaptation au studio d’animation Kafka.

Nouveau visuel pour l’anime Sparks of Tomorrow qui sortira en juillet sur Netflix.

Des nouvelles de Baki-Dou The Invincible Samurai qui arrive le 26 février sur Netflix pour un total de 13 nouveaux épisodes.

Kana dévoile une nouvelle édition française pour le manga Basara, les 27 tomes d’origines seront compilés en 16 tomes d’une star édition qui aura droit à une nouvelle traduction et lettrage, le premier volume sortira le 15 mai au prix de 9,25€.