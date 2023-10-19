profile
The Legend of Heroes : Trails in the Sky 1st
5
Likers
name : The Legend of Heroes : Trails in the Sky 1st
platform : PC
editor : Falcom
developer : Falcom
genre : RPG
other versions : Playstation 5 - Switch
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Manga - Verse
11
Likes
Likers
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 01/31/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 465
visites since opening : 876660
subscribers : 16
bloggers : 7
channel
all
Trails in the Sky 2nd Chapter : visuel et trailer de gameplay
JV




Trails in the Sky 2nd Chapter se montre dans un premier trailer de gameplay, qui met en avant les personnages jouables du remake en les comparant directement avec leurs apparences originales.

Prévu cet automne ou on imagine bien une sortie en septembre sur Ps5, Xbox Series, Pc et Switch 1/ 2, ce second épisode apporte quelques nouveautés de son système de combat comme le Brave Rush qui permet d’enchaîner les attaques des personnages en combat rapide.

En plus d’avoir de nouveaux Crafts et S-Crafts, son mécanisme d'orbment continue d'être efficace pour accéder aux Arts, tout en offrant encore plus de tactiques en combat.

La sauvegarde du premier chapitre pourra être directement importée et comportera quelques bonus, le titre proposera divers mini-jeux comme la pêche, le poker et la cuisine, les joueurs auront aussi la possibilité de recruter des personnages pour les rajouter dans leur équipe.



















https://trails2ndchapter.com/
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    link49, shofroy
    posted the 01/31/2026 at 04:15 PM by yanssou
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo