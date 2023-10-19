Trails in the Sky 2nd Chapter se montre dans un premier trailer de gameplay, qui met en avant les personnages jouables du remake en les comparant directement avec leurs apparences originales.
Prévu cet automne ou on imagine bien une sortie en septembre sur Ps5, Xbox Series, Pc et Switch 1/ 2, ce second épisode apporte quelques nouveautés de son système de combat comme le Brave Rush qui permet d’enchaîner les attaques des personnages en combat rapide.
En plus d’avoir de nouveaux Crafts et S-Crafts, son mécanisme d'orbment continue d'être efficace pour accéder aux Arts, tout en offrant encore plus de tactiques en combat.
La sauvegarde du premier chapitre pourra être directement importée et comportera quelques bonus, le titre proposera divers mini-jeux comme la pêche, le poker et la cuisine, les joueurs auront aussi la possibilité de recruter des personnages pour les rajouter dans leur équipe.